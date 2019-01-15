resimler, öykülerle harmanlanınca…

15 Ocak 2019

Ressam Mehmet Bayraktar'ın 11 resminden ilham alan 11 yazarın özel olarak kaleme aldığı 11 öykünün yer aldığı "İşte Hayat Böyle Bir Şey", öykülerin ve resimlerin harmanlandığı disiplinlerarası bir çalışma olma niteliği taşıyor.

Yazarların farklı bakış açılarıyla yer aldıkları kitapta, Ercan Başer ise Mehmet Bayraktar'ın kitap ile aynı adı taşıyan resim sergisinde yer alan diğer eserlerini de göz önünde bulundurarak yazdığı kritikle bir estetik tartışmanın kapısını aralıyor.

Kitabı yayına hazırlayan; ressamla yazarlar, resimler ve öyküler arasında köprü olan Gamze Güller ise kitabın "öykü"sünü şöyle özetliyor:

"…Bir resme baktığımızda ne görürüz? Ressamın resmi yaparken aklından geçirdiği, onu etkileyen, ona ilham veren her şeyi tam anlamıyla algılamamız, keşfetmemiz mümkün müdür? Yoksa gören göz sayısı kadar da farklı yorum mu vardır?

Peki bir öyküyü okuduğumuzda ne düşünürüz? Yazarın anlattığının çok ötesinde anlamlar buluruz bazen. Onun hiç aklından geçmemiş olan yollara saparız. Bu bizi her seferinde şaşırtır. İşte, bu kadar çok yol ayrımının ve derinliğin olduğu bir yerde biz de yazmadan duramadık. Resimleri değil ama resimlerin bize çağrıştırdığı, bizde bıraktığı öyküleri anlattık…"

İŞTE HAYAT BÖYLE BİR ŞEY… Mehmet Bayraktar, Yayına Hazırlayan: Gamze Güller, YEM Yayın, 132 s.