sahafın metruk olmayan evrakı

16 Nisan 2018

Yaklaşık 40 yıla yakın bir zamandır (Beyazıt'ta Beyaz Saray Çarşısı'ndaki Enderun Kitabevi'nde, 1978 ilkbaharındaki çıraklıktan bu yana) sadece bu mesleği icra eden bir kişi Emin Nedret İşli. "Sahaflık mesleği en ilginç ve keyifli mesleklerden biridir. Çünkü sahaf edebiyat, tarih, siyaset, sosyoloji, felsefe, müzik, din, dil ve kültür alanları da cahil olmak üzere pek çok konuda kitap, belge, fotoğraf, süreli yayın, yazılı ve basılı malzeme gören, bilen, hafızasına kaydeden, devşiren kişidir.

Büyük bir siyaset adamının mektubu, ünlü bir şairin elyazısı, imzalı, ithafl ı bir kitabı ya da yok olmuş, yıkılmış bir binanın fotoğrafı, hanedan bir ailenin albümleri, toplumda önemli etkileri olmuş bir kuruluşun arşivi; belgeler, fotoğraflar, kitaplar hep sahafın elinden geçer, dükkânında bulunur. Sahafa ulaşmayan malzeme gerçekte kaybolan, kâğıt fabrikalarında hamur yapılan, sobalarda yakılan veya kömürlüklerde çürüyüp kerpiç haline gelen, yok edilen tarihtir. Bir çeşit "kâğıt arkeoloğu" diyebileceğimiz sahaf eline geçen nadir malzemeyi kimi zaman kömürlükten çıkarır, kimi zaman tavan arasından indirir. Sokağa atılanı, hurdacıya satılanı, kâğıtçıya karton yapılmak üzere verileni veya elverişsiz koşullarda saklanıp, terk edilip çürüyeni kurtaran, akademisyene, araştırmacıya, bilim insanlarına, koleksiyoncuya ulaştıran hep sahafl ık mensuplarıdır." diyor.

Sahafnâme isimli Kırmızıkedi'den çıkan kitabının girişinde…

Devam ediyor:

"Kıdemli bir sahaf olarak, elimden gelip geçen yüzlerce belge, binlerce kitabın küçük bir kısmının kaydını tutmak, bunları meraklılarıyla paylaşmak fikrinden doğdu bu kitap. Akıp giden şu zaman diliminde satın aldığım kütüphaneler, elime geçen özel arşivler, teklif edilen eserlerin bir kısmını, kendi kitap ve belge merakımı tatmin için şahsi kütüphaneme ayırdığım, kendime saklayıp, sevip, okşayıp ve de okuyup keyfini sürdüğüm malzemeleri ilgilisine, araştırmacılara, okurlara tanıtmak için kaleme alındı bu yazılar."

Çeşitli kaynaklardan gelerek elinde biriken ilginç ve nadir malzemeyi uzun yıllardır Kitap-lık, Sanat Dünyamız, Cogito, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Arkitekt, Albüm, İstanbul, P(antika), Tombak, Müteferrika, Simurg, Dergâh, Kapalıçarşı ve 4. Kat, İlgi, Asklepios, Kültür; Türk Edebiyatı, 1453, NTV Tarih, #Tarih, Cumhuriyet Kitap Eki, Yeni Deniz Mecmuası isimli süreli yayınlarda yayınlıyor Nedret İşli…

"Bir kitap kurdunun metruk olmayan evrakından" altbaşlığını taşıyan kitap, dört bölümden oluşuyor: Mazruf, Kitaphane, Portre ve Efemera…

Orhan Veli, Halit Ziya, Nahid Sırrı gibi yazarların hayatına bir pencere açıyor bu bölümler. Unutulmuş, kaybolmuş evrak-ı metrukeleri; mektupları, kartvizitlere alınmış notları ortaya seriyor.

İstanbul'un ilk şehir rehberinden edebiyat erkânının toplandığı Küllük Kahvehanesi'ne, toplatılan ilk dergimiz Cüzdan'dan ekslibrisin Türkiye serüvenine, kitap kurdu bir sahafın yıllar boyu biriktirdiği belgeler, okuyucuları geçmişin kitap dünyasına çağırıyor…

SAHAFNÂME, Emin Nedret İşli, Kırmızıkedi Yayınevi, 212 s.