sempé'nin çizgileriyle şehir

15 Şubat 2018

Jean-Jacques Sempé'nin şehirdeki insan manzaralarını yansıttığı kitabı Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler, Desen Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kitap, şehirde yaşayan insanların gündelik koşuşturmacaları ve açmazlarıyla kentlerin geçirdiği mimari dönüşümü mizahla yorumlayan, her yaştan okura seslenen çizgilerden oluşuyor.

Çoksatan kitapları ve sansasyonel karikatür çalışmalarının yanı sıra New York Times, Paris Match, New Yorker gibi gazete ve dergilere yaptığı çizimlerle tanınan Sempé, Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler'de kentin keşmekeşinde kaybolan ve kalabalıklar içinde kendini alabildiğine yalnız hisseden "modern" şehir insanını yalın çizgiler kullanarak derinlikli bir şekilde yansıtmaya yöneliyor. İçinde yaşadığımız çağa nüktedan bir gözle yeniden bakmamızı hedefl eyen Sempé, çoğu zaman sözsüz, yer yer kısa cümlelerle tamamladığı çizgileriyle ince ince güldürmeyi; geniş geniş düşündürmeyi amaçlıyor.

Sempé'nin yarattığı çizgi evreni, kimi zaman kalabalıkların doldurup taşırdığı bir otobüste, kimi zaman karşı apartmana taşınan yeni evli bir çiftin dairesinde, kimi zamansa bir duvar aynasıyla selamlaşan kibar bir beyefendinin meraklı bakışlarında hayat buluyor.

Sempé , 1932 yılında, Fransa'nın Bordeaux kentinde doğdu. Sınavlarında başarılı olamayınca 14 yaşında okulu bıraktı. Yaptığı iş başvurularına olumlu yanıt alamadı, ufak tefek çeşitli işler yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda orduya katıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra Paris'e taşındı ve hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Kariyerine, gazetelerde yayımlanan mizahi karikatürlerle başladı. Bu sırada, yolu Fransız çizer René Goscinny ile kesişti ve birlikte Pıtırcık karakterini yarattılar. Pıtırcık'ın serüvenleri Sempé'yi üne kavuşturdu. Hayli üretken bir sanatçı olan Sempé, bu başarısının ardından birçok esere imza attı, işleri oldukça prestijli gazetelerde yayımlandı. Neredeyse hiç çizim eğitimi almadı, buna rağmen dünyanın en ünlü karikatüristlerinden biri oldu. Paris'te yaşıyor.

ŞEHİR YAŞAMI VE DİĞER ŞEYLER, Yazan ve Resimleyen: Jean-Jacques Sempé, Türkçeleştiren: Şirin Etik, Desen Yayınları, 64 s.