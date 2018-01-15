sen güneş kokuyorsun daha!
Haydar Ergülen'in, "İnce Defter", "Naneruhu", "12, 13, 14", "Parasız Yatılı", "Virgülsüz", "Herkes Gitmiş" başlıklı altı bölümden oluşan yeni şiir kitabı "Sen Güneş Kokuyorsun Daha!" Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda yerini aldı… İşte Ergülen'den tadımlık bir şiir…
İnsan kısadır
Babaannem derdi ki: İnsan kısadır oğlum
Ve bilmezden gelir kısalığını, bilseydi
Yarışmazdı yollarla, göğe evler yükseltmezdi,
Nazlı babaannem sözü de uzatmazdı ısrarı da
Az söyler, usul söyler, pir söylerdi bir de
Adamın kötüsünü piyade, sözün fazlasını şiir
Yaparlar derdi, piyade olduğumu da gördü şiir yazdığımı da,
Küçücük bir büyükanneydi, onu yitirince anladım
Kısacıkmış her şey, insan kısaymış ağaçtan, ikindiden,
Elmadan, güneşten, kardan, yağmurdan,
Gölgemiz bile bizden uzunmuş, ya çocukluk,
O da rüyasından kısaymış meğer, sanki altı kardeş
Nöbetleşe rüya görsek hepimizden bir çocukluk belki
Çıkarmış, "bu dünya bir pencere" türküsünü söylerdi de
Anlamazdık, bu dünyaya alıştık, şimdi zor geliyor
Dünyadan gitmek, bazen rüyama geliyor, kısacık
Kalıyor, bir gülümseme kadar, "çok uzatma" diyor
"şiiri, kimse anlamaz ve ömrün de uzamaz bundan,"
İnsan yanlışlarıyla büyür, aşkı uzun boylu sanırdım
Anladım ama, ne zaman, harflerinden de kısaymış aşk,
Bazen yazıncaya kadar geçiyor, bazen zaman alıyor
Aşkı içimizdeki ormandan kurtarmak, aşk kısa, şiir uzun,
Sözgelimi bir ağaç kaybolsa da orman yine orman,
Ya bir harfli kaybolsa, zaten kaç harf ki insan?
SEN GÜNEŞ KOKUYORSUN DAHA!, Haydar Ergülen, Kırmızı Kedi Yayınları, 136 s.