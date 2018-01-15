sezonun ilk kitap fuarı Adana'da

15 Ocak 2018

TÜYAP Adana Fuarcılık A. Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A. Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, on birinci kez 6-14 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Yılın ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak Çukurova Kitap Fuarı'na 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken 80 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.

Çukurova Kitap Fuarı'nın konukları arasında İpek Ongun, Altan Öymen, İlber Ortaylı, Gülten Dayıoğlu, Ayşe Kulin, Canan Karatay, Üstün Dökmen, Arif Keskiner, Mine Söğüt, Ahmet Şimşirgil, Aret Vartanyan, Deniz Kavukçuoğlu, Sinan Yağmur, Adnan Özyalçıner, Semih Poroy, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Mine Soysal, İhsan Eliaçık, Yekta Kopan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Mehmet Genç (Rotasız Seyyah), Mine G. Kırıkkanat, İbrahim Kaboğlu, Nebil Özgentürk, Tarık Tufan, Feridun Düzağaç, Nevşin Mengü, Sibel Eraslan, Hikmet Anıl Öztekin, Bağış Erten, Yunus Ozan Korkut, İsmail Saymaz, Turhan Günay, Metin Celâl, Ercan Karakaş, Ataol Behramoğlu, Kemal Hamacıoğlu, Enver Aysever ve pek çok yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günlerine www.cukurovakitapfuari.com sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor; facebook/ cukurovakitap, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari üzerinden de takip edilebiliyor.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Son gün kapanış saati 19.00.