sıcaklığı yitmeyen "geçmiş zaman külleri"

15 Mayıs 2018

Genç yaşta atıldığı edebiyat dünyasında edindiği dostlarını dostça anlatıyor 2009 yılında kaybettiğimiz yazar Naim Tirali. Kimler yok ki onlar arasında 1940 ve 90'lı yıllar arasında, edebiyatımızın bu önemli yarım yüzyılına sığan herkes.

İşte 1925 doğumlu Naim Tirali'nin anlattıklarından: Sait Faik'i bulabileceğiniz yerler bellidir: Meserret, Yedigün Gazetesi, Elit Pastanesi... Behçet Necatigil'in özenle sakladığı, Abidin Dino'nun resim sergisi davetiyesindeki adres şöyledir: "Sait Faik, Orman Birahanesi, Beyoğlu..."

Edebiyatçıların bir dönem buluşma yeri olan Kadıköy Vagon Kahve'de Dağlarca'nın masasına dökülenler. Cemal Süreya'nın buradan Hatay Restoran'a geçişine eşlik edenler. Yaşar Kemal'in kitap koklama alışkanlığı ve mavi boncuğu... Paris'te bulunduğu yıllarda da sanatçılarımızın Avrupa günlerinden yansımaları ve izlenimleri paylaşırken bizleri bir dönemin tanıklığına davet ediyor.

Dil, edebiyat ve edebiyatçıların örgütlenmesi üzerine söyleşilerle döneme ait tartışmaları aktarıyor.

Vatan Gazetesi sahibi olduğu yıllarda Ahmet Emin Yalman ve Şevket Süreyya Aydemir arasındaki polemikten tefrika romanı için kendisine başvuran İlhan Tarus'un mektubuna kadar pek çok belgeye de yer veriliyor; Nezihe Meriç, Salim Şengil, Edip Cansever'in mutluluklarına, Salâh Birsel'in bin bir yüzüne, Orhan Boran'ın yükselişine ve daha nice olaya dair fısıltılara da…

GEÇMİŞ ZAMAN KÜLLERİ , Edebiyatımızdan Portreler, Tartışmalar ve Fısıltılar, Naim Tirali, Yayına Hazırlayan: Özcan Özen, h2o kitap, 272 s.