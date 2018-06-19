sırlarla dolu bir kent

19 Haziran 2018

İstanbul, yaklaşık 16 asır boyunca imparatorluklara başkent olmuş bir şehir. Doğasıyla, insanıyla, kültürüyle çok önemli bir zenginlik. Yaklaşık on bin yıllık kesintisiz yaşamıyla, eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi ve bozulamayan güzelliğiyle dimdik ayakta.

30 yılı aşkın süredir İstanbul programlarıyla gezginleri hem "kültür turizmi" kavramıyla hem de yaşadıkları kentle tanıştıran Faruk Pekin'in yeni kitabı İstanbul: Şehrin Sırları, kültürel mirasın ışığında, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf ve tabakadan insanıyla, yaşayan bir İstanbul'u sergilemeyi hedefliyor.

Faruk Pekin, 30 yıllık birikimini ve tecrübesini İstanbul: Şehrin Sırları'nda yedi ayrı bölümde sunuyor: Birinci bölüm Şehrin Doğası, Haliç ve Boğaziçi'ni, şehrin yedi tepesini, taşını toprağını, suyunu havasını, florası ve faunasını ele alıyor.

İkinci bölüm Benzersiz Bir Tarih'te İstanbul'un kuruluş efsaneleri, tarih boyunca İstanbul'un adları, buradaki tarihöncesi yerleşimler; Bizantion, Konstantinopolis ve Fatih'in İstanbul'u, şehrin beşeri coğrafyası ve kültür çeşitliliği, 19. yüzyıl sonrası önce "Batılılaşan", sonrasında hipermodernleşen İstanbul'un hikâyesi anlatılıyor; yabancı seyyahların, sanatçıların ve ressamların İstanbul'u nasıl gördükleri ve aktardıkları değerlendiriliyor.

Üçüncü bölüm İstanbul'da Suyun Öyküsü, Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde suyun taşınması ve kullanımını, ayrıca kentteki çeşmeleri, hamamları ve ayazmaları işliyor.

Dördüncü bölüm İstanbul'da Ulaşım ise 19. yüzyıla kadar karada yaya, atlı olarak ya da at, öküz arabalarıyla; denizdeyse kayıklar, peremeler ve mavnalarla gerçekleştirilen kent içi ulaşımı ve 19. yüzyıl itibariyle yaşanan değişikleri inceliyor.

Beşinci bölüm İstanbul'dan İlginç Köşeler'de surlar, kaleler, kuleler, saat kuleleri, deniz fenerleri, anıt sütunlar, külliyeler, camiler, tekkeler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar, türbeler ve ziyaret yerleri, resim ve heykeller, mezar taşları, nişantaşları, güneş saatleri, kuş evleri, sivil yapılar ve kamu yapıları bağlamında İstanbul'un dikkat çeken yapılarına odaklanıyor.

Altıncı bölüm İstanbul'da Gündelik Hayat: Bu bölümde de İstanbul'da süregiden gündelik hayat, kültür mekânları, bedestenler, arastalar, hanlar, çarşılar, pazarlar, seyyar satıcılar, geleneksel el sanatları, İstanbul mutfağı, yeme-içme kültürü, kahvehaneler ve eğlence hayatı bağlamında ele alınıyor.

Yedinci bölüm Adım Adım İstanbul, sunduğu alternatif gezi rotalarıyla, okuru Sultanahmet'te, İstanbul'un yeraltındaki hazineleri arasında, Galata Köprüsü-Kumkapı, Edirnekapı-Ayvansaray, Cibali-Eyüp, Kasımpaşa-Kâğıthane ya da Divanyolu- Aksaray hattında, Kapalıçarşı'da, Mahmutpaşa'da, Tahtakale'de, Süleymaniye'de, Zeyrek'te, Fatih'te, Cerrahpaşa'da, Samatya'da, Galata'da, Pera'da, Beşiktaş'ta, Boğaziçi'nde, Üsküdar'da, Kadıköy'de, Bakırköy'de, Yeşilköy'de ve Adalar'da adım adım dolaştırıyor; sokakları, o sokaklardaki önemli yapıları tanıtıyor.

Kitabın sonunda ayrıca İstanbul üzerine seçilmiş bir kaynakça yer alıyor.

profesyonel rehber

Faruk Pekin 1947 yılında İzmir'in Menemen kazasında doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra, 1969'da Robert Kolej Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1968-69'da Robert Kolej Yüksek Okulu'nu bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştüren süreci başlatan Öğrenci Birliği'nin başkanıydı. 1967, 68, 69 yıllarında yapılan "RK Kültür Haftası" (tiyatro, klasik müzik, folklor, kültürel etkinlikler) organizasyonlarında yönetici olarak görev yaptı. Uzun yıllar gazeteci ve sendikacı olarak çalıştı.

Profesyonel rehber. 1985 yılında FEST Travel'ı kurdu. Son otuz yılda Türkiye içinde ve dışında yerli ve yabancı binlerce gezgini kültür gezileriyle gezdirdi. Adım Adım İstanbul gezileri yaptı.

Altı yıl başkanlığını yaptığı Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Seminerleri'nde "Dinler Tarihi", "Hinduizm", "Budizm", "Heterodoksi", "Semboller" derslerini verdi.

İSTANBUL: ŞEHRİN SIRLARI, Faruk Pekin, Alfa Yayınları, 280 s.