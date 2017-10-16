Suat Derviş'in ipek sabahlığı

16 Ekim 2017

Suat Derviş. 1903 yılında İstanbul'da dünyaya gelen bir yazar ve gazeteci… 69 senelik yaşamında birçok eser yazmış, birçok ilke imza atmış. Derviş'in ilk eseri olan Hezeyan şiiri, 1918'de Alemdar gazetesinde yayınlanmış, ilk romanı olan Kara Kitap 1920 yılında basılmış. En bilinen yapıtı Fosforlu Cevriye… Onun dışında 13 romanı daha var...

Suat Derviş, İleri, Alemdar, İkdam, Süs, Resimli Ay, Cumhuriyet, Son Posta, Yeni Ay, Tan, Haber, Son Telgraf, Gece Postası gazetelerinde çalışmış. 1922'de Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul'a gelen Refet Bele'yle ilk röportajı Alemdar gazetesi için yapmış. 1936 yılından itibaren çalışmaya başladığı Tan gazetesinde kadın sorunlarını işleyen yazılar yazmış… Son Posta gazetesinde çalışırken 1936 yılında Montrö Konferansı'nı izlemeye gitmiş ve böylece yurtdışına giden ilk kadın gazeteci olmuş. Suat Derviş dört kez evlenmiş: Seyfi Cenap Berksoy, Selami İzzet Sedes, Nizamettin Nazif Tepedelenli ve Reşat Fuat Baraner… Bu isimlerin yanı sıra hayatında etkili olan bir ad daha var; Nâzım Hikmet… Şair, onun için "başını eğemedim, gölgesini çiğnedim" diye dizeler yazmış… Suat Derviş'in olağandışı yaşam öyküsü, Osman Balcıgil tarafından İpek Sabahlık adıyla romanlaştırdı… Kitap, Destek Yayınevi etiketiyle geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı…

İPEKSABAHLIK, Osman Balcıgil, Destek Yayınevi, 432s.