teknolojinin fırsatlarından yararlanmak…

16 Nisan 2018

Hem bir insan hem de bir kurum hikâyesinin anlatıldığı kitabın ismi olan Yenile, sözcük olarak internet tarayıcılarda yer alan sayfayı yenileme tuşuna bir gönderme. Bu tuşa bastığımızda sayfa yeniden yüklenir ama hiçbir şey tamamen kaybolmaz, deyim yerindeyse sayfanın "öz"ü aynı kalır.

Satya Nadella, işte bu simgeyi kullanarak üç ayrı dönüşüm hikâyesine odaklanıyor. Bunlardan birincisi, kendisinin bir birey olarak Hindistan'dan ABD'ye yolculuğu boyunca geçirdiği dönüşüm. İkincisi Microsoft'un hiyerarşilere boğulmuş bir kurumken daha esnek bir organizasyon olma yönünde geçirdiği dönüşüm. Üçüncüsü ise özellikle Yapay Zekâ teknolojilerinin hayatımıza girmesiyledünyanıngeçireceğidönüşüm.

Satya, anavatanı Hindistan'dan çıkıp Amerika'ya taşınma yolculuğunu şöyle anlatıyor: "Annem hiçbir zaman bana baskı uygulamadı, tek isteği mutlu olmamdı. Babam hayatını öğrenmeye adayan tiplerden biriydi. Babam yatak odamın duvarına Karl Marx posteri asmıştı, annemin buna cevabı Hinduizm'in bolluk ve bereket tanrıçası Lakshmi'nin posterini asmak olmuştu. Peki ya benim tepkim? Odamın duvarında asılı olasını istediğim tek poster, kriket kahramanım M. L. Jaisimha'nın posteriydi. Kriket benim için bir tutkuydu. Elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak üzere kendimi Amerika'da buldum. 1992'de soğuk bir Kasım günü Microsoft'un Pasifik kuzeybatı kıyısında bulunan yerleşkesine ilk kez o gün ayak bastım. Bina Seattle ile Redmond'u birbirine bağlayan yüzer köprüsüyle tanınan 520 no.lu karayolundan bile zar zor görülüyordu. Steve Ballmer'la ilk kez karşılaştığım zamanı dün gibi hatırlıyorum."

Satya Nadella, bilgisayarlara hep ilgi duyar ama aslında ilk ve en büyük tutkusu krikettir. Profesyonel kriket oyuncusu olmayı hayal ederken mühendis olmuştur. AR-GE'de çalıştıktan sonra, kariyerinin ilerleyen yıllarında Microsoft'ta "bulut" teknolojisine geçiş sürecini yönetir ve bu büyük dönüşüm, Microsoft'un yeniden atağa kalktığı 2010'lu yılların da belirleyici dinamiği olur. Satya Nadella'yı bir de Bill Gates'in kelimelerinden dinleyelim: "Satya Nadella'yı yirmi yılı aşkın bir süredir tanıyorum. Kendisiyle doksanların ortalarında, Microsoft'un İcra Kurulu Başkanlığı'nı yaptığım sırada tanışmıştık. O vakitler şirketin sunucu yazılımı tarafında görev yapıyordu. Faaliyetlerimizi bu alanda yoğunlaştırmayı benimsemiştik. O dönemde bugün Microsoft'un yönetim koltuklarında oturan yeni liderlerin pek çoğuna da yükselme olanağı tanımıştık. Satya da bu liderlerden biriydi. Satya, alçakgönüllü, ileri görüşlü ve pragmatik biriydi. Kaleme aldığı bu kitapta teknolojinin sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde fayda sağlayabilmenin rotasını çizerken, aynı zamanda bu zor soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. Üstelik kendi büyüleyici kişisel öyküsünü de bizlerle paylaşarak."

YENİLE, Satya Nadella, Türkçesi: ElifSemaMutlu, CEOPlus, 296s.