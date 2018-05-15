Teoman'dan "Fasa Fiso"

15 Mayıs 2018



Rock müziğin temsilcilerinden Teoman bu defa kalemi nota yazmak için değil, kendi hayatına dair hikâyelerini anlatmak için eline aldı!

Teoman'ın, çocuk Teoman'dan rock yıldızı Teoman'a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntıların da anılara eşlik ettiği kitabı Fasa Fiso, hep kitap etiketiyle yayınlandı… Teoman kitabı için şöyle diyor:

"Kitapta birçok şey anlatmaya çalıştım. Çocukluk bakış açıları, hayatı, müziği ve daha pek çok şeyi anlamlandırma çabaları, büyüme sancıları, kafa karışıklıkları, hayat hedefleri, yıllarla değişim ve eninde sonunda, geldiğim şu noktadan bana geçmişin nasıl gözüktüğü gibi pek çok şey…

Çocukluğumda, gençliğimin ilk dönemlerinde beni etkilemiş insanları ve olayları da anlatmaya çalıştım. Çocukluğu 70'li, 80'li yıllarda geçmiş kişilerle ayrı bir bağ kurmak istedim. Şu dikkatimi çekmişti: Ne zaman kendi jenerasyonumdan insanlarla biraraya gelsek, sohbeteninde sonunda o dönemlerdeki çocukluk anılarına, detaylarına geliyor, hepimiz iştahla anılarımızı anlatıyorduk. Bendekitapta, kendi hikâyelerimi anlattım. O dönemin, çocuk kişiliğimi nasıl etkilediğini belirtmek için.

Müziğin, yaptığım işin, şarkıların beni nasıl etkilediğinin de hikâyesini anlatmak istedim. Çocuksu bir şekilde etkilenmiştim bu işten, o bakış açısıyla yazmaya çalıştım yaptığım işi. Müzik uğraşımda çocukluğumdan bugüne beni etkilemiş birçok kişiye de yer verdim o günleri anlatırken.."

FASA FİSO, Teoman, hep kitap, 252 s.