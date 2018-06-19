üç şart: vatan, millet, egemenlik

19 Haziran 2018

Osman Ata Ataç'ın iki yeni kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Efil Yayınevi kitapları arasından raflardaki yerini aldı…

Bunlardan "Karmaşa ve Bir Düzen Türkiye Cumhuriyeti" Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devletin kuruluşu için gerek olan bir vatan ve bu vatanın sahibi bir milleti tanımlayarak bunları milletin vatan üzerindeki egemenliğinin kurallarıyla kaynaştırabilen tek örnek olduğu teziyle başlıyor. Bu tez, Amerika'da büyümüş iki erkek kardeşten okullarında Türkiye Cumhuriyeti hakkında ödev hazırlanmaları istenmesi üzerine yardım istedikleri dedelerinin benzer kurtuluş savaşlarını vermiş fakat bu şartları yerine getiremediği için başarısız olmuş Büyük Kolombiya ve Çin Cumhuriyeti örneklerine bakmalarını istemesi öyküsü yardımı ile anlatılıyor. Cumhuriyetin vatan, millet ve egemenlik fikirlerinin oluşumunun anlatılmasında dedenin ailesinden kişilerin de içinde yer aldığı gerçek öyküler ve tarihi olayların öyküleştirilmiş halleri kullanılıyor...

Yazar, kitabını şöyle anlatıyor:

"Türkiye Cumhuriyeti bir devletin kuruluşu için gerek olan bir vatan ve bu vatanın sahibi bir millet tanımlamış ve bunları bir egemenlik kavramıyla kaynaştırabilmiş türünün tek başarılı örneğidir. Cumhuriyetin kurucuları millet, vatan ve egemenlik tanımlarını yaparken bunları günün koşulları içinde yapabilecekleri en gerçekçi tercihlerle yapmışlar dünya üzerinde, belki de ABD hariç, hiçbir ülkenin başaramadığını başarmışlardır. Bunu unutmayalım diye yazdım. Anlatıda geçen olaylar ve tanıtılan kişiler anılarda kaldığı kadar gerçektir. Akıcılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla bazı yer, kişi, detay ve olaylar ilave edilmiş bazı tarihler değiştirilmiştir."

Ataç'ın diğer kitabı Cesaret: "Türkler"… Osman Ata Ataç'ın anlatımı ile Cesaret, parçalanan bir imparatorluğun dört bir yanından Anadolu'ya göçen, sürgün edilen; yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmişlerini de beraberinde taşıyan insanların gerçek yaşam öykülerini aktarıyor. Belleklerde ve fotoğrafl arda kaldığı kadarıyla, temel olaylar ve bu olayların kahramanları gerçek. Kitabın kahramanları, çöken bir imparatorluğun altında ezilip yok olmamak için inanılmaz bir mücadele veren, yepyeni bir vatanda yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmiş yaşamlarını da beraberlerinde taşıyan insanlar.

Ataç kitabını anlatırken "Kurdukları Cumhuriyetin egemenliğini tanımladıkları millete bırakan insanların torunları gerçekleşen bu mucizeyi hatırlasınlar diye yazdım" diyor…

KARMAŞA VE BİR DÜZEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, Osman Ata Ataç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları CESARET: "TÜRKLER", Osman Ata Ataç, Efil Yayınevi