yayıncılık sektörü bir araya geldi

15 Mayıs 2018

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın sekizincisi, 26-27 Nisan tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Sanat-Loca'da yapıldı.

Türkiye Yayıncılık Kurultayı, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koray Akay'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kurultay kapsamında "Kitapta sabit fiyata neden ihtiyaç var?", "Yayıncılık standartları ve yayıncılıkta yeni dağıtım modelleri", "Okuma kültürünün neresindeyiz?", "Yayıncılıkta sansür ve otosansür" ve "Dijitalleşmenin yayıncılığa yansımaları: Çarpıcı uygulamalar" başlıklı beş ayrı oturum düzenlendi. Oturumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, yayıncılar, eğitimciler, dijital yayıncılık uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler, konuşmacı olarak yayıncılığın gündemi üzerine bilgi ve görüşlerini aktardılar.

Kurultaya Hollanda Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri ve Hukuk Danışmanı Martijn David "Kitapta sabit fiyatı korumak: Hollanda deneyimi", Nielsen Uluslararası Kitap Araştırma, Yönetici Direktörü Andre Breedt "Pazar ölçümleri yayıncılık pazarını nasıl destekler? Nielsen anlatıyor", EDItEUR Yönetici Direktörü ve Baş Veri Mimarı Graham Bell "Yayıncılık standartları ve tedarik zinciri", gazeteci-ekonomist Emin Çapa ise "Yeni dünyayı anlamak, yeni dünyaya hazır olmak" başlıklı konuşmalarıyla katkıda bulundular. Yayıncılık sektörünü bir araya getirerek yayıncılığın temelinde yer alan konuları, sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri gündeme taşıyan kurultayda alınan kararların birçoğunun hayata geçirilmesiyle sektörün temel sorunlarının çözülmesi ve dikkat çekici bir gelişme çizgisi göstermesi için önemli adımların atılması hedefleniyor.