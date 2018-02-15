z kuşağı iş dünyasını nasıl etkileyecek?

15 Şubat 2018

Geleceğe yön veren genç kuşakların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Y ve Z kuşaklarını inceleyen kitapları art arda okurlarla buluşturan İKÜ Yayınevi, bu kez de Z Kuşağı'nın işyerlerine getireceği dönüşümü ele alan bir kitabı raflara çıkardı. İşte Z Kuşağı adlı kitap, şubattan itibaren raflarda olacak.

Kuşaklar hakkında demografik çalışmalarıyla tanınan David Stillman ve Z Kuşağı'nın konuşan isimlerinden oğlu Jonah Stillman'ın yazdığı bu kitap, bu yeni kuşağın iş dünyasını nasıl etkileyeceğine yanıtlar ararken kuşaklar arasındaki ilişkilere dair önerilerde sunuyor.

Kitap, şu sorular ve benzerlerine de yanıt arıyor: İdealist ve işbirlikçi Y Kuşağı, yavaş yavaş yönetici pozisyonlara geçerken şimdi bir de onlardan oldukça farklı olan Z Kuşağına mı uyum sağlamak gerekiyor? "Her yer işyeri!" diyen Z Kuşağı iş yapma biçimlerimizden bağlantılarımıza kadar neleri, nasıl değiştirecek? Peki ya onlar işyerine, ekip arkadaşlarına ve patronlarına nasıl uyum sağlayabilirler?

Baba-oğul Stillman'lar, bağımsız çalışmayı seven Z Kuşağı'nın bir problemi çözmek için paylaşımcı ekonomiden yana çözümler üreteceğine dikkat çekiyor ve "Z Kuşağının, kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken paylaşımcı ekonomi yolunu seçtiğini ama bunu en verimli şekilde yapmayı önemsediğinibilin" diyorlar.

Ayrıca yazarlar, Z Kuşağını şu 7 temel özellikle tarif ediyorlar:

Fijital, aşırı kişiselleştirmeden yana, gerçekçi, kaçırma korkusu duyan, Biz Ekonomici, kendi yapan ve hırslı…

İŞTE Z KUŞAĞI, David Stillman ve Jonah Stillman, Türkçesi: Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Erduran, İKÜ Yayınevi, 232s.