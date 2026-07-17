40’lık yıldızların serveti
Farkında mısınız dünya sporu neredeyse 40’lıkların etrafında dönüyor. Hâlâ sahada, kortta veya pistte performans verdikleri gibi servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. Bu hafta sporun olgun yıldızlarına ve kazançlarının sırrına biraz bakalım…
Leo Messi, 2026 Dünya Kupası sırasında 39’uncu yaşını kutladı. Doğrudur, eskisi gibi depar atmıyor, maçın büyük bölümünü yürüyerek geçiriyor. Ama geçen bir ayda gördük ki hâlâ dünya futbolunun büyük yıldızlarından birisi… Cristiano Ronaldo 41’inde onun kadar başarılı değildi… Üç gol atmasına rağmen biraz hayal kırıklığıyla kapadı turnuvayı… Ama yine de kitleleri ekran başına topladı.Ya Novak Djokovic’e ne demeli? Sırp tenisçi geçen hafta Wimbledon’da yarı finale kadar çıktı. Hem de 39 yaşında… Çeyrek finalde 13 yaş küçük rakibi Auger-Aliassime’e karşı beş saat 10 dakikada kazandığı maç izlemeye değerdi. Keza Britanyalı pilot Lewis Hamilton 41 yaşında Formula 1’de şampiyonluk peşinde… Ya LeBron James’e ne demeli? O da 41 yaşında Los Angeles Lakers’tan ayrıldığını açıkladı. NBA’de yeni sezona muhtemelen farklı bir takımda başlayacak.
Bu 40’lıkların ya da hemen hemen 40’lıkların ortak özelliği artık kariyerlerinin zirvesinden biraz aşağı inmelerine karşın milyonlarca kişinin onlara hâlâ büyük bir hayranlık beslemesi… Öyle ki on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca takipçi onların kariyerlerini biraz daha uzatmasını dört gözle bekliyor… Tıpkı sponsorlar, turnuvalar ve yayıncılar gibi… Bu beklentinin de etkisiyle Messi’den Djokovic’e hepsi çok iyi para kazanmaya devam ediyor…
Kariyerler uzadı
Peki nedir bu olgun yıldızların sırrı? Öncelikle uzayan kariyer süresinden bahsetmek lazım. Bugün hemen hemen tüm dallarda profesyonel sporcuların kariyeri artık daha uzun sürüyor. Yani sporcular eskisine göre çok daha ileri bir yaşa kadar hem sahada kalabiliyor hem de iyi performans verebiliyor. Futbolcular ve basketbolcular 35’ten sonra üst düzey oynayabiliyor. Teniste kariyerin önemli bölümü 30 yaşından sonraya kaydı. Yüzme ve atletizm gibi dallarda dahi meslek yaşı yükselmiş durumda. Çünkü bu uzun kariyere imkân veren bir ortam var bugün. İdmanlar, rejenerasyon ve tıbbi destek yöntemleri sporcuların bedenlerine çok daha iyi bakmasına ve kariyerlerini uzatmasına yardım ediyor. Ayrıca bugünkü sporcuların yaşam tarzı eskiye nazaran çok daha steril. Maradona ve Romario’nun içki alemli, uyuşturucu partili günleri çok geride kaldı.
Kazanç varsa devam
Sporcuları ileri yaşa kadar devam etmesinde bir diğer önemli faktör de para kazanmayı sürdürüyor olmaları. Malum özellikle 2000 yılından sonra spor pazarı iyice genişledi ve hem takımların hem sporcuların gelirleri hızla yükseldi. Eskiden birçok sporcu 30’una gelmeden kariyerine veda ederken şimdi önlerinde gelir getirecek belki 5-10 yıl daha var. Hele Cristiano, Hamilton, Serena seviyesinde büyük yıldızlar için yüz milyonlarca dolarlık gelir havuzunun musluğu şakır şakır akmaya devam ediyor. Doğal olarak onlar da bu potansiyel geliri tepmek istemiyor. Forbes’a göre dünyanın en çok para kazanan sporcuları listesinin en üst sıralarında da bu isimler var. Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarla listenin ilk sırasında. Messi üçüncü, LeBron James dördüncü, Lewis Hamilton da 10’uncu sırada.
Kitlelerin aşkı
Olgun sporcuları sahada tutan bir diğer faktör de kitlelerin ve medyanın yıldız aşkı. Bugün 30’ların sonunu ve 40’ların süren spor yıldızları internet döneminde spor dünyasına girip sosyal medya çağında zirve yapmış isimler. Bu sayede on milyonlarca hatta yüz milyonlarca takipçiden oluşan bir kitleye hitap ediyorlar. Mesela Cristiano tüm Instagram’da en çok takip edilen şahsiyet: 674 milyon takipçisi var. İkinci kim? Tabii ki Messi. Onun da 572 milyon takipçisi var. Bu devasa kitle onlardan sahada olmalarını, yaşlansalar da devam etmelerini bekliyor.
Bunun yanı sıra, şampiyonaların, turnuvaların ve liglerin medya hakları için devasa rakamlar ödeyen yayıncılar da büyük yıldızların ilerleyen yaşlarına karşın ekranda olmasından yana. Çünkü büyük yıldızlar her zaman ekran başında izleyici toplar. Bakın Serena Williams 44 yaşında tenise geri dönünce hem tribünler doldu hem reytingler yükseldi. Serena’nın birinci tur maçı ABD’deki yayıncı ESPN'e Wimbledon'ın ikinci gün yayınları tarihindeki en yüksek izlenme oranlarını kazandırdı.
CRISTANO RONALDO
(41, futbolcu, Portekiz ve El Nasır):
Forbes’un araştırmasına göre son 12 ayda elde ettiği tahmini 300 milyon dolarlık gelirle, üst üste dördüncü ve kez en çok kazanan sporcular sıralamasında zirvede. Bu toplam tutarın 235 milyon dolarlık kısmını El Nasır’dan maaş olarak alıyor. Reklam anlaşmaları, çeşitli etkinlikler, lisanslama, hatıra eşyaları ve diğer ticari girişimlerden elde ettiği gelir de 65 milyon dolar.
LEO MESSI
(39, futbolcu, Arjantin ve Inter Miami):
Geçen yıl Inter Miami'deki sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzattı. Oradan kazandığı yıllık maaş 28,3 milyon dolar. Maaşına ek olarak Mastercard, Michelob Ultra, Duracell gibi markalarla yaptığı reklam anlaşmalarından, lig ortakları Adidas ve Apple TV ile yapılan gelir paylaşımı anlaşmalarından da 110 milyon doların üzerinde yıllık gelire sahip.
LEBRON JAMES
(41, basketbolcu, ABD):
Belki de emeklilik öncesi son sezonunda Lakers’tan 52,6 milyon dolar maaş aldı. DraftKings, Hennessy ve Richard Mille gibi markalarla reklam anlaşmalarının yanı sıra Fenway Sports Group'un ortağı. Ayrıca çeşitli alanlarda yatırımları var.
LEWIS HAMILTON
(41, F1 sürücüsü, Britanya ve Ferrari):
Ferrari pilotu Hamilton, geçen 12 ayda tahmini 100 milyon dolar kazanç elde ederek, Mercedes adına yarıştığı 2021 yılında kırdığı 82 milyon dolarlık Formula 1 rekorunu geride bıraktı. Bu sezon sekizinci dünya şampiyonluğunu kovalıyor.
SERENA WILLIAMS
(44, tenisçi, ABD):
Dört yıldır korta çıkmamasına karşın son bir yılda elde ettiği 40 milyon dolarlık sponsorluk ve reklam geliri var. Miami Dolphins, Toronto Tempo, Angel City FC gibi takımlarda yatırımı var. Kariyerindeki toplam geliri 50 milyon dolara yakın.
NOVAK DJOKOVIC
(39, tenisçi, Sırbistan):
Kortta artık en iyi olmasa da onu sık sık üst turlarda görüyoruz. Bu sayede son bir yılda 4,6 milyon dolarlık turnuva geliri elde etti. Sponsorluk gelirleri de 21 milyon doları buluyor. Son olarak General Atlantic yatırım şirketine küresel stratejik danışman oldu.