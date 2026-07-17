40’lık yıldızların serveti

Leo Messi, 2026 Dün­ya Kupası sırasında 39’uncu yaşını kutladı. Doğrudur, eskisi gibi depar at­mıyor, maçın büyük bölümü­nü yürüyerek geçiriyor. Ama geçen bir ayda gördük ki hâlâ dünya futbolunun büyük yıl­dızlarından birisi… Cristiano Ronaldo 41’inde onun kadar başarılı değildi… Üç gol atma­sına rağmen biraz hayal kı­rıklığıyla kapadı turnuvayı… Ama yine de kitleleri ekran başına topladı.Ya Novak Djo­kovic’e ne demeli? Sırp tenis­çi geçen hafta Wimbledon’da yarı finale kadar çıktı. Hem de 39 yaşında… Çeyrek finalde 13 yaş küçük rakibi Auger-Alias­sime’e karşı beş saat 10 daki­kada kazandığı maç izlemeye değerdi. Keza Britanyalı pilot Lewis Hamilton 41 yaşında Formula 1’de şampiyonluk pe­şinde… Ya LeBron James’e ne demeli? O da 41 yaşında Los Angeles Lakers’tan ayrıldığı­nı açıkladı. NBA’de yeni sezo­na muhtemelen farklı bir ta­kımda başlayacak.

Bu 40’lıkların ya da hemen hemen 40’lıkların ortak özelli­ği artık kariyerlerinin zirvesin­den biraz aşağı inmelerine kar­şın milyonlarca kişinin onlara hâlâ büyük bir hayranlık besle­mesi… Öyle ki on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca takipçi onların kariyerlerini biraz daha uzatmasını dört gözle bekliyor… Tıpkı sponsorlar, turnuvalar ve yayıncılar gibi… Bu beklentinin de etkisiyle Messi’den Djokovi­c’e hepsi çok iyi para kazanma­ya devam ediyor…

Kariyerler uzadı

Peki nedir bu olgun yıldızla­rın sırrı? Öncelikle uzayan ka­riyer süresinden bahsetmek la­zım. Bugün hemen hemen tüm dallarda profesyonel sporcu­ların kariyeri artık daha uzun sürüyor. Yani sporcular eskisi­ne göre çok daha ileri bir yaşa kadar hem sahada kalabiliyor hem de iyi performans verebi­liyor. Futbolcular ve basket­bolcular 35’ten sonra üst düzey oynayabiliyor. Teniste kariye­rin önemli bölümü 30 yaşından sonraya kaydı. Yüzme ve atle­tizm gibi dallarda dahi meslek yaşı yükselmiş durumda. Çün­kü bu uzun kariyere imkân ve­ren bir ortam var bugün. İd­manlar, rejenerasyon ve tıbbi destek yöntemleri sporcuların bedenlerine çok daha iyi bak­masına ve kariyerlerini uzat­masına yardım ediyor. Ayrıca bugünkü sporcuların yaşam tarzı eskiye nazaran çok daha steril. Maradona ve Romari­o’nun içki alemli, uyuşturucu partili günleri çok geride kaldı.

Kazanç varsa devam

Sporcuları ileri yaşa ka­dar devam etmesinde bir di­ğer önemli faktör de para ka­zanmayı sürdürüyor olmaları. Malum özellikle 2000 yılın­dan sonra spor pazarı iyice ge­nişledi ve hem takımların hem sporcuların gelirleri hızla yük­seldi. Eskiden birçok sporcu 30’una gelmeden kariyerine veda ederken şimdi önlerin­de gelir getirecek belki 5-10 yıl daha var. Hele Cristiano, Ha­milton, Serena seviyesinde bü­yük yıldızlar için yüz milyon­larca dolarlık gelir havuzunun musluğu şakır şakır akmaya devam ediyor. Doğal olarak on­lar da bu potansiyel geliri tep­mek istemiyor. Forbes’a göre dünyanın en çok para kazanan sporcuları listesinin en üst sı­ralarında da bu isimler var. Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarla listenin ilk sırasında. Messi üçüncü, LeBron James dördüncü, Lewis Hamilton da 10’un­cu sırada.

Kitlelerin aşkı

Olgun sporcuları saha­da tutan bir diğer faktör de kitlelerin ve medyanın yıldız aşkı. Bugün 30’la­rın sonunu ve 40’ların sü­ren spor yıldızları internet döneminde spor dünyası­na girip sosyal medya çağında zirve yapmış isimler. Bu sayede on milyonlarca hatta yüz mil­yonlarca takipçiden oluşan bir kitleye hitap ediyorlar. Mese­la Cristiano tüm Instagram’da en çok takip edilen şahsiyet: 674 milyon takipçisi var. İkin­ci kim? Tabii ki Messi. Onun da 572 milyon takipçisi var. Bu de­vasa kitle onlardan sahada ol­malarını, yaşlansalar da devam etmelerini bekliyor.

Bunun yanı sıra, şampiyo­naların, turnuvaların ve ligle­rin medya hakları için deva­sa rakamlar ödeyen yayıncılar da büyük yıldızların ilerleyen yaşlarına karşın ekranda ol­masından yana. Çünkü büyük yıldızlar her zaman ekran ba­şında izleyici toplar. Bakın Se­rena Williams 44 yaşında teni­se geri dönünce hem tribünler doldu hem reytingler yüksel­di. Serena’nın birinci tur ma­çı ABD’deki yayıncı ESPN'e Wimbledon'ın ikinci gün ya­yınları tarihindeki en yüksek izlenme oranlarını kazandırdı.

CRISTANO RONALDO

(41, futbolcu, Portekiz ve El Nasır):

Forbes’un araştırmasına göre son 12 ayda elde ettiği tahmini 300 milyon dolarlık gelirle, üst üste dördüncü ve kez en çok kazanan sporcular sıralamasında zirvede. Bu toplam tutarın 235 milyon dolarlık kısmını El Nasır’dan maaş olarak alıyor. Reklam anlaşmaları, çeşitli etkinlikler, lisanslama, hatıra eşyaları ve diğer ticari girişimlerden elde ettiği gelir de 65 milyon dolar.

LEO MESSI

(39, futbolcu, Arjantin ve Inter Miami):

Geçen yıl Inter Miami'deki sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzattı. Oradan kazandığı yıllık maaş 28,3 milyon dolar. Maaşına ek olarak Mastercard, Michelob Ultra, Duracell gibi markalarla yaptığı reklam anlaşmalarından, lig ortakları Adidas ve Apple TV ile yapılan gelir paylaşımı anlaşmalarından da 110 milyon doların üzerinde yıllık gelire sahip.

LEBRON JAMES

(41, basketbolcu, ABD):

Belki de emeklilik öncesi son sezonunda Lakers’tan 52,6 milyon dolar maaş aldı. DraftKings, Hennessy ve Richard Mille gibi markalarla reklam anlaşmalarının yanı sıra Fenway Sports Group'un ortağı. Ayrıca çeşitli alanlarda yatırımları var.

LEWIS HAMILTON

(41, F1 sürücüsü, Britanya ve Ferrari):

Ferrari pilotu Hamilton, geçen 12 ayda tahmini 100 milyon dolar kazanç elde ederek, Mercedes adına yarıştığı 2021 yılında kırdığı 82 milyon dolarlık Formula 1 rekorunu geride bıraktı. Bu sezon sekizinci dünya şampiyonluğunu kovalıyor.

SERENA WILLIAMS

(44, tenisçi, ABD):

Dört yıldır korta çıkmamasına karşın son bir yılda elde ettiği 40 milyon dolarlık sponsorluk ve reklam geliri var. Miami Dolphins, Toronto Tempo, Angel City FC gibi takımlarda yatırımı var. Kariyerindeki toplam geliri 50 milyon dolara yakın.

NOVAK DJOKOVIC

(39, tenisçi, Sırbistan):

Kortta artık en iyi olmasa da onu sık sık üst turlarda görüyoruz. Bu sayede son bir yılda 4,6 milyon dolarlık turnuva geliri elde etti. Sponsorluk gelirleri de 21 milyon doları buluyor. Son olarak General Atlantic yatırım şirketine küresel stratejik danışman oldu.