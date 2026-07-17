Ulaşılabilir sanat için yeni bir dükkan: Offgrid Art Shop
Sanat koleksiyonu yapmanın uzmanlık ya da yüksek bütçeler gerektirdiği önyargısını kırma eğiliminden hareketle yola çıkan Offgrid Art Shop, yaz seçkisiyle izleyiciyi hem fiziksel hem online buluşmaya davet ediyor.
Meltem KERRAR
meltemkerrar@gmail.com
Yeni nesil alıcılarla giderek kimlik değiştiren sanat koleksiyonerliği, farklı oluşumlarla daha erişilebilir olma yolunda evrilme çabasında. Bu bağlamda anlamlı çabalardan birini de offgrid art project gösteriyor. Genç koleksiyonerler, ilk eserini satın almak isteyenler ve güncel sanat üretimini yakından takip eden yeni nesil izleyiciler için tasarlanan Offgrid Art Shop, yaz sezonuna özel hazırladığı “Yaz Seçkisi” ile farklı kuşak ve disiplinlerden 16 sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan galeri, resim, desen, fotoğraf, baskı, tekstil, kolaj, seramik, heykel ve disiplinlerarası üretimlerden oluşan seçkisiyle sanat eserlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Koleksiyon yapmanın çoğu zaman uzmanlık ya da yüksek bütçeler gerektiren bir alan olarak algılandığı önyargısından hareketle yola çıkan oluşum, koleksiyonerliğin bir ayrıcalık değil, kültürel bir katılım biçimi olduğunu hatırlatmak amacında. Platform, farklı üretim pratiklerinden sanatçıları bir araya getirirken, sanatla yeni tanışan izleyiciler için de güvenilir ve erişilebilir bir başlangıç noktası sunmak istiyor. Art Shop, yalnızca bir satış platformu değil, sanatçılar ile izleyiciler arasında sürdürülebilir bir karşılaşma alanı olarak kurgulanmış.
Yaz boyunca güncellenecek
Ahmet Kıran, Asya Nur Hasgül, Bengisu Çaygür, Çağlar Bıyıkoğlu, Deniz Aktaş, Deniz Yılmaz, Esra Yardım, Gülçin Geniş, Hüseyin Güler, Mahmut Öztekin, Nida Erdoğan, Ozan Mutlu, Şansın Eryılmaz, Şebnem Kurtul, Şevval Horzum ve Şeyma Türk'ün çalışmalarından oluşan seçki, yaz boyunca güncellenmeye devam ederek ziyaretçilere tek seferlik bir sergiden çok, her ziyarette yeni karşılaşmalara olanak tanıyan dinamik bir keşif alanı sunacak. Fiziksel galeri deneyimi, yeni açılan Offgrid Art Shop ile de dijital ortama taşınıyor. Ziyaretçiler eserleri galeride deneyimlerken, çevrimiçi platform üzerinden inceleyebiliyor ve satın alma sürecini her iki kanalda da sürdürebiliyor. Böylece fiziksel ve dijital deneyim birbirini tamamlayan bir yapıya dönüşüyor.
Galeri kurucusu İpek Eyüboğlu ile yeni oluşumunu konuştuk.
Koleksiyonerliği daha erişilebilir kılan bir ’Yaz Seçkisi’ ile karşımızdasınız. Nasıl çıktı bu fikir anlatır mısınız?
“Yaz Seçkisi” fikri, Art Shop'u yalnızca dijital bir platform olarak değil, fiziksel mekan deneyimiyle birlikte kurgulama isteğimizden doğdu. Web sitemizi hayata geçirirken eserlerin yalnızca ekran üzerinden deneyimlenmesini istemedik. Koleksiyonerlerin ve sanat izleyicisinin işleri galeride yakından görebileceği, ardından dilerse online platform üzerinden yeniden inceleyebileceği hibrit bir model oluşturduk. Yaz dönemi de bu yeni yapıyı hayata geçirmek ve daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmak için uygun bir başlangıç sundu.
Yaz sonuna dek açık kalacak bu seçkide 16 sanatçının işleri var. Nasıl yaptınız seçimlerinizi? Ortak özellikleri ya da birbirini tamamlayan yanları var mı bu çalışmaların?
Seçkiyi oluşturmak için aralık ayında açık çağrıya çıktık. Konuyu serbest bıraktık; teknik ve disiplin açısından da mümkün olduğunca kapsayıcı olmaya özen gösterdik. Değerlendirme sürecinde belirli bir estetik anlayış ya da üretim biçiminden ziyade, kendi görsel dilini tutarlı şekilde kurabilen ve üretimiyle merak uyandıran sanatçılara odaklandık. Ortaya çıkan seçki farklı ifade biçimlerini bir araya getiriyor; ortak noktası ise her sanatçının kendine özgü bir üretim pratiği sunması. Açık çağrımız bugün de web sitemiz üzerinden devam ediyor ve yeni başvurular alıyoruz.
“Eserle doğrudan kurulan ilişki belirleyici oluyor”
İzleyici ve sanat alıcısının online taraftaki tavrı ve tepkileri nasıl oluyor? Bu anlamda galeriye gelenler ve internet ziyaretçilerini karşılaştırır mısınız?
Web sitesini uzun zamandır hayata geçirmek istiyorduk. “Yaz Seçkisi” ile birlikte eserleri hem fiziksel mekanda hem de online ortamda bir araya getirdik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda da yaz dönemlerinde sürdürmeyi hedefliyoruz. Galeriye gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmını Beyoğlu'nu keşfetmeye gelen yerli ve yabancı turistler oluşturuyor. Birçoğu bulunduğu yerden bir hatıra ya da yerel üretimle bağ kurabilecekleri bir eser arıyor. Online tarafta ise bizi daha çok galeriyi önceden tanıyan ya da sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla keşfeden kişiler takip ediyor. Bu ziyaretçiler eserleri daha uzun süre inceleyebiliyor, karşılaştırabiliyor ve satın alma ya da bilgi alma kararını daha planlı bir şekilde veriyor. Fiziksel galeride ise karşılaşma anlık ve daha sezgisel olabiliyor; eserle kurulan doğrudan ilişki çoğu zaman belirleyici oluyor. Bu nedenle iki tarafın birbirini tamamladığını düşünüyoruz.
“Dijital ve fiziksel deneyim birbirini tamamlıyor”
Genç ve yeni bir galeri olarak hedefleriniz neler?
Eylül ayından itibaren sergi programımıza yeniden başlayarak fiziksel galerimizde düzenli sergiler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra sanat fuarlarında yer alarak hem temsil ettiğimiz sanatçıların görünürlüğünü artırmayı hem de yeni koleksiyonerlerle buluşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise birlikte sürdürülebilir bir üretim ilişkisi kurduğumuz sanatçılardan oluşan güçlü bir galeri programı oluşturmayı amaçlıyoruz.
Yeni nesil koleksiyonerlerlerin yönelimlerinden bahseder misiniz?
Yeni nesil koleksiyonerleri tek bir profil altında tanımlamak mümkün değil. Bununla birlikte, ilk kez eser edinen koleksiyonerlerde dikkat çeken ortak eğilimlerden biri, satın alma kararını daha araştırmacı bir yaklaşımla vermeleri. Sanatçının üretim pratiğini tanımak, eserin arka planını anlamak ve onunla kişisel bir bağ kurabilmek önemli bir kriter haline geliyor. Dijital platformlar da bu süreçte belirleyici bir rol üstleniyor. Koleksiyonerler galerileri ve sanatçıları çevrimiçi olarak takip ediyor, eserleri önceden inceliyor; ancak satın alma kararını çoğu zaman fiziksel karşılaşmanın ardından veriyor. Bu nedenle dijital erişim ile galerideki doğrudan deneyimin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna inanıyoruz.