Ulaşılabilir sanat için yeni bir dükkan: Offgrid Art Shop

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Yeni nesil alıcılarla giderek kimlik değiştiren sanat koleksiyonerliği, farklı oluşumlarla daha erişilebilir ol­ma yolunda evrilme çabasında. Bu bağlamda anlamlı çabalardan birini de offgrid art project gös­teriyor. Genç koleksiyonerler, ilk eserini satın almak isteyenler ve güncel sanat üretimini yakın­dan takip eden yeni nesil izleyi­ciler için tasarlanan Offgrid Art Shop, yaz sezonuna özel hazırla­dığı “Yaz Seçkisi” ile farklı kuşak ve disiplinlerden 16 sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan galeri, resim, desen, fotoğ­raf, baskı, tekstil, kolaj, seramik, heykel ve disiplinlerarası üre­timlerden oluşan seçkisiyle sa­nat eserlerine erişimi kolaylaş­tırmayı amaçlıyor.

Koleksiyon yapmanın çoğu za­man uzmanlık ya da yüksek büt­çeler gerektiren bir alan olarak algılandığı önyargısından hare­ketle yola çıkan oluşum, kolek­siyonerliğin bir ayrıcalık değil, kültürel bir katılım biçimi ol­duğunu hatırlatmak amacın­da. Platform, farklı üretim pra­tiklerinden sanatçıları bir araya getirirken, sanatla yeni tanışan izleyiciler için de güvenilir ve erişilebilir bir başlangıç nokta­sı sunmak istiyor. Art Shop, yal­nızca bir satış platformu değil, sanatçılar ile izleyiciler arasın­da sürdürülebilir bir karşılaşma alanı olarak kurgulanmış.

Yaz boyunca güncellenecek

Ahmet Kıran, Asya Nur Has­gül, Bengisu Çaygür, Çağlar Bı­yıkoğlu, Deniz Aktaş, Deniz Yıl­maz, Esra Yardım, Gülçin Geniş, Hüseyin Güler, Mahmut Özte­kin, Nida Erdoğan, Ozan Mutlu, Şansın Eryılmaz, Şebnem Kur­tul, Şevval Horzum ve Şeyma Türk'ün çalışmalarından oluşan seçki, yaz boyunca güncellenme­ye devam ederek ziyaretçilere tek seferlik bir sergiden çok, her zi­yarette yeni karşılaşmalara ola­nak tanıyan dinamik bir keşif ala­nı sunacak. Fiziksel galeri dene­yimi, yeni açılan Offgrid Art Shop ile de dijital ortama taşınıyor. Zi­yaretçiler eserleri galeride dene­yimlerken, çevrimiçi platform üzerinden inceleyebiliyor ve sa­tın alma sürecini her iki kanalda da sürdürebiliyor. Böylece fizik­sel ve dijital deneyim birbirini ta­mamlayan bir yapıya dönüşüyor.

Galeri kurucusu İpek Eyüboğ­lu ile yeni oluşumunu konuştuk.

Koleksiyonerliği daha eri­şilebilir kılan bir ’Yaz Seçki­si’ ile karşımızdasınız. Nasıl çıktı bu fikir anlatır mısınız?

“Yaz Seçkisi” fikri, Art Shop'u yalnızca dijital bir platform ola­rak değil, fiziksel mekan deneyi­miyle birlikte kurgulama isteği­mizden doğdu. Web sitemizi ha­yata geçirirken eserlerin yalnızca ekran üzerinden deneyimlenme­sini istemedik. Koleksiyonerle­rin ve sanat izleyicisinin işleri ga­leride yakından görebileceği, ar­dından dilerse online platform üzerinden yeniden inceleyebile­ceği hibrit bir model oluşturduk. Yaz dönemi de bu yeni yapıyı ha­yata geçirmek ve daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmak için uygun bir başlangıç sundu.

Yaz sonuna dek açık kalacak bu seçkide 16 sanatçının işle­ri var. Nasıl yaptınız seçimle­rinizi? Ortak özellikleri ya da birbirini tamamlayan yanları var mı bu çalışmaların?

Seçkiyi oluşturmak için aralık ayında açık çağrıya çıktık. Konu­yu serbest bıraktık; teknik ve di­siplin açısından da mümkün ol­duğunca kapsayıcı olmaya özen gösterdik. Değerlendirme süre­cinde belirli bir estetik anlayış ya da üretim biçiminden ziyade, kendi görsel dilini tutarlı şekil­de kurabilen ve üretimiyle me­rak uyandıran sanatçılara odak­landık. Ortaya çıkan seçki farklı ifade biçimlerini bir araya geti­riyor; ortak noktası ise her sanat­çının kendine özgü bir üretim pratiği sunması. Açık çağrımız bugün de web sitemiz üzerinden devam ediyor ve yeni başvurular alıyoruz.

“Eserle doğrudan kurulan ilişki belirleyici oluyor”

İzleyici ve sanat alıcısının online taraftaki tavrı ve tep­kileri nasıl oluyor? Bu an­lamda galeriye gelenler ve in­ternet ziyaretçilerini karşı­laştırır mısınız?

Web sitesini uzun zaman­dır hayata geçirmek istiyorduk. “Yaz Seçkisi” ile birlikte eserle­ri hem fiziksel mekanda hem de online ortamda bir araya getir­dik. Bu modeli önümüzdeki yıl­larda da yaz dönemlerinde sür­dürmeyi hedefliyoruz. Galeriye gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmını Beyoğlu'nu keşfetme­ye gelen yerli ve yabancı turist­ler oluşturuyor. Birçoğu bulun­duğu yerden bir hatıra ya da yerel üretimle bağ kurabilecekleri bir eser arıyor. Online tarafta ise bi­zi daha çok galeriyi önceden ta­nıyan ya da sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla keşfeden kişi­ler takip ediyor. Bu ziyaretçiler eserleri daha uzun süre inceleye­biliyor, karşılaştırabiliyor ve sa­tın alma ya da bilgi alma kararı­nı daha planlı bir şekilde veriyor. Fiziksel galeride ise karşılaşma anlık ve daha sezgisel olabiliyor; eserle kurulan doğrudan ilişki çoğu zaman belirleyici oluyor. Bu nedenle iki tarafın birbirini tamamladığını düşünüyoruz.

“Dijital ve fiziksel deneyim birbirini tamamlıyor”

Genç ve yeni bir galeri olarak hedefleriniz neler?

Eylül ayından itibaren sergi programımıza yeniden başlayarak fiziksel galerimizde düzenli sergiler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra sanat fuarlarında yer alarak hem temsil ettiğimiz sanatçıların görünürlüğünü artırmayı hem de yeni koleksiyonerlerle buluşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise birlikte sürdürülebilir bir üretim ilişkisi kurduğumuz sanatçılardan oluşan güçlü bir galeri programı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Yeni nesil koleksiyonerlerlerin yönelimlerinden bahseder misiniz?

Yeni nesil koleksiyonerleri tek bir profil altında tanımlamak mümkün değil. Bununla birlikte, ilk kez eser edinen koleksiyonerlerde dikkat çeken ortak eğilimlerden biri, satın alma kararını daha araştırmacı bir yaklaşımla vermeleri. Sanatçının üretim pratiğini tanımak, eserin arka planını anlamak ve onunla kişisel bir bağ kurabilmek önemli bir kriter haline geliyor. Dijital platformlar da bu süreçte belirleyici bir rol üstleniyor. Koleksiyonerler galerileri ve sanatçıları çevrimiçi olarak takip ediyor, eserleri önceden inceliyor; ancak satın alma kararını çoğu zaman fiziksel karşılaşmanın ardından veriyor. Bu nedenle dijital erişim ile galerideki doğrudan deneyimin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna inanıyoruz.