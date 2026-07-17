Pekin: Bir başkentin ritmini anlamak

HAYATİ ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Pekin, yalnızca tarihiyle de­ğil, teknolojisi, ulaşımı, alışveriş kültürü ve günlük yaşamıyla da dünyanın en farklı şehirlerinden biri. Çin Uluslara­rası Yayıncılık Ekonomik ve Tek­nik İşbirliği Şirketi’nin (CBIC), daveti üzerine gittiğimiz Pekin’de başkentin temposuna ayak uydur­duk. Uzakdoğu’nun geleneklerini deneyimleyerek, yaşam tarzı, kül­türüyle kucaklaştık.

Trafik var ama kaos yok

Altı hatta bazı bölgelerde yedi şeritli yollar… Binlerce otomobil… Milyonlarca insan… Buna rağmen İstanbul’daki anlamıyla duran bir trafik görmek oldukça zor. Trafik yoğun olsa da sürekli akıyor. Bu­nun en önemli sebeplerinden bi­ri ise bisiklet kültürü. Şehrin ne­redeyse tamamında bisikletle­re ayrılmış özel yollar bulunuyor. Elektrikli bisikletler, scooterlar ve elektrikli motosikletler günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası.

İlk günlerde şaşırtan bir ayrın­tı ise yaya geçitleri. Türkiye’deki alışkanlığın aksine burada önce bisikletlere dikkat etmek gereki­yor. Araçlar bisikletlere yol veri­yor, yayalar da çoğu zaman bisik­letlerin geçmesini bekliyor.

Metro ağı başlı başına bir şehir

Pekin metrosu şehrin gerçek omurgası. 23 hattan oluşan dev metro sistemi ilk bakışta karmaşık görünse de birkaç yolculuktan son­ra oldukça kolay kullanılabiliyor. Hatların büyük bölümü birbirine bağlı. Haritayı takip ederek şehrin neredeyse her noktasına 5 Yuan karşılığı aktarma yaparak ulaşmak mümkün. Dakiklik ve düzen konu­sunda ise oldukça başarılı.

Çin’de ulaşımın en pratik yolla­rından biri paylaşımlı bisiklet sis­temi. 7 Yuan karşılığında bir hafta dilediğiniz kadar paylaşımlı bisik­letten faydalanabiliyorsuz. Şehrin her köşesinde yüzlerce bisiklet bulunuyor. WeChat Pay veya Ali­pay uygulamasına kredi kartını­zı tanımladıktan sonra haftalık ya da günlük kiralama yapılabiliyor.

Pekin’de klasik taksiler hâlâ yaygın. Ancak şehirde en çok kul­lanılan yöntem Didi uygulaması. Ekonomik, standart, geniş hacim­li veya lüks araç seçenekleri bu­lunuyor. Ve ücretler oldukça uy­gun 30 kilometrelik yolculuk mi­nimum 40-50 Yuan’a gelebiliyor. Dil bilmeseniz bile adresi uygula­maya yazmanız yeterli oluyor.

Nakit neredeyse tarih olmuş

Pekin’de en dikkat çekici deği­şimlerden biri dijital ödeme siste­mi. Sokak satıcısından lüks resto­rana kadar hemen herkes QR kod ile ödeme kabul ediyor. Alipay ve WeChat Pay günlük hayatın mer­kezinde yer alıyor. Yabancı turist­ler artık uluslararası kredi kartla­rını bu uygulamalara tanımlaya­biliyor.

Yine de yüksek tutarlı alışveriş­lerde bazı bankaların uluslarara­sı nakit avans benzeri işlem ücre­ti yansıtabildiği görülebiliyor. Bu nedenle yanınızda bir miktar Yu­an taşımakta fayda var.

Güvenlik üst düzeyde

Şehrin hemen her köşesinde ka­meralar bulunuyor. Yüz tanıma teknolojileri günlük yaşamın bir parçası hâline gelmiş durumda. Bu sistemler sayesinde suç oranının oldukça düşük olduğu ifade edili­yor.Gece geç saatlerde bile şehir genelinde güven hissi yüksek. Şe­hirde trafik polisi hariç asayiş po­lisi görmeniz neredeyse yok gibi.

İngilizce en büyük sürpriz

Pekin’e gelen birçok turistin yaşadığı ilk şaşkınlık bu oluyor. Dünyanın en büyük ekonomile­rinden birinin başkentinde, özel­likle yerel halkın büyük bölümü İngilizce konuşmuyor. Lüks ma­ğazalarda çalışan personelde bi­le İngilizce bilen kişi bulmak zor olabiliyor. Bu nedenle telefonlar­daki çeviri uygulamaları adeta ha­yat kurtarıyor. Her ne kadar çevi­riler zaman zaman hatalı olsa da iletişim kurmaya yetiyor.

Çin mutfağı cesaret istiyor

Türk damak tadına alışkın olanlar için Pekin mutfağı kolay değil. Seçtiği­niz salatada denizanasına rastla­manız, kızartılmış tavuk parçaları alırken tavuk başına rastlamanız mümkün. Çeşitli sakatatlar ve alı­şılmadık birçok malzeme günlük yemek kültürünün doğal parçala­rı. Salatalarda bile beklenmedik deniz ürünleriyle karşılaşabilir­siniz. Bu nedenle sipariş verirken içerik mutlaka kontrol edilmeli. Kahvaltı ise Türk ziyaretçiler için ayrı bir sınav. Peynir, zeytin, kla­sik ekmek siyah çay kültürü yok gibi. Batı tarzı kahvaltı sunan otel­ler tercih edilmiyorsa ilk günler­de alışmak zaman alabiliyor. Buna karşılık meyve çeşitliliği gerçek­ten etkileyici. Tropikal meyveler hem kaliteli hem de Türkiye’ye gö­re oldukça uygun fiyatlı. İçecek ve dondurma çeşitleri, mesela Maş fasulyeli dondurma, ise adeta başlı başına bir keşif alanı.

AVM kültürü bambaşka

Pekin’de alışveriş merkezleri yalnızca alışveriş yapılan yerler değil. İnsanlar günün büyük bö­lümünü burada geçiriyor. Lüks markalardan yerel tasarımcılara kadar binlerce mağaza bulunu­yor.Teknoloji mağazalarında ise bambaşka bir dünya var. Huawei, Xiaomi gibi markaların mağaza­larında telefonun yanında elekt­rikli otomobil, akıllı ev sistemleri, robot süpürgeler, akıllı saatler ve yüzlerce teknolojik ürün aynı çatı altında sergileniyor.

Pop Mart çılgınlığı

Şehrin en dikkat çekici tüke­tim alışkanlıklarından biri ise sürpriz kutular. Özellikle Pop Mart mağazalarının önünde uzun kuyruklar görmek müm­kün. Kutunun içinden hangi ka­rakter çıkacağını bilmeden alış­veriş yapmak özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor. La­bubu başta olmak üzere kolek­siyon figürleri artık Çin’in yeni kültürel ihracat ürünlerinden bi­ri hâline gelmiş durumda.

Pazarlık hâlâ geçerli

Kurumsal mağazalar dışın­da pazarlık önemli. Özellikle İpek Pazarı ve turistik alışve­riş bölgelerinde ilk söyle­nen fiyatın çok al­tında alışve­riş yapmak mümkün. Başarılı bir pazarlık­la fiyatı ciddi oranlarda düşür­mek tamamen ikna kabiliyetine bağlı. (1000 Yuan’dan birkaç yüz Yuan’a indirebilmek mümkün) Bu yüzden alışveriş sonunda herkesin aklında aynı soru kalı­yor: “Acaba daha ucuza alabilir miydim?”

Çin’in misafirperver yüzü

Dil engeline rağmen Pekinli­ler yardım etmeyi seviyor. Ad­res sorduğunuzda telefonlarını çıkarıp sizinle birlikte çözüm arıyorlar. Türkiye denildiğin­de birçok kişi İstanbul’u tanı­yor. Ancak şaşırtıcı biçimde Ka­padokya’nın bilinirliği oldukça yüksek.

Şehir ışıkla tasarlanmış

Pekin geceleri tamamen farklı bir kimliğe bürünüyor. LED ekranlar, dijital cephe tasarımları ve ışık gösterileri özellikle iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde oldukça etkileyici. Şehrin merkez halkasında gece hayatı daha canlı. Merkezden uzaklaştıkça yaşam daha sakinleşiyor.

Tarih ile teknoloji aynı şehirde yaşıyor

Pekin yalnızca gökdelenlerden oluşmuyor. Tam tersine binlerce yıllık Çin medeniyetini bugüne taşıyan çok önemli yapılar hâlâ şehrin merkezinde yaşamaya devam ediyor.

Yasak Şehir: Yaklaşık beş yüz yıl boyunca Çin imparatorlarının yaşadığı Yasak Şehir hâlâ ülkenin en önemli tarihi yapısı. Yüzlerce avlu, saray ve geleneksel mimari ziyaretçileri saatlerce içinde tutabiliyor. Giriş ücreti 60 Yuan.

Tiananmen Meydanı: Dünyanın en büyük şehir meydanlarından biri olan Tiananmen, Çin’in siyasi hafızasının merkezi konumunda.

Lama Tapınağı: Tütsü kokularının yükseldiği avlular, dev Buda heykelleri ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor. Giriş ücreti 25 Yuan.

Konfüçyüs Tapınağı: Çin kültürünün temelini oluşturan Konfüçyüs felsefesini yakından tanımak isteyenler için önemli duraklardan biri. Giriş ücreti 30 Yuan.

Pekin Hayvanat Bahçesi: Şehir merkezinde yer alan hayvanat bahçesinde dünyanın en sevimli hayvanları pandaları görmeden dönmeyin. Giriş ücreti 60 Yuan.

Müzelere girerken pasaport şart

Yasak Şehir, bazı müzeler ve önemli tarihi alanlarda pasaport ibraz edilmesi gerekiyor. Girişlerde güvenlik kontrolleri oldukça sıkı. Çakmaklar içeri alınmıyor. Benzer uygulama iç hat uçuşlarında da geçerli. Powerbank, lityum pilli elektronik cihazlar ve bazı bataryalı ürünlerin kabin bagajında taşınması isteniyor.