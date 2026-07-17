Adriyatik'in en gözde adası: Hvar
Bir yanda Orta Çağ'dan kalan taş sokaklar, diğer yanda limanı dolduran süperyatlar… Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarındaki Hvar Adası, son yıllarda Akdeniz'in en çok ilgi gören yaz destinasyonlarından biri. Tarihi, doğal güzellikleri ve hareketli sosyal yaşamıyla ada, lüks turizmin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor.
Akdeniz'in gözde yaz destinasyonları her yıl yeniden sıralanıyor. Bazı yıllar Mikonos öne çıkıyor, bazen Saint-Tropez ya da Capri konuşuluyor. Son dönemde ise bu listenin üst sıralarında Hırvatistan'ın Hvar Adası yer alıyor.
Dalmaçya kıyılarında, Split'in hemen karşısında bulunan Hvar, berrak denizi ve hareketli hayatıyla klasik bir Akdeniz adası izlenimi veriyor. Yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi, UNESCO korumasındaki kültürel mirası, taş mimarisi ve lavanta kokulu tepeleri, Hvar'a Adriyatik'teki birçok adadan farklı bir kimlik kazandırıyor. Beyoncé, Tom Cruise ve Roman Abramovich gibi isimlerin yıllardır adayı tercih etmesi de uluslararası tanınırlığını artırmış durumda. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında marina, Adriyatik'in en hareketli limanlarından biri haline geliyor.
Yüzyıllar boyunca değişmeyen ada
Hvar'ın geçmişi Neolitik Çağ'a kadar uzanıyor. Grapčeva ve Markova mağaralarında bulunan seramikler, adanın binlerce yıl önce de önemli bir yerleşim olduğunu ortaya koyuyor. Bugünkü kimliğinin temelleri ise MÖ 4. yüzyılda Antik Yunan kolonistlerinin kurduğu Pharos yerleşimiyle atılıyor. Günümüzde Stari Grad adıyla bilinen bu kent, Avrupa'nın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Adanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Stari Grad Ovası, Hvar'ın en dikkat çekici miraslarından biri.
Roma döneminde bağcılığı ve balıkçılığıyla gelişen ada, daha sonra Venedik Cumhuriyeti'nin önemli deniz üslerinden biri haline gelmiş. Bugün Hvar Town'da görülen surlar, taş konaklar ve kaleler de büyük ölçüde bu dönemin izlerini taşıyor.
Avrupa'nın en eski tiyatrolarından biri
1612 yılında hizmete açılan Hvar Halk Tiyatrosu, Avrupa'nın en eski kamu tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Tarihi Arsenal binasının üst katında yer alan tiyatro, oldukça sıra dışı bir anlayışla inşa edilmiş. Soyluların yanı sıra halkın da oyun izleyebildiği bu yapı, Rönesans'ın eşitlikçi yaklaşımını yansıtan önemli eserlerden biri. Adanın geleneksel el sanatları da yaşamaya devam ediyor. Benedikten rahibelerinin yüzyıllardır agave liflerinden ördüğü danteller, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor.
Denizin ortasındaki saklı koylar
Hvar'a gelenlerin büyük bölümü en az bir gününü tekneyle denize açılarak geçiriyor. Bunun en önemli nedeni ise adanın tam karşısında uzanan Pakleni Adaları. Çam ormanlarıyla kaplı küçük adacıklardan oluşan bu takımada, berrak koyları ve sakin atmosferiyle Hvar'ın en özel bölgelerinden biri. Palmizana, adaların en çok ilgi gören noktası. Daha hareketli bir ortam arayanlar ise Jerolim ve Stipanska koylarını tercih ediyor. Özellikle yaz sezonunda bu plajlar sabah saatlerinden gün batımına kadar canlılığını koruyor. Marinkovac Adası'ndaki Carpe Diem Beach Club ise Hvar'ın gece hayatının denize taşınmış hali gibi.
Hvar Town'ın dışına çıkın
Stari Grad, adanın en eski yerleşimi olmasının yanında çok daha sakin bir yaşam sunuyor. Liman çevresindeki taş evler, küçük meydanlar ve dar sokaklar, Hvar Town'ın hareketli atmosferinden tamamen farklı bir hava yaratıyor. Biraz daha kuzeyde bulunan Vrboska, kanalları ve taş köprüleri nedeniyle "Küçük Venedik" olarak anılıyor. Jelsa ise daha çok yerel yaşamı görmek isteyenlerin uğradığı kasabalardan biri. Küçük limanı, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolu ve çevresindeki plajlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için iyi bir alternatif.
Kartpostallık koylar
Hvar'da uzun kumsallar yerine kayalık kıyılar ve turkuaz koylar öne çıkıyor. Adanın en çok bilinen plajlarından Dubovica, taş evlerin çevrelediği doğal yapısıyla ilk kez gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri. Zarace, yüksek kayalıkların arasındaki sakin atmosferiyle dikkat çekerken, Milna ise daha geniş kıyısı ve berrak deniziyle ailelerin tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor. Bu koyların ortak noktası ise suyun berraklığı. Dalış ve şnorkelle yüzme meraklıları için de Hvar, Adriyatik'in en uygun adalarından biri.
Tarihi binalardan dönüşen oteller
Ada aynı zamanda Akdeniz'in dikkat çeken butik otel destinasyonlarından biri. Limanın yanında yer alan Palace Elisabeth (Hvar Heritage Hotel), tarihi bir saraydan dönüştürülmüş. Freskli tavanları ve meydana bakan konumuyla adanın en karakteristik otelleri arasında. Stari Grad yakınındaki Maslina Resort, doğayla uyumlu mimarisiyle daha sakin bir tatil arayanlara hitap ediyor. Hvar Town'daki Adriana Hvar Spa Hotel, çatı katındaki sonsuzluk havuzu ve Top Bar terasıyla özellikle yaz sezonunda ilgi görüyor. Amfora Grand Beach Resort ise geniş plajı ve spasıyla ailelerin tercihi.
Yavaşlamayı hatırlatan ada
Hırvatların günlük yaşamında sıkça kullandığı bir kelime var: Fjaka. Biraz yavaşlamak, acele etmemek ve içinde bulunulan anın tadını çıkarmak anlamına geliyor. Hvar'da bu anlayışı hissetmek zor değil. Sabah limandaki ilk kahvelerle başlayan gün, öğle saatlerinde uzun sofralara, akşamüstü eski kaleye doğru yapılan kısa yürüyüşlere dönüşüyor. Gün batımında ise meydanlar yeniden hareketleniyor; restoranlar doluyor, marina ışıklarla aydınlanıyor. Belki de Hvar'ı diğer popüler adalardan ayıran en önemli özellik bu.
Adriyatik mutfağının en güzel örnekleri
Hvar mutfağı, Dalmaçya kıyılarının klasik lezzetlerini yansıtıyor. Balık, ahtapot, midye ve zeytinyağlı otlar menülerin temelini oluşturuyor. Adanın en önemli tarım ürünlerinden biri ise Plavac Mali üzümü. Bu üzümden üretilen kırmızı şaraplarda Hvar'ın sıcak iklimi ve mineralli topraklarının etkisini görmek mümkün.
Dalmaçya'nın en canlı meydanı
Hvar Town, adanın sosyal hayatının merkezi. Şehrin kalbi sayılan St. Stephen Meydanı, Dalmaçya'nın en büyük meydanı. Meydanın bir yanında barok St. Stephen Katedrali yükselirken, diğer yanında tarihi Arsenal binası bulunuyor. Gün boyunca kafeler ve restoranlar dolup taşıyor; akşam saatlerinde ise meydan, adanın buluşma noktasına dönüşüyor. Meydandan yukarı doğru uzanan patika ise Hvar'ın en çok fotoğraflanan noktalarından biri olan Fortica Kalesine ulaşıyor.
Adanın kimliği: Lavanta kokusu
Hvar denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri de lavanta. Lavanta üretimi yıllardır adanın önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Küçük dükkânlarda satılan lavanta yağları, sabunlar ve el yapımı ürünler en çok ilgi gören hediyelikler arasında. Lavanta yalnızca tarlalarda değil, mutfakta da karşınıza çıkıyor.