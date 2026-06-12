9. İstanbul Comics and Art Festival başlıyor!

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Yıllar içinde İstanbul’un bağım­sız üretim kültürünün önemli bu­luşma noktalarından biri haline gelen festival; yayınevleri, bağım­sız sanatçılar, çizerler, tasarımcı­lar ve yaratıcı toplulukları bir araya getirirken ziyaretçilerine yalnızca bir festival deneyimi değil, yaşayan bir kültür alanı sunuyor.

Bu yıl festival programında Ge­rekli Şeyler, Kara Karga, Athica, Kayıp Kıta, Flaneur gibi önemli ya­yınevleri ve Big Baboli, Flashmar­ket, dirt cake studio, MRE, Bülent Gültek, Ezgi Arslan, Selin Çınar gibi sanatçı stantlarının yanı sıra; Hollanda Krallığı desteğiyle Hol­landalı sanatçılar ve Türkiye’den sanatçılar canlı duvar sanatı uygu­lamaları gerçekleştirecek. Festi­valde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar yer alacak. Özellikle festival alanına yayılan canlı çizim çalışmaları sayesinde ziyaretçiler üretim süreçlerini doğrudan izle­me fırsatı bulacak.

Şehrin dört bir yanından katı­lımcıları ağırlamaya hazırlanan festival, bağımsız yayıncılıktan illüstrasyona, underground çiz­gi kültüründen yeni nesil sokak sanatına kadar geniş bir yaratıcı alanı kapsıyor. Festival biletleri Biletino ve Paribu Pass platform­larında.