Basketbolun efsanesi oyuna devam dedi
23 yılı geride bırakan basketbol ikonu LeBron James, kariyerini iki yıl daha uzatarak sahalardaki ve iş dünyasındaki benzersiz yolculuğunu sürdürüyor. Sahada rekorları altüst ederken, saha dışında milyar dolarlık devasa bir yatırım portföyü inşa eden efsane ismin istikrar, disiplin ve akıllı hamlelerle dolu hikâyesi…
Bu haziran ayında ‘Time’ dergisinin ‘Spordaki En Etkili 100 Kişi’ özel sayısının kapağında o vardı yine… Yıllar içinde NBA’den yüzlerce oyuncu gelip geçtiği halde Time onu seçmekten çekinmemişti. Belki de dünyanın en ünlü basketbolcusu LeBron James’ten bahsediyorum… Röportaj ve fotoğraf çekimi için bir nisan sabahı 7:30’da onunla Los Angeles Lakers’ın idman tesisinde buluşan Time muhabiri Sean Gregory şaşkınlığını şu sözlerle ifade etmişti: “Röportaj boyunca tamamen odaklanmış durumdaydı. Bu tür röportajlarda bu kadar dikkatli bir sporcu hatırlamıyorum…” LeBron bu röportajda NBA’de devam edip etmeyeceğine dair şu sözleri sarf etmişti. “Zihnime ve bedenime bağlı. Maç günü arenaya beş saat evvelden gidip hazırlığa başlamaktan ve antrenmana iki buçuk saat önceden gitmekten bıktığım zaman bu iş bitti demektir.”
Maaştan fedakarlık etti
2003 yılında NBA’e Cleveland Cavaliers formasıyla adım attığında henüz 18’inde gencecik bir oyuncuydu. 2026 yazındaysa saçları seyrelmiş, sakalına aklar düşmüş, ayak parmaklarından omuzlarına kadar vücudunun her tarafı yıpranmış orta yaşlı bir yıldız var karşımızda. Ama bu usta oyuncu NBA’deki 23 sezonun ardından hâlâ parkede top sektirmeye devam ediyor. Efsanevi basketbolcu geçen hafta ligdeki son iki sezonu için Philadelphia 76’ers takımıyla anlaştığını açıkladı. Demek oluyor ki büyük bir sakatlık yaşamadığı takdirde 2028 yazına kadar onu sahalarda izleyeceğiz. Üstelik LeBron, takımının iddialı olabilmesi için maaştan da fedakarlık edecek ve bu iki sezon için toplam 8 milyon dolar alacak.
LeBron, NBA’in son çeyrek asrına her alanda damga vurmuş bir oyuncu. Kariyer sayı liderliği ve en çok maç oynama olmak üzere ligdeki birçok rekorun tek sahibi. Kendi oğluyla beraber aynı sahayı paylaşmış tarihteki tek oyuncu. Aynı zamanda sosyal ve siyasi konularda da tavır almaktan çekinmeyen, bu sebeple zaman zaman siyasetçilerle atışan, mevcut ABD Başkanı Trump ile de hiç geçinemeyen önemli bir figür.
Dolar milyarderi
Bununla beraber, LeBron süper sporcular çağının çok önemli bir temsilcisi. Başta ABD’de olmak üzere yıldız sporcuların çok daha fazla para kazandığı, hatta takımlar ve ligler üzerinde söz sahibi olduğu dönemin belki en önemli örneklerinden birisi… Elbette sahadaki başarılarının ve saha dışındaki duruşunun karşılığını da mali açıdan en iyi şekilde almış bir oyuncu. Kariyerinin erken döneminden itibaren hep en çok kazananlar listelerine girmiş bir sporcu olduğu kadar kazandıklarını da çok iyi değerlendirilmiş akıllı bir yatırımcı aynı zamanda…
Sportico web sitesinin değerlendirmesine göre LeBron aktif kariyeri sırasında dolar milyarderi olmayı başarmış sporculardan birisi… Sportico, enflasyondan arındırılmış olarak bugüne kadar toplam 1,7 milyar dolar kazandığını hesaplıyor. Bu sayede milyarder sporcular listesinde sadece Michael Jordan, Tiger Woods ve Cristiano Ronaldo’nun gerisinde.
LeBron’un bu kadar uzun bir kariyeri yönetmesinin sırrı istikrarında ve profesyonelliğinde yatıyor her şeyden önce… Bunu kazanç tarafına da çok iyi bir şekilde taşımayı başardı. Henüz lige girmeden başta Nike olmak üzere büyük markaların gözdesiydi. 23 sezon boyunca da böyle kaldı. 2012'den 2023'e kadar NBA’in en çok kazanan basketbolcusuydu. Geçen sezon iki yıllık bir aradan sonra en çok kazanan oyuncu statüsüne geçen sezon yeniden kavuştu. Forbes dergisine göre son 12 ayda yaklaşık 137,8 milyon dolar kazanarak sadece NBA’in en çok para kazanan oyuncusu olmakla kalmadı, dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde de dördüncü sıraya yerleşti.
Markaların gözdesi
Yıldız oyuncu geçen sezon, sözleşmesinin son yılında Lakers takımından brüt olarak 52,8 milyon dolar maaş aldı. Ama bunun yanı sıra sponsorlarından ve diğer ticari faaliyetlerinden de 85 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu dev rakamın arkasında Nike’ın yanı sıra DraftKings, Hennessy ve Richard Mille gibi markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları yatıyor. İlerleyen yaşında ve sahada azalan etkisine karşın LeBron hâlâ önemli bir marka yüzü. Zaten bugüne kadar elde ettiği toplam 1,7 milyarlık gelirin 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmı da saha dışı faaliyetlerden geldi…
Ancak, LeBron’u milyarder sınıfına çıkaran bir özelliği daha var: Yatırımcılığı! Yıllar önce Boston Red Sox beyzbol takımı ve Liverpool futbol takımını kontrol eden Fenway Sports Group'a ortak olmuştu. Son olarak, spor teknoloji şirketi Whoop'un değerini 10,1 milyar dolar olarak belirleyen bir yatırım turuna da katıldı. Belki en değerli varlığı da yapım şirketi SpringHill Entertainment ve medya platformu Uninterrupted'ı içeren SpringHill Company. Bu şirket 2021’de aldığı yatırımla 725 milyon dolar değerine ulaşmıştı. Kısacası basketbolculuk kariyeri sonrası yaşamını garantileyecek hem de onu meşgul edecek tarafa çoktan eğilmiş durumda. Muhtemelen sahalara veda ettikten sonra da bu yatırımlara eğilerek servetini büyütmeye devam edecek…