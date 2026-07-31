Basketbolun efsanesi oyuna devam dedi

Bu haziran ayında ‘Time’ dergisi­nin ‘Spordaki En Etkili 100 Kişi’ özel sayısının kapağında o var­dı yine… Yıllar içinde NBA’den yüzler­ce oyuncu gelip geçtiği halde Time onu seçmekten çekinmemişti. Belki de dünyanın en ünlü basketbolcusu LeBron James’ten bahsediyorum… Röportaj ve fotoğraf çekimi için bir nisan sabahı 7:30’da onunla Los An­geles Lakers’ın idman tesisinde bu­luşan Time muhabiri Sean Gregory şaşkınlığını şu sözlerle ifade etmişti: “Röportaj boyunca tamamen odak­lanmış durumdaydı. Bu tür röpor­tajlarda bu kadar dikkatli bir sporcu hatırlamıyorum…” LeBron bu röpor­tajda NBA’de devam edip etmeyece­ğine dair şu sözleri sarf etmişti. “Zih­nime ve bedenime bağlı. Maç günü arenaya beş saat evvelden gidip ha­zırlığa başlamaktan ve antrenmana iki buçuk saat önceden gitmekten bıktığım zaman bu iş bitti demektir.”

Maaştan fedakarlık etti

2003 yılında NBA’e Cleveland Ca­valiers formasıyla adım attığında he­nüz 18’inde gencecik bir oyuncuydu. 2026 yazındaysa saçları seyrelmiş, sakalına aklar düşmüş, ayak parmak­larından omuzlarına kadar vücudu­nun her tarafı yıpranmış orta yaşlı bir yıldız var karşımızda. Ama bu us­ta oyuncu NBA’deki 23 sezonun ar­dından hâlâ parkede top sektirmeye devam ediyor. Efsanevi basketbol­cu geçen hafta ligdeki son iki sezo­nu için Philadelphia 76’ers takımıyla anlaştığını açıkladı. Demek oluyor ki büyük bir sakatlık yaşamadığı tak­dirde 2028 yazına kadar onu sahalar­da izleyeceğiz. Üstelik LeBron, takı­mının iddialı olabilmesi için maaştan da fedakarlık edecek ve bu iki sezon için toplam 8 milyon dolar alacak.

LeBron, NBA’in son çeyrek asrına her alanda damga vurmuş bir oyun­cu. Kariyer sayı liderliği ve en çok maç oynama olmak üzere ligdeki birçok rekorun tek sahibi. Kendi oğ­luyla beraber aynı sahayı paylaşmış tarihteki tek oyuncu. Aynı zamanda sosyal ve siyasi konularda da tavır almaktan çekinmeyen, bu sebeple zaman zaman siyasetçilerle atışan, mevcut ABD Başkanı Trump ile de hiç geçinemeyen önemli bir figür.

Dolar milyarderi

Bununla beraber, LeBron süper sporcular çağının çok önemli bir temsilcisi. Başta ABD’de olmak üzere yıldız sporcuların çok daha fazla pa­ra kazandığı, hatta takımlar ve ligler üzerinde söz sahibi olduğu dönemin belki en önemli örneklerinden biri­si… Elbette sahadaki başarılarının ve saha dışındaki duruşunun karşılığını da mali açıdan en iyi şekilde almış bir oyuncu. Kariyerinin erken dönemin­den itibaren hep en çok kazananlar listelerine girmiş bir sporcu oldu­ğu kadar kazandıklarını da çok iyi değerlendirilmiş akıllı bir yatı­rımcı aynı zamanda…

Sportico web sitesinin değerlendirmesine göre LeBron aktif kariyeri sıra­sında dolar milyarderi ol­mayı başarmış sporcu­lardan birisi… Sportico, enflasyondan arındırıl­mış olarak bugüne ka­dar toplam 1,7 milyar dolar kazandığını he­saplıyor. Bu sayede milyarder sporcular listesinde sadece Mic­hael Jordan, Tiger Wo­ods ve Cristiano Ronal­do’nun gerisinde.

LeBron’un bu kadar uzun bir kariyeri yönet­mesinin sırrı istikrarın­da ve profesyonelliğin­de yatıyor her şeyden önce… Bunu kazanç tara­fına da çok iyi bir şekilde taşımayı başardı. Henüz lige girmeden başta Nike olmak üzere büyük markaların göz­desiydi. 23 sezon boyunca da böyle kaldı. 2012'den 2023'e kadar NBA’in en çok kazanan basketbolcusuydu. Geçen se­zon iki yıllık bir aradan sonra en çok kazanan oyuncu statü­süne geçen sezon yeniden ka­vuştu. Forbes dergisine göre son 12 ayda yaklaşık 137,8 mil­yon dolar kazanarak sadece NBA’in en çok para kazanan oyuncusu olmakla kalmadı, dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde de dördüncü sıraya yerleşti.

Markaların gözdesi

Yıldız oyuncu geçen sezon, sözleşme­sinin son yılında Lakers takımından brüt olarak 52,8 milyon dolar maaş al­dı. Ama bunun yanı sıra sponsorların­dan ve diğer ticari faaliyetlerinden de 85 milyon dolar gelir elde etmeyi ba­şardı. Bu dev rakamın arkasında Ni­ke’ın yanı sıra DraftKings, Hennessy ve Richard Mille gibi markalarla yap­tığı sponsorluk anlaşmaları yatıyor. İlerleyen yaşında ve sahada azalan etkisine karşın LeBron hâlâ önemli bir marka yüzü. Zaten bugüne kadar elde ettiği toplam 1,7 milyarlık gelirin 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmı da saha dışı faaliyetlerden geldi…

Ancak, LeBron’u milyarder sınıfı­na çıkaran bir özelliği daha var: Yatı­rımcılığı! Yıllar önce Boston Red Sox beyzbol takımı ve Liverpool fut­bol takımını kontrol eden Fenway Sports Group'a ortak olmuştu. Son olarak, spor teknoloji şirke­ti Whoop'un değerini 10,1 milyar dolar olarak belirleyen bir ya­tırım turuna da katıldı. Belki en değerli varlığı da yapım şirketi SpringHill Entertainment ve med­ya platformu Uninterrupted'ı içeren SpringHill Company. Bu şirket 2021’de aldığı ya­tırımla 725 milyon dolar değerine ulaşmıştı. Kı­sacası basketbolcu­luk kariyeri sonra­sı yaşamını garan­tileyecek hem de onu meşgul ede­cek tarafa çoktan eğilmiş durumda. Muhtemelen sa­halara veda ettikten sonra da bu yatırımla­ra eğilerek servetini büyütmeye devam edecek…