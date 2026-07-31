Katil pantolonlar modayı öldürüyor mu?

Moda tarihine şöyle bir bakın. Bir dönem ka­dınlar nefes alamaya­cak kadar sıkı korseler giydi. Son­ra yürümeyi zorlaştıran kalem etekler moda oldu. İncecik topuk­lu ayakkabılar, içine telefon bi­le sığmayan mikro çantalar, dev platformlar... Şimdi sahnede eks­tra uzun paçalı pantolonlar var.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan videoların ortak kahra­manı Zara'nın bol paçalı modeli. Videoların senaryosu ise neredey­se hep aynı. Kamera önce kombini gösteriyor. Kullanıcı birkaç adım atıyor, bazen aynanın karşısın­da poz veriyor, bazen sokağa çıkı­yor... Derken bir anda ayağı pan­tolonun paçasına dolanıyor. Kimi merdivende sendeleyip düşüyor, kimi yürüyen merdivende paçası­nı kurtarmaya çalışıyor, kiminin ise kahvesi havaya fırlıyor. Hatta bazı kullanıcılar yaşadıkları kaza­ların ardından dizlerindeki mor­lukları, dirseklerindeki sıyrıkları ve hastane bekleme salonundan yaptıkları paylaşımları da video­larına ekleyerek işi iyice mizaha dönüştürdü.

İşin ilginç tarafı ise şu: Video­ların hiçbirinde kimse "Pantolon çirkin." demiyor. Tam tersine, ne­redeyse herkes modeli çok beğe­niyor. Tek bir şartla: Eve düşme­den dönebilirseniz. Belki de mo­da tarihinde ilk kez bir pantolonun en güçlü reklamını markanın kam­panyası değil, onu giyerken düşen insanlar yaptı. Sosyal medya da modele çoktan kendi adını vermiş durumda: "Katil pantolon."

Modanın günlük hayatla kavgası

Moda tarihine bakınca bunun ilk örneklerinden biri 19. yüzyılın kor­seleri. İncecik bir bel uğruna ka­dınlar nefes almakta zorlanmış, hatta bayılmalar günlük hayatın sıradan bir parçası hâline gelmiş.

1910'larda bu kez Fransız mo­dacı Paul Poiret'nin "hobble skirt" adını verdiği dar etekler konuşul­muş. O kadar darlarmış ki kadınlar uzun adım atamıyor, merdivenleri küçük küçük çıkıyor, bazıları tram­vaya binmekte bile zorlanıyormuş. Dönemin karikatürleri bile bu gö­rüntülerle dalga geçmiş.

Aradan yüz yılı aşkın zaman geçti ama tartışma pek değişme­di. Ultra yüksek platformlar, ince topuklular, telefon bile sığmayan mikro çantalar... Şimdi de yere ka­dar uzanan pantolonlar. Görünen o ki moda ile günlük hayat hiçbir za­man tam olarak anlaşamamış.

Podyumda kusursuz, gerçek hayatta zor

Podyumla sokak arasında her zaman küçük bir mesafe vardı. Son yıllarda o mesafe biraz daha açıldı. Defilelerde modeller dümdüz zeminde ağır ağır yürüyor. Kimsenin elinde kahve yok, kimse metroya yetişmeye çalışmıyor, kimse yağmurdan kaçmıyor. Ama hayat defile temposunda akmıyor. Sabah kahveni alıp işe yetişmeye çalışırken ya da yürüyen merdivende acele ederken sürekli pantolonunu düşünüyorsan, tasarımın ne kadar etkileyici göründüğü ikinci plana düşüyor. Yani İnsanlar aslında pantolonla dalga geçmiyor. Günlük hayatla kavga eden tasarımlarla dalga geçiyor.

Zara yalnız değil

Haksızlık etmeyelim; bu akımı Zara başlatmadı. Son birkaç sezondur Saint Laurent, Bottega Veneta, The Row, Dries Van Noten ve Miu Miu gibi markalar yere kadar uzanan pantolonları koleksiyonlarının başrolüne taşıdı. Anthony Vaccarello'nun Saint Laurent için hazırladığı koleksiyonlarda bu, neredeyse markanın imzasına dönüştü. The Row, ekstra uzun paçaları "sessiz lüks" estetiğinin bir parçası olarak yorumladı. Miu Miu ve Dries Van Noten da aynı eğilimi farklı şekillerde podyuma taşıdı. Fotoğraflarda gerçekten muhteşem duruyorlar. Zaten sorun da tam burada başlıyor. Kumaş yürürken dalgalanıyor, siluet güçlü görünüyor. Ama Milano Moda Haftası'nın podyumu ile Kadıköy iskelesi aynı zemin değil. Zara'nın çok konuşulan pantolonu da aslında bu lüks akımın daha ulaşılabilir bir yorumu.

Artık moda editörü Tiktok

Eskiden bir koleksiyonun kaderini birkaç moda editörü belirlerdi. Bugün o koltukta milyonlarca sosyal medya kullanıcısı oturuyor. Bir pantolon gerçekten rahat mı? Bir çantaya telefon sığıyor mu? O ayakkabıyla yarım saat yürünebiliyor mu? Bu soruların cevabı artık reklam kampanyalarında değil, kullanıcı videolarında saklı. Üstelik sosyal medya oldukça acımasız. On saniyelik samimi bir video, milyon dolarlık bir kampanyadan çok daha ikna edici olabiliyor. Belki de ilk kez moda dünyasının en sert eleştirmenleri moda editörleri değil, sabah işe yetişmeye çalışan insanlar.

Sessiz lüksten sonra sessiz konfor

Son yıllarda "sessiz lüks" kavramını çok konuştuk. Belki şimdi sırada sessiz konfor var. Hermès'nin yıllardır koruduğu zamansız çizgi ya da Brunello Cucinelli'nin rahat kalıpları yalnızca estetik bir tercih değil. Aynı zamanda günün sonunda hâlâ iyi hissettiren kıyafetler üretme fikri. Çünkü iyi tasarım bazen insanın gün içinde aklına bile gelmeyen tasarımdır. Belki de gerçek lüks artık merdiven çıkarken eteğini toplamak zorunda kalmamak, ayakkabının topuğunu kaldırıma takmamak ya da gün boyu pantolonunun paçasını düşünmemektir. Küçük ayrıntılar gibi görünüyor. Ama hayat zaten biraz da onlardan oluşuyor.

Moda biraz da abartıyla yaşar

Başta sorduğumuz soruya geri dönelim: Katil pantolonlar modayı öldürür mü? Elbette hayır. Moda biraz da abartıyla yaşar. Bir sezon mikro çantaların peşinden koşarız, ertesi sezon dev çantalar geri döner. Bugün ekstra uzun paçalar konuşulur, yarın bambaşka bir trend.

Moda zaten böyle ilerliyor. Ama Zara'nın "katil pantolonu" geriye güzel bir soru bırakıyor: Bir kıyafet sadece çok iyi göründüğü için mi başarılıdır, yoksa onun içinde rahatça yaşayabildiğimiz için mi?

Galiba bundan sonraki lüks anlayışı tam da burada şekillenecek. Çünkü en iyi pantolon herkesin dönüp baktığı değil, eve dönerken varlığını unuttuğun pantolon.