Biraz deniz, biraz Bodrum yeşili bütün isteğim buydu
Dünyada sadece Bodrum’da yetişen, coğrafi işaretli yeşil Bodrum mandalinini ekonomiye kazandırmak amacıyla Pernod Ricard Türkiye tarafından hayata geçirilen “Bodrum Yeşili” projesi, “MandalinimİZ” adlı dijital rotayla yarımadanın keşif haritasını yeniden çiziyor. Bodrum mandalinini yaşatmayı amaçlayan proje, Bodrum’daki tatil anlayışına gastronomi ve sanat dolu yeni bir boyut kazandırıyor.
“Bodrum’un en çok neyini seversiniz?” diye sorsam kuşkusuz herkesin aklına masmavi denizi, turkuaz kumsalları, tek katlı beyaz evleri, Halikarnas Balıkçısı, hareketli gece hayatı, Bodrum Kalesi gibi uzun yıllardır bildiğimiz özellikleri gelir. Ancak Bodrum’un kadim değerlerinden olduğu halde yeni yeni tanınmaya başlayan en önemli özelliklerinden biri, dünyada sadece Bodrum’da üretilen, tadı, kokusu ve aromasıyla başka hiçbir şeye benzemeyen “Bodrum mandalini”, diğer bir deyişe “Bodrum yeşili.”
Mayıs ayında çiçek açan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda iki kez hasatı yapılan Bodrum’a özgü mandalin ağaçları, yıllardan beridir Bodrum’daki kontrolsüz yapılaşma ve betonlaşma nedeniyle büyük bir yok oluş süreci yaşıyordu. Ancak son yıllarda dünyada eşi benzeri olmayan bu mandalinin korunması için bir farkındalık hareketi başladı.
Türkiye’nin coğrafi işaretli değerlerinden olan, nesli tükenme tehdidi altındaki Bodrum mandalininin korunması, ekonomik değerinin artırılması ve yerel üreticinin desteklenmesi amacıyla Pernod Ricard Türkiye tarafından hayata geçirilen “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum’da ilk kez bir “Mandalin rotası” oluşturuldu.
“MandalinimİZ” adlı dijital haritada, gastronomiden sanata, doğadan yerel yaşama uzanan, Bodrum mandalinine menüsünde yer veren restoranlardan Bodrum mandaliniyle üretilen ürünlerin satıldığı yerel kooperatiflere kadar Bodrum’un farklı noktalarında yer alan mandalin durakları yer alıyor. MandalinimİZ ile Bodrum mandalinini yalnızca bir tarım ürünü olarak değil, Bodrum’un kültürel hafızasının ve yaşam biçiminin bir parçası olarak daha geniş kitlelerle buluşturmak amaçlanıyor.
Mandalin rotasını takip edin
Rota kapsamında ziyaretçiler; Bodrum’da sadece deniz tatili yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Bodrum mandalini ile hazırlanan lezzetleri keşfederken, Bodrum’un doğasına, kültürüne ve yerel üretim hikâyesine daha yakından tanıklık edebilecek.
Bodrum’da bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Yeşil Bodrum mandalini Erken Hasat Buluşması”nda, “MandalinimİZ” rotasının da tanıtımı yapıldı. Bitez’deki Trattoria il Mandarino’da düzenlenen, yerel mandalin üreticileri, sivil toplum temsilcileri ve Bodrum mandalinine gönül verenlerin katıldığı erken hasat buluşmasında ayrıca sanatçı Ege de sahne aldı.
Hasat etkinliğinde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum mandalininin korunmasının, üreticiler ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Pernod Ricard Afrika ve Ortadoğu CEO’su Selçuk Tümay ise “Üç yıl önce Bodrum mandalininin korunmasına katkı sağlamak ve bu eşsiz değeri gelecek nesillere taşımak amacıyla bir yolculuğa çıktık ve kendimize bir soru sorduk: Bodrum Mandalini’ne nasıl daha fazla değer katabiliriz? Zaman içinde gördük ki mesele yalnızca meyveyi korumak değil, Bodrum’un kültürünü, hafızasını ve kimliğini yaşatmak” dedi.
Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Y. Kedik ise Bodrum’un mandalin rotasının tüm dijital altyapı ve yatırımlarını üstlendiklerini ifade ederek, “Biz üç yıl önce bu projeye başladığımızda yılda 3 ton mandalin satılıyordu, şimdi bu rakam yılda 70 tona çıktı. Alıcıyla satıcıyı, yani çiftçiyle sktör yetkililerini buluşturuyoruz. MandalinimİZ rotasıyla da Bodrum’un farklı noktalarında, Bodrum mandalinli lezzetlerin izini sürebileceğiz. Rotanın içini mandalinli lezzetlerle doldurmak da hepimizin sorumluluğunda. Amacımız, bu eşsiz değeri hayatın içinde yaşatmak ve daha fazla insanın Bodrum mandalininin hikâyesiyle buluşmasını sağlamak” diye konuştu.
Bodrum Mandalin Hareketi’nden Ümit Çetin de “Bodrum’un en önemli değerlerinden biri olan yeşil mandalini gelecek nesillere aktarabilmemiz için ekonomik değerini ve tanınılırlığını artırmak zorundayız. Bodrum’a tatile gelip burayı sevenler de dahil olmak üzere tüm Bodrum sevdalılarını, yiyecek ve içeceklerinde bu muhteşem aromalı meyveyi kullanmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.
Bodrum mandalinine sanatçılar da destek veriyor
Bodrum mandalininin kullanım alanlarını artırmak, ekonomik değerini yükseltmek, bahçelerin korunması yoluyla yerel tarımı ve ekonomik döngüyü sürdürülebilir şekilde desteklemek amacıyla yürütülen kampanyanın kültürel boyutunu zenginleştirmek amacıyla Bodrum’da yaşayan sanatçılar da projeye katkı sunuyor. Ressam Devrim Erbil, geçen yıl sanatçı ve küratör Renk Erbil ile projeye özel olarak 'Bodrum’un Turuncu Düşleri' isimli bir eser ortaya çıkarmıştı. Ressam ve Heykeltıraş Doğu Çankaya, Bodrum mandalini için orijinal çizimler yarattı. Ayrıca ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter de Bodrum mandaliniyle küpler tasarladı.
Sanatçı Salih Uygun ise bu yıl düzenlenen mandalin çiçeği etkinliğinde, izleyicilerin önünde tamamen doğaçlama olarak mandalinanın döngüsünü tuvale ve duvarlara aktardı. Uygun’un eseri, bugün Bitez Meydanı’nda sergileniyor.
“Bodrum mandalini kadim bir kültürel değer”
Bodrum Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşin Şen, Bodrum mandalininin, kooperatifteki "Kadın ve Bodrum" konseptinin temelini oluşturan kadim bir kültürel değer olduğuna dikkat çekti. Şen, “Bodrum mandalini coğrafi işaretli bir ürün olmasına rağmen hak ettiği değeri ve konumu görmüyor. Bodrum'da en çok sahip çıkılması gereken şey mandalin. Ona sahip çıkmak birçok olumlu değişimi de beraberinde getirecek” dedi. Bodrum’da 2024 yılında kurulan Kadın Kooperatifi’nin temel amacının, mandalinin gerçek değerini ve çok yönlü kullanım alanlarını anlatarak farkındalık yaratmak olduğunun altını çizen Şen, “Bu sayede Bodrum, Muğla ve hatta Türkiye genelinde algıların değişeceğine ve önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyorum” diye konuştu.