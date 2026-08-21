Kusursuz kızın devri bitiyor

Clean Girl bir makyaj tren­di olarak başladı ama kısa sürede bir yaşam biçimine dönüştü. Sade bir gardırop, düzen­li spor, özenli cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve her an kontrol altında görünen bir hayat… Sosyal medya bunu öylesine büyüttü ki nasıl gi­yineceğimizden sabahımızı nasıl geçireceğimize kadar uzanan bir estetik reçeteye dönüştü. İşin il­ginç tarafı, bütün bunların bir de zahmetsiz görünmesi gerekiyor­du. Clean Girl’ün asıl vaadi buydu: Çok uğraş, ama hiç uğraşmamış gi­bi görün.

Kusursuzluk bir süre sonra sı­kıcı olmaya başladı. Birkaç sezon­dur güzellik dünyasına hâkim olan “yok gibi makyaj” ve tek telin bile yerinden çıkmadığı saçların karşı­sına artık daha fazla renk ve biraz da dağınıklık çıkıyor. Görünen o ki yıllarca yüzümüzü, saçımızı, kıya­fetimizi ve hatta kahvaltımızı bi­le düzenleyen Clean Girl biraz yo­ruldu. Ve yerine gelen kızın saçları pek de düzgün değil.

Bir topuzdan çok daha fazlasıydı

Clean Girl’ün gücünü anlamak için onu yalnızca bir makyaj tren­di olarak görmemek gerekiyor. 2020’lerin başında sosyal medya­da hızla yayılan akım; parlak cilt, geriye taranmış saç, dudak parla­tıcısı, hafif allık ve altın takılar gibi kolayca tanınabilen kodlara sahip­ti. TikTok’ta Clean Girl içerikle­ri daha 2023 başlarında yaklaşık 2 milyar görüntülenmeye ulaşmış­tı. Hailey Bieber gibi isimler de bu görüntünün popülerleşmesinde önemli rol oynadı.

Zamanlama tesadüf değildi. Pandemiyle birlikte güzellik dün­yasının ağırlık merkezi makyajdan cilt bakımına kaymıştı. Fondöte­nin altında kusurları saklamak ye­rine “zaten kusursuz görünen” bir cilde sahip olmak yeni hedef hali­ne geldi. Ardından no-makeup ma­keup, glazed skin, lip oil’ler ve ne­redeyse görünmez makyajlar geldi.

Ama küçük bir sorun vardı. Bu kadar zahmetsiz görünmek epey zahmetliydi. Cilt bakımı, kaş uy­gulamaları, saç ürünleri, düzenli spor, manikür ve kimi zaman pro­fesyonel güzellik uygulamaların­dan oluşan görünmez bir hazırlık ordusu gerekiyordu. Bir başka de­yişle yüzünüzde neredeyse hiçbir şey olmaması için makyaj masa­nızda oldukça fazla şey olması ge­rekiyordu.

Üstelik Clean Girl yalnızca yü­zümüzü değil, hayatımızı da dü­zenledi. Pilates stüdyosu, minima­list ev, pahalı spor kıyafetleri, ye­şil smoothie’ler, düzenli cilt bakım rafları, sade manikürler, küçük al­tın takılar… Her şey temizdi. Belki biraz fazla temiz.

Clean Girl’ün kusursuz dünya­sındaki ilk büyük çatlaklardan bi­ri 2024 yazında ortaya çıktı. İngi­liz şarkıcı Charli XCX’in Brat albü­mü kısa sürede müziğin sınırlarını aşarak moda ve güzellik dünyası­nı da etkileyen bir akıma dönüştü. “Brat Summer”, her an kontrol al­tında görünen Clean Girl’ün karşı­sına gece hayatını, neon renkleri, dağınık saçları, belirgin eyeliner’ı ve kendini fazla ciddiye almayan bir tavrı çıkardı.

Moda elbette böyle bir değişimi kaçırmadı. Bir süredir 2000’lerin modasına duyulan ilgi zaten yük­seliyordu. Dağınık saçlar, belirgin göz makyajları ve gece hayatından çıkmış gibi görünen kombinler ge­ri dönerken vintage parçalar yeni­den değer kazanıyor; üst üste gi­yinmek, büyük aksesuarlar ve bi­linçli uyumsuzluk tekrar eğlenceli görünüyordu.

2026’ya geldiğimizde değişim artık yalnızca güzellik ve mak­yajla sınırlı değil. Dünyanın ön­de gelen trend tahmin platform­larından WGSN, yılın önemli eği­limlerinden birini “Unserious Everything”, yani hayatı ve moda­yı biraz daha az ciddiye alma iste­ği olarak tanımlıyor. Belki de Cle­an Girl’ün cazibesini kaybetmeye başlamasının nedenlerinden biri tam olarak buydu: Her şeyi biraz fazla ciddiye alıyordu.

Şimdi saçları dağıtma zamanı

Yeni kızın adı şimdilik Messy Girl. Ama “messy” kelimesini du­yunca gerçekten yataktan kalk­tığı gibi sokağa çıkan birini dü­şünmeyin. Moda dünyasında da­ğınıklık bile genellikle tesadüfe bırakılmaz.

Saçlar biraz bozulmuş olabilir. Eyeliner kusursuz çizilmek zorun­da değildir. Göz makyajı belirgin­leşebilir. Renkler birbirine karışa­bilir. Vintage bir tişört feminen bir etekle, gösterişli takılar gündelik parçalarla yan yana gelebilir. Yani yıllardır “Bunu neyle kombinleye­ceğim?” diye düşünüyorsanız ce­vap değişiyor: Belki de hiçbir şeyle.

Tabii bu noktada modanın meş­hur ironisi yeniden devreye giri­yor. Clean Girl döneminde saatler­ce uğraşıp “hiç uğraşmadım” gibi görünüyorduk. Messy Girl döne­minde ise muhtemelen saatlerce uğraşıp “biraz dağıldım” gibi görü­neceğiz. Moda bu sonuçta… Bizi ta­mamen özgür bırakacak değil.

Değişimin en eğlenceli tara­fı makyajda yaşanıyor. Yıllardır makyaj yapıp yapmamış gibi gö­rünmeye çalıştıktan sonra, mak­yajın yeniden makyaj gibi görün­mesine izin çıkıyor.

2026 podyumlarında belirgin göz makyajları, parlak renkler, simler ve daha özgür güzellik gö­rünümleri dikkat çekiyor. Renkli gözler, belirgin eyeliner’lar, taşlar, güçlü dudaklar… Uzun süredir gü­zellik dünyasının en güvenli alanı olan bej, şeftali ve nude üçlüsünün karşısında sonunda biraz rekabet var. Makyaj çantasındaki yıllardır dokunulmayan mavi far için umut ışığı doğmuş olabilir.

Peki neden şimdi? Çünkü Messy Girl’ün yükselişi aslında güzellik­ten daha büyük bir değişimin par­çası. Sosyal medya yıllarca kusur­suz hayatları önümüze koydu. Bir süre sonra kusursuzluğun kendisi sıradanlaşmaya başladı.

Çünkü her şey güzel olduğunda hiçbir şey ilginç görünmüyor. Bir leke, yanlış düğmelenmiş bir göm­lek, dağılmış saç, fazla büyük bir çanta ya da beklenmedik bir renk bazen kusursuz bir kombinden da­ha fazla karakter taşıyor. Messy Girl’ün çekiciliği de biraz burada. Bize “bakımlı olmayın” demiyor. “Bakımlı olduğunuzu bu kadar bel­li etmek zorunda değilsiniz” diyor.

Clean Girl gerçekten öldü mü?

Clean Girl elbette bir gecede or­tadan kaybolmayacak. Parlak cilt­ler, sade makyaj ve düzgün topuz­lar güzellik dünyasında kalmaya devam edecek. Ama artık tek ge­çerli reçete onlar değil.

Belki de asıl değişim burada: Mükemmel görünmek hâlâ müm­kün, sadece artık mecburi değil. Moda bu kez çok daha basit bir şey söylüyor: Biraz dağıtabilirsiniz.

Messy Girl gerçekten yeni mi?

Adı yeni olabilir ama kendi­si hiç yabancı değil. Bugün “Messy Girl” diye karşımı­za çıkan dağınık saçların, ko­yu gözlerin ve fazla düşünül­memiş gibi duran kıyafetlerin moda tarihinde epey kalabalık bir aile albümü var.

Önce Kate Moss vardı

1990’ların sonu ve 2000’le­rin başında Kate Moss bu işin kitabını henüz ortada “Messy Girl” diye bir şey yokken yaz­mıştı. Dağılmış saçlar, siyah göz kalemi, skinny jean’ler, es­ki tişörtler, deri ceketler… Üs­telik bütün bunlar gerçekten hazırlanmak için fazla vakit harcanmamış gibi görünüyor­du. Moss’un Glastonbury’den çıkıp moda tarihine giren gö­rüntülerini hatırlayın. Bugün olsa muhtemelen birkaç daki­ka içinde “Messy Girl” etiketi yapıştırılırdı.

Paris’ten bir Jane birkin geçti

Biraz daha geriye gidersek Jane Birkin var. Saçı hiçbir za­man kuaförden yeni çıkmış gi­bi durmazdı, kıyafetlerinde de “Acaba bunlar birbirine uyu­yor mu?” endişesi pek görül­mezdi. Jean, beyaz tişört, se­pet çanta… Birkin’in yıllar sonra hâlâ taklit edilen stilinin sırrı belki de tam olarak buy­du: Fazla hesaplanmış görün­müyordu.

2000’lerde gece uzundu

Sonra 2000’ler geldi. Alexa Chung, Sienna Miller, Agy­ness Deyn gibi isimlerle vinta­ge elbiseler, deri ceketler, mini etekler, babetler ve biraz da ge­ceden kalmış göz makyajı ye­niden ortalığı sardı. Moda fo­toğraflarında bile herkes sanki biraz önce bir konserden çık­mış gibiydi.

Bugün sosyal medyada “Messy Girl” diye karşımı­za çıkan görüntünün en ya­kın akrabalarından biri işte bu dönem. Peki yeni olan ne? Aslında çok az şey. Moda her zamanki numarasını yapı­yor: Dolabın arkasına kaldır­dığımız bir görüntüyü çıkarı­yor, biraz silkeliyor ve ona yeni bir isim veriyor. Bir zamanlar “cool”, sonra “indie”, ardından “Brat” dediğimiz kızın 2026 versiyonuna şimdi Messy Girl diyoruz.