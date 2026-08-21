Kusursuz kızın devri bitiyor
Bir süredir güzellik dünyasının formülü belliydi… Işıltılı bir cilt, geriye sımsıkı taranmış saçlar, belli belirsiz makyaj ve mümkünse elde bir matcha. “Clean Girl” her an kusursuz görünmemizi istedi. Şimdi saçlar dağılıyor, eyeliner bulaşıyor, renkler geri geliyor. Moda ve güzellik dünyasının yeni gözdesi “Messy Girl”, mükemmel görünmekten sıkılanların yeni oyunu.
Clean Girl bir makyaj trendi olarak başladı ama kısa sürede bir yaşam biçimine dönüştü. Sade bir gardırop, düzenli spor, özenli cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve her an kontrol altında görünen bir hayat… Sosyal medya bunu öylesine büyüttü ki nasıl giyineceğimizden sabahımızı nasıl geçireceğimize kadar uzanan bir estetik reçeteye dönüştü. İşin ilginç tarafı, bütün bunların bir de zahmetsiz görünmesi gerekiyordu. Clean Girl’ün asıl vaadi buydu: Çok uğraş, ama hiç uğraşmamış gibi görün.
Kusursuzluk bir süre sonra sıkıcı olmaya başladı. Birkaç sezondur güzellik dünyasına hâkim olan “yok gibi makyaj” ve tek telin bile yerinden çıkmadığı saçların karşısına artık daha fazla renk ve biraz da dağınıklık çıkıyor. Görünen o ki yıllarca yüzümüzü, saçımızı, kıyafetimizi ve hatta kahvaltımızı bile düzenleyen Clean Girl biraz yoruldu. Ve yerine gelen kızın saçları pek de düzgün değil.
Bir topuzdan çok daha fazlasıydı
Clean Girl’ün gücünü anlamak için onu yalnızca bir makyaj trendi olarak görmemek gerekiyor. 2020’lerin başında sosyal medyada hızla yayılan akım; parlak cilt, geriye taranmış saç, dudak parlatıcısı, hafif allık ve altın takılar gibi kolayca tanınabilen kodlara sahipti. TikTok’ta Clean Girl içerikleri daha 2023 başlarında yaklaşık 2 milyar görüntülenmeye ulaşmıştı. Hailey Bieber gibi isimler de bu görüntünün popülerleşmesinde önemli rol oynadı.
Zamanlama tesadüf değildi. Pandemiyle birlikte güzellik dünyasının ağırlık merkezi makyajdan cilt bakımına kaymıştı. Fondötenin altında kusurları saklamak yerine “zaten kusursuz görünen” bir cilde sahip olmak yeni hedef haline geldi. Ardından no-makeup makeup, glazed skin, lip oil’ler ve neredeyse görünmez makyajlar geldi.
Ama küçük bir sorun vardı. Bu kadar zahmetsiz görünmek epey zahmetliydi. Cilt bakımı, kaş uygulamaları, saç ürünleri, düzenli spor, manikür ve kimi zaman profesyonel güzellik uygulamalarından oluşan görünmez bir hazırlık ordusu gerekiyordu. Bir başka deyişle yüzünüzde neredeyse hiçbir şey olmaması için makyaj masanızda oldukça fazla şey olması gerekiyordu.
Üstelik Clean Girl yalnızca yüzümüzü değil, hayatımızı da düzenledi. Pilates stüdyosu, minimalist ev, pahalı spor kıyafetleri, yeşil smoothie’ler, düzenli cilt bakım rafları, sade manikürler, küçük altın takılar… Her şey temizdi. Belki biraz fazla temiz.
Clean Girl’ün kusursuz dünyasındaki ilk büyük çatlaklardan biri 2024 yazında ortaya çıktı. İngiliz şarkıcı Charli XCX’in Brat albümü kısa sürede müziğin sınırlarını aşarak moda ve güzellik dünyasını da etkileyen bir akıma dönüştü. “Brat Summer”, her an kontrol altında görünen Clean Girl’ün karşısına gece hayatını, neon renkleri, dağınık saçları, belirgin eyeliner’ı ve kendini fazla ciddiye almayan bir tavrı çıkardı.
Moda elbette böyle bir değişimi kaçırmadı. Bir süredir 2000’lerin modasına duyulan ilgi zaten yükseliyordu. Dağınık saçlar, belirgin göz makyajları ve gece hayatından çıkmış gibi görünen kombinler geri dönerken vintage parçalar yeniden değer kazanıyor; üst üste giyinmek, büyük aksesuarlar ve bilinçli uyumsuzluk tekrar eğlenceli görünüyordu.
2026’ya geldiğimizde değişim artık yalnızca güzellik ve makyajla sınırlı değil. Dünyanın önde gelen trend tahmin platformlarından WGSN, yılın önemli eğilimlerinden birini “Unserious Everything”, yani hayatı ve modayı biraz daha az ciddiye alma isteği olarak tanımlıyor. Belki de Clean Girl’ün cazibesini kaybetmeye başlamasının nedenlerinden biri tam olarak buydu: Her şeyi biraz fazla ciddiye alıyordu.
Şimdi saçları dağıtma zamanı
Yeni kızın adı şimdilik Messy Girl. Ama “messy” kelimesini duyunca gerçekten yataktan kalktığı gibi sokağa çıkan birini düşünmeyin. Moda dünyasında dağınıklık bile genellikle tesadüfe bırakılmaz.
Saçlar biraz bozulmuş olabilir. Eyeliner kusursuz çizilmek zorunda değildir. Göz makyajı belirginleşebilir. Renkler birbirine karışabilir. Vintage bir tişört feminen bir etekle, gösterişli takılar gündelik parçalarla yan yana gelebilir. Yani yıllardır “Bunu neyle kombinleyeceğim?” diye düşünüyorsanız cevap değişiyor: Belki de hiçbir şeyle.
Tabii bu noktada modanın meşhur ironisi yeniden devreye giriyor. Clean Girl döneminde saatlerce uğraşıp “hiç uğraşmadım” gibi görünüyorduk. Messy Girl döneminde ise muhtemelen saatlerce uğraşıp “biraz dağıldım” gibi görüneceğiz. Moda bu sonuçta… Bizi tamamen özgür bırakacak değil.
Değişimin en eğlenceli tarafı makyajda yaşanıyor. Yıllardır makyaj yapıp yapmamış gibi görünmeye çalıştıktan sonra, makyajın yeniden makyaj gibi görünmesine izin çıkıyor.
2026 podyumlarında belirgin göz makyajları, parlak renkler, simler ve daha özgür güzellik görünümleri dikkat çekiyor. Renkli gözler, belirgin eyeliner’lar, taşlar, güçlü dudaklar… Uzun süredir güzellik dünyasının en güvenli alanı olan bej, şeftali ve nude üçlüsünün karşısında sonunda biraz rekabet var. Makyaj çantasındaki yıllardır dokunulmayan mavi far için umut ışığı doğmuş olabilir.
Peki neden şimdi? Çünkü Messy Girl’ün yükselişi aslında güzellikten daha büyük bir değişimin parçası. Sosyal medya yıllarca kusursuz hayatları önümüze koydu. Bir süre sonra kusursuzluğun kendisi sıradanlaşmaya başladı.
Çünkü her şey güzel olduğunda hiçbir şey ilginç görünmüyor. Bir leke, yanlış düğmelenmiş bir gömlek, dağılmış saç, fazla büyük bir çanta ya da beklenmedik bir renk bazen kusursuz bir kombinden daha fazla karakter taşıyor. Messy Girl’ün çekiciliği de biraz burada. Bize “bakımlı olmayın” demiyor. “Bakımlı olduğunuzu bu kadar belli etmek zorunda değilsiniz” diyor.
Clean Girl gerçekten öldü mü?
Clean Girl elbette bir gecede ortadan kaybolmayacak. Parlak ciltler, sade makyaj ve düzgün topuzlar güzellik dünyasında kalmaya devam edecek. Ama artık tek geçerli reçete onlar değil.
Belki de asıl değişim burada: Mükemmel görünmek hâlâ mümkün, sadece artık mecburi değil. Moda bu kez çok daha basit bir şey söylüyor: Biraz dağıtabilirsiniz.
Messy Girl gerçekten yeni mi?
Adı yeni olabilir ama kendisi hiç yabancı değil. Bugün “Messy Girl” diye karşımıza çıkan dağınık saçların, koyu gözlerin ve fazla düşünülmemiş gibi duran kıyafetlerin moda tarihinde epey kalabalık bir aile albümü var.
Önce Kate Moss vardı
1990’ların sonu ve 2000’lerin başında Kate Moss bu işin kitabını henüz ortada “Messy Girl” diye bir şey yokken yazmıştı. Dağılmış saçlar, siyah göz kalemi, skinny jean’ler, eski tişörtler, deri ceketler… Üstelik bütün bunlar gerçekten hazırlanmak için fazla vakit harcanmamış gibi görünüyordu. Moss’un Glastonbury’den çıkıp moda tarihine giren görüntülerini hatırlayın. Bugün olsa muhtemelen birkaç dakika içinde “Messy Girl” etiketi yapıştırılırdı.
Paris’ten bir Jane birkin geçti
Biraz daha geriye gidersek Jane Birkin var. Saçı hiçbir zaman kuaförden yeni çıkmış gibi durmazdı, kıyafetlerinde de “Acaba bunlar birbirine uyuyor mu?” endişesi pek görülmezdi. Jean, beyaz tişört, sepet çanta… Birkin’in yıllar sonra hâlâ taklit edilen stilinin sırrı belki de tam olarak buydu: Fazla hesaplanmış görünmüyordu.
2000’lerde gece uzundu
Sonra 2000’ler geldi. Alexa Chung, Sienna Miller, Agyness Deyn gibi isimlerle vintage elbiseler, deri ceketler, mini etekler, babetler ve biraz da geceden kalmış göz makyajı yeniden ortalığı sardı. Moda fotoğraflarında bile herkes sanki biraz önce bir konserden çıkmış gibiydi.
Bugün sosyal medyada “Messy Girl” diye karşımıza çıkan görüntünün en yakın akrabalarından biri işte bu dönem. Peki yeni olan ne? Aslında çok az şey. Moda her zamanki numarasını yapıyor: Dolabın arkasına kaldırdığımız bir görüntüyü çıkarıyor, biraz silkeliyor ve ona yeni bir isim veriyor. Bir zamanlar “cool”, sonra “indie”, ardından “Brat” dediğimiz kızın 2026 versiyonuna şimdi Messy Girl diyoruz.