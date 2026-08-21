İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre

Cinque Terre’de mesafeler kısa, manzara ise nere­deyse her virajda değişi­yor. Birkaç dakikalık tren yolcu­luğuyla birinden diğerine geçe­bileceğiniz bu beş köy; sizi kimi zaman deniz kıyısında küçük bir meydana, kimi zaman yüzlerce basamak yukarıdaki bir terasa, kimi zaman da kayalıkların arası­na sıkışmış rengârenk evlere çı­karıyor.

Cinque Terre’yi özel kılan şey­lerin başında coğrafyası geliyor. Dağların neredeyse dimdik de­nize indiği bu kıyı şeridinde yer­leşimler yüzyıllar boyunca sarp araziye uyum sağlayarak geliş­miş. Evler kayalıklara kurulmuş, yamaçlar tarım yapabilmek için teraslara dönüştürülmüş. Bugün gördüğümüz Cinque Terre man­zarası da büyük ölçüde bu coğraf­yanın ve burada yaşayanların ona uyum sağlama biçiminin sonucu.

Kayalıklara tutunmuş pastel renkli evler ise Cinque Terre’nin simgesi. Renkli cephelerle ilgili en yaygın anlatılardan biri, geç­mişte denize açılan balıkçıların evlerini uzaktan ayırt edebilme­sine yardımcı oldukları yönünde. Bugün Manarola’dan Riomaggi­ore’ye, Vernazza’dan Monteros­so’ya uzanan renkli cepheler böl­genin en karakteristik görüntü­sünü oluşturuyor.

Kayalıkların şekillendirdiği hayat

Bu sarp coğrafyada tarım ya­pabilmek de başlı başına bir us­talık gerektirmiş. Yerel halk yüz­yıllar boyunca yamaçları, harç kullanılmadan taşların üst üste yerleştirildiği muretti a secco adı verilen kuru taş duvarlarla teras­lara dönüştürmüş. Böylece nere­deyse tarıma elverişsiz görünen yamaçlarda üzüm ve zeytin yetiş­tirmeyi başarmışlar.

Cinque Terre’nin bugünkü yer­leşim dokusunun geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor. O dönem­de kıyıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma önemliydi; bugün bölgede görülen kuleler, kaleler ve tahkimatlar da bu geçmişin iz­lerini taşıyor. Vernazza’daki Do­ria Kalesi ile Monterosso çevre­sindeki savunma yapıları bunlar­dan bazıları.

Yüzyıllar boyunca dış dünyay­la bağlantı ağırlıklı olarak deniz­den ve dağların arasından geçen patikalardan sağlanmış. Cinque Terre için asıl değişim 19. yüz­yılın ikinci yarısında demiryo­lunun gelmesiyle başlamış. Ka­yalıkları tünellerle aşan hat, beş köyü hem birbirine hem de çev­redeki kentlere bağlamış. Bugün hâlâ ulaşımın belkemiğini oluş­turan tren, bölgeyi dolaşmanın da en kolay yolu. 1997’de Cinque Terre, Portovenere ile Palmaria, Tino ve Tinetto adalarıyla birlik­te UNESCO Dünya Mirası Liste­si’ne alındı.

5 durak, 5 farklı Cinque Terre

Kuzeyden güneye sıralanan Monterosso, Vernazza, Cornig­lia, Manarola ve Riomaggiore bir­birine çok yakın olsa da her biri­nin havası farklı. Birinde denize girmek için uzun bir plaj, diğerin­de küçücük bir liman, bir başka­sında ise ulaşmak için yüzlerce basamak çıkmanız gereken so­kaklar var.

Denize girmek için Monterosso

Cinque Terre’nin en büyük ve en düz yerleşimi Monterosso al Mare. Plaj keyfi yapmak isteyen­ler için en uygun adres burası. Yerleşim bir tünelle tarihi mer­kez ve Fegina olarak ikiye ayrı­lıyor. Fegina Plajı’nın sonunda yer alan dev Neptün heykeli Il Gi­gante ile San Giovanni Battista Kilisesi görülmesi gereken yer­ler arasında. Monterosso aynı za­manda hamsileriyle ünlü; menü­de acciughe di Monterosso gö­rürseniz denemeden geçmeyin.

Vernazza: Limanın çevresinde

Cinque Terre’nin en çok fotoğ­raflanan noktalarından biri Ver­nazza. Renkli evler yamaçlardan küçük ve korunaklı limana doğ­ru iniyor; hayat ise büyük ölçüde denizin hemen kıyısındaki Piaz­za Marconi çevresinde dönüyor. Meydanın etrafında restoranlar ve kafeler sıralanıyor. Biraz yuka­rı çıkmayı göze alanlar Doria Ka­lesi’nden Vernazza’ya tepeden ba­kabilir. Deniz kıyısındaki Santa Margherita d’Antiochia Kilisesi de yerleşimin simge yapılarından.

Corniglia: 382 basamak yukarıda

Corniglia’nın diğer dört yerle­şimden önemli bir farkı var: Doğ­rudan deniz kıyısında değil, yak­laşık 100 metre yüksekte bir ka­yanın üzerinde bulunuyor. Tren istasyonundan merkeze ulaşmak için ünlü Lardarina merdiveni­nin 382 basamağını çıkmanız ge­rekiyor. Merdivenle uğraşmak is­temeyenler için servis araçları da var. Ulaşımının biraz daha zah­metli olması Corniglia’yı diğerle­rine göre nispeten sakin tutuyor. Dar sokaklarda dolaştıktan sonra Santa Maria seyir noktasına çı­kıp kıyıyı yukarıdan izlemek bu­rada yapılabilecek en güzel şey­lerden biri.

Manarola: Gün batımı için

Cinque Terre denildiğinde akla gelen o klasik renkli evler ve ka­yalık kıyı görüntüsünün en bili­nen adreslerinden biri Manarola. Evler dik yamaç boyunca deni­ze doğru inerken küçük limanın çevresi özellikle gün batımına doğru hareketleniyor. San Loren­zo Kilisesi’ni gördükten sonra kı­yı boyunca uzanan yürüyüş yolu­na çıkabilirsiniz. Manzaraya kar­şı bir şeyler yemek isteyenler için en iyi rotalardan biri ise terasıyla ünlenen Nessun Dorma.

La Spezia yönünden geliyorsa­nız Cinque Terre’de karşınıza ilk Riomaggiore çıkıyor. Dik yama­ca üst üste yerleşmiş renkli evle­ri, merdivenli geçitleri ve dar so­kaklarıyla en hareketli görünüm­lerden birine sahip. Sokaklardan aşağı doğru indiğinizde küçük marina ve balıkçı tekneleri karşı­nıza çıkıyor. San Giovanni Battis­ta Kilisesi’ni gördükten sonra ye­niden limana dönüp külah ya da kese kâğıdında servis edilen kı­zarmış deniz ürünlerinden, yani fritto mistodan almak bir Cinque Terre klasiği.

Cinque Terre’yi böyle keşfedin

Cinque Terre’nin renkli evleri, dar sokakları ve küçük limanla­rı elbette görülmeye değer. Ama buraya kadar gelmişken yalnızca bunlarla yetinmek olmaz. Bölge­yi biraz daha yakından tanımak, Ligurya’nın havasına daha fazla karışmak isteyenler için liste bu­rada bitmiyor. Cinque Terre’de yapılacak daha çok şey var.

Patikalara çıkın

Cinque Terre’yi yalnızca tren­le dolaşmak yetmez. Yerleşim­leri birbirine bağlayan yürüyüş yolları, bölgenin kıyı manzarala­rını görmenin en güzel yolların­dan biri. Sentiero Azzurro, yani Mavi Patika bunların en bilineni. Özellikle Monterosso-Vernazza ve Vernazza-Corniglia arasın­daki bölümler oldukça popüler. Riomaggiore ile Manarola’yı bir­birine bağlayan ünlü Via dell’A­more, yani Aşıklar Yolu ise kaya­lıkların kıyısından ilerleyen da­ha kısa ve kolay bir seçenek. Yola çıkmadan önce parkurların açık olup olmadığını ve hangi bölüm­ler için Cinque Terre Card gerek­tiğini kontrol etmekte fayda var.

Ligurya’dayken pesto yeme­mek olmaz. Fesleğen, çam fıstığı, sarımsak, peynir ve zeytinyağıyla hazırlanan pesto Genovese, böl­ge mutfağının en bilinen lezzeti. Özellikle kısa ve burgu biçiminde­ki trofie makarnayla servis edili­yor. Focaccia, hamsi, midye ve kı­zarmış deniz ürünleri de Cinque Terre’de sık sık karşınıza çıkacak.

Bir de denizden bakın

Tren Cinque Terre’yi dolaşma­nın en pratik yolu, ancak kıyının nasıl bir coğrafyaya kurulduğunu görmek için tekneye binmek ge­rekiyor. La Spezia, Portovenere ve Monterosso’dan hareket eden teknelerden bakıldığında kara­dan fark edilmeyen manzara or­taya çıkıyor: Denize dimdik inen dağlar, yamaçlara açılmış teras­lar ve kayalıkların üzerine kurul­muş renkli yerleşimler. Cinque Terre’nin neden bu kadar farklı olduğunu belki de en iyi denizden bakınca anlıyorsunuz.