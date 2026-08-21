Google Haberler

İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre

Sarp kayalıkların üzerine kurulmuş rengârenk evler, denize açılan dar sokaklar, üzüm bağları ve küçük limanlar… Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore’den oluşan Cinque Terre, İtalyan Rivierası’nın en özel kıyılarından biri. Birbirinden birkaç dakikalık tren yolculuğuyla ayrılan beş durak, beş farklı karakter ve hepsinin ortak noktası Ligurya Denizi.

Serkan Raşa
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre

Cinque Terre’de mesafeler kısa, manzara ise nere­deyse her virajda değişi­yor. Birkaç dakikalık tren yolcu­luğuyla birinden diğerine geçe­bileceğiniz bu beş köy; sizi kimi zaman deniz kıyısında küçük bir meydana, kimi zaman yüzlerce basamak yukarıdaki bir terasa, kimi zaman da kayalıkların arası­na sıkışmış rengârenk evlere çı­karıyor.

Cinque Terre’yi özel kılan şey­lerin başında coğrafyası geliyor. Dağların neredeyse dimdik de­nize indiği bu kıyı şeridinde yer­leşimler yüzyıllar boyunca sarp araziye uyum sağlayarak geliş­miş. Evler kayalıklara kurulmuş, yamaçlar tarım yapabilmek için teraslara dönüştürülmüş. Bugün gördüğümüz Cinque Terre man­zarası da büyük ölçüde bu coğraf­yanın ve burada yaşayanların ona uyum sağlama biçiminin sonucu.

Kayalıklara tutunmuş pastel renkli evler ise Cinque Terre’nin simgesi. Renkli cephelerle ilgili en yaygın anlatılardan biri, geç­mişte denize açılan balıkçıların evlerini uzaktan ayırt edebilme­sine yardımcı oldukları yönünde. Bugün Manarola’dan Riomaggi­ore’ye, Vernazza’dan Monteros­so’ya uzanan renkli cepheler böl­genin en karakteristik görüntü­sünü oluşturuyor.

İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre - Resim : 1

Kayalıkların şekillendirdiği hayat

Bu sarp coğrafyada tarım ya­pabilmek de başlı başına bir us­talık gerektirmiş. Yerel halk yüz­yıllar boyunca yamaçları, harç kullanılmadan taşların üst üste yerleştirildiği muretti a secco adı verilen kuru taş duvarlarla teras­lara dönüştürmüş. Böylece nere­deyse tarıma elverişsiz görünen yamaçlarda üzüm ve zeytin yetiş­tirmeyi başarmışlar.

Cinque Terre’nin bugünkü yer­leşim dokusunun geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor. O dönem­de kıyıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma önemliydi; bugün bölgede görülen kuleler, kaleler ve tahkimatlar da bu geçmişin iz­lerini taşıyor. Vernazza’daki Do­ria Kalesi ile Monterosso çevre­sindeki savunma yapıları bunlar­dan bazıları.

Yüzyıllar boyunca dış dünyay­la bağlantı ağırlıklı olarak deniz­den ve dağların arasından geçen patikalardan sağlanmış. Cinque Terre için asıl değişim 19. yüz­yılın ikinci yarısında demiryo­lunun gelmesiyle başlamış. Ka­yalıkları tünellerle aşan hat, beş köyü hem birbirine hem de çev­redeki kentlere bağlamış. Bugün hâlâ ulaşımın belkemiğini oluş­turan tren, bölgeyi dolaşmanın da en kolay yolu. 1997’de Cinque Terre, Portovenere ile Palmaria, Tino ve Tinetto adalarıyla birlik­te UNESCO Dünya Mirası Liste­si’ne alındı.

İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre - Resim : 2

5 durak, 5 farklı Cinque Terre

Kuzeyden güneye sıralanan Monterosso, Vernazza, Cornig­lia, Manarola ve Riomaggiore bir­birine çok yakın olsa da her biri­nin havası farklı. Birinde denize girmek için uzun bir plaj, diğerin­de küçücük bir liman, bir başka­sında ise ulaşmak için yüzlerce basamak çıkmanız gereken so­kaklar var.

Denize girmek için Monterosso

Cinque Terre’nin en büyük ve en düz yerleşimi Monterosso al Mare. Plaj keyfi yapmak isteyen­ler için en uygun adres burası. Yerleşim bir tünelle tarihi mer­kez ve Fegina olarak ikiye ayrı­lıyor. Fegina Plajı’nın sonunda yer alan dev Neptün heykeli Il Gi­gante ile San Giovanni Battista Kilisesi görülmesi gereken yer­ler arasında. Monterosso aynı za­manda hamsileriyle ünlü; menü­de acciughe di Monterosso gö­rürseniz denemeden geçmeyin.

Vernazza: Limanın çevresinde

Cinque Terre’nin en çok fotoğ­raflanan noktalarından biri Ver­nazza. Renkli evler yamaçlardan küçük ve korunaklı limana doğ­ru iniyor; hayat ise büyük ölçüde denizin hemen kıyısındaki Piaz­za Marconi çevresinde dönüyor. Meydanın etrafında restoranlar ve kafeler sıralanıyor. Biraz yuka­rı çıkmayı göze alanlar Doria Ka­lesi’nden Vernazza’ya tepeden ba­kabilir. Deniz kıyısındaki Santa Margherita d’Antiochia Kilisesi de yerleşimin simge yapılarından.

İtalyan Rivıerası’nın 5 güzeli: Cinque Terre - Resim : 3

Corniglia: 382 basamak yukarıda

Corniglia’nın diğer dört yerle­şimden önemli bir farkı var: Doğ­rudan deniz kıyısında değil, yak­laşık 100 metre yüksekte bir ka­yanın üzerinde bulunuyor. Tren istasyonundan merkeze ulaşmak için ünlü Lardarina merdiveni­nin 382 basamağını çıkmanız ge­rekiyor. Merdivenle uğraşmak is­temeyenler için servis araçları da var. Ulaşımının biraz daha zah­metli olması Corniglia’yı diğerle­rine göre nispeten sakin tutuyor. Dar sokaklarda dolaştıktan sonra Santa Maria seyir noktasına çı­kıp kıyıyı yukarıdan izlemek bu­rada yapılabilecek en güzel şey­lerden biri.

Manarola: Gün batımı için

Cinque Terre denildiğinde akla gelen o klasik renkli evler ve ka­yalık kıyı görüntüsünün en bili­nen adreslerinden biri Manarola. Evler dik yamaç boyunca deni­ze doğru inerken küçük limanın çevresi özellikle gün batımına doğru hareketleniyor. San Loren­zo Kilisesi’ni gördükten sonra kı­yı boyunca uzanan yürüyüş yolu­na çıkabilirsiniz. Manzaraya kar­şı bir şeyler yemek isteyenler için en iyi rotalardan biri ise terasıyla ünlenen Nessun Dorma.

La Spezia yönünden geliyorsa­nız Cinque Terre’de karşınıza ilk Riomaggiore çıkıyor. Dik yama­ca üst üste yerleşmiş renkli evle­ri, merdivenli geçitleri ve dar so­kaklarıyla en hareketli görünüm­lerden birine sahip. Sokaklardan aşağı doğru indiğinizde küçük marina ve balıkçı tekneleri karşı­nıza çıkıyor. San Giovanni Battis­ta Kilisesi’ni gördükten sonra ye­niden limana dönüp külah ya da kese kâğıdında servis edilen kı­zarmış deniz ürünlerinden, yani fritto mistodan almak bir Cinque Terre klasiği.

Cinque Terre’yi böyle keşfedin

Cinque Terre’nin renkli evleri, dar sokakları ve küçük limanla­rı elbette görülmeye değer. Ama buraya kadar gelmişken yalnızca bunlarla yetinmek olmaz. Bölge­yi biraz daha yakından tanımak, Ligurya’nın havasına daha fazla karışmak isteyenler için liste bu­rada bitmiyor. Cinque Terre’de yapılacak daha çok şey var.

Patikalara çıkın

Cinque Terre’yi yalnızca tren­le dolaşmak yetmez. Yerleşim­leri birbirine bağlayan yürüyüş yolları, bölgenin kıyı manzarala­rını görmenin en güzel yolların­dan biri. Sentiero Azzurro, yani Mavi Patika bunların en bilineni. Özellikle Monterosso-Vernazza ve Vernazza-Corniglia arasın­daki bölümler oldukça popüler. Riomaggiore ile Manarola’yı bir­birine bağlayan ünlü Via dell’A­more, yani Aşıklar Yolu ise kaya­lıkların kıyısından ilerleyen da­ha kısa ve kolay bir seçenek. Yola çıkmadan önce parkurların açık olup olmadığını ve hangi bölüm­ler için Cinque Terre Card gerek­tiğini kontrol etmekte fayda var.

Ligurya’dayken pesto yeme­mek olmaz. Fesleğen, çam fıstığı, sarımsak, peynir ve zeytinyağıyla hazırlanan pesto Genovese, böl­ge mutfağının en bilinen lezzeti. Özellikle kısa ve burgu biçiminde­ki trofie makarnayla servis edili­yor. Focaccia, hamsi, midye ve kı­zarmış deniz ürünleri de Cinque Terre’de sık sık karşınıza çıkacak.

Bir de denizden bakın

Tren Cinque Terre’yi dolaşma­nın en pratik yolu, ancak kıyının nasıl bir coğrafyaya kurulduğunu görmek için tekneye binmek ge­rekiyor. La Spezia, Portovenere ve Monterosso’dan hareket eden teknelerden bakıldığında kara­dan fark edilmeyen manzara or­taya çıkıyor: Denize dimdik inen dağlar, yamaçlara açılmış teras­lar ve kayalıkların üzerine kurul­muş renkli yerleşimler. Cinque Terre’nin neden bu kadar farklı olduğunu belki de en iyi denizden bakınca anlıyorsunuz.

Çok Okunanlar