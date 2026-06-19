Erkek modasında en “baba” sezon renklendi: Mavi, siyah ile lacivertin saltanatını yıkıyor
Pazar günü kutlayacağımız Babalar Günü öncesinde, hazır giyim dünyasına festival havası hakim. Babasına hem kullanışlı hem de şık bir sürpriz yapmak isteyenlerin mağazalara ve e-ticaret sitelerine akın ettiği bu günlerde, alışveriş sepetlerinde polo tişörtler, keten gömlekler ve kombin setleri yarışıyor. Peki, gardıropları baştan aşağı yenilenen günümüz babaları bu yaz ne giymek istiyor?
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Geleneksel kalıpların yerini alan smart-casual esneklik ve fonksiyonellik artık bir trend değil günlük yaşamın olmazsa olmazı. Pandemiyle başlayan konfor odaklı değişim, erkekleri renk ve kumaş tercihlerinde hiç olmadığı kadar cesur kılıyor. Erkek hazır giyiminde uzun yıllardır süregelen siyah ve lacivert hakimiyeti, yavaş yavaş kaybolurken, erkekler renk seçiminde daha cesur davranıyor. Bu sezon açık mavi tonları, yeşil tonları ve kahverengiyle bütünleşen doğal bej tonları koleksiyonlarda ön planda. “Renk konusunda en cesur tercihlerini özellikle özel gün ve davet giyiminde, yani smokin kategorisinde gözlemliyoruz” diyen Süvari Genel Müdürü Abdullah Öngüç, bu sezon erkeklerin en radikal ve özgüvenli çıkışını özel günlerin kalesi olan smokin kategorisinde yaptığını belirtiyor ve ekliyor: “Erkek tüketici artık klasik renklerin dışına çıkmaktan çekinmiyor. Bu sezon koleksiyonlarda yer alan mavi tonlarındaki smokinler, erkeklerin geleneksel siyah ve lacivert seçeneklerin dışına çıkarak daha özgüvenli ve stil sahibi tercihler yapmaya başladığının güçlü bir örneği. Bu durum, klasik erkek giyimindeki dönüşümün de önemli bir göstergesi.”
Farklı roller aynı kıyafetle yönetiliyor
Günümüz erkeği artık gün içinde farklı rolleri aynı kıyafetle yönetmek istiyor. İş toplantısından akşam yemeğine uzanan bu yoğun tempoda, geleneksel kalıpların yerini konfor odaklı, hibrit (smart-casual) tasarımlar alıyor. Pandemi sonrasında iş ve sosyal yaşam arasındaki sınırların daha esnek hale geldiğini söyleyen Abdullah Öngüç’e göre, bu değişim erkek modasında da karşılık buldu. Takım elbise kategorisi önemini korurken daha hafif, esnek, rahat ve ayrı kombinlenebilen ürünlere talep arttı. Öngüç, ceket-pantolon ayrıştırılabilen, farklı kullanım alanlarına uygun parçaların ön plana çıktığını belirtiyor.
Türk erkeklerinde şıklık ve fiyat dengesi önemli
Erkek modasında Türkiye’nin üretim kalitesi, tasarım yetkinliği ve hızlı tedarik gücüyle dev bir oyuncu olduğunu dile getiren Öngüç, küreselleşen moda algısına dikkat çekiyor. “Türk erkekleri şıklık ve fiyat-fayda dengesine önem verirken, yurt dışındaki müşterilerimiz kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğe odaklanıyor”diyen Öngüç, son yıllarda bu farkın giderek azaldığına işaret ediyor.
Ana tema “baba büyüksün!”
Babalar Günü, erkek giyim sektörü açısından yılın en önemli satış dönemlerinden biri. Birçok marka bu özel dönemi yalnızca kısa vadeli bir satış fırsatı olarak değil, yeni müşterilerle buluştuğu ve marka bağlılığını güçlendirdiği bir dönem olarak değerlendiriyor. Bu süreçte hem mağazalarında hem de dijital kanallarda belirgin bir yoğunluk beklediklerini kaydeden Öngüç, “Bu dönem sadece ticari bir ciro hedefi olarak değil, 'baba büyüksün' söylemiyle müşterilerle duygusal bağ kurduğumuz stratejik bir zaman” diyor.