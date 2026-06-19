Erkek modasında en “baba” sezon renklendi: Mavi, siyah ile lacivertin saltanatını yıkıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Geleneksel kalıpların yeri­ni alan smart-casual esnek­lik ve fonksiyonellik artık bir trend değil günlük yaşamın olmazsa olmazı. Pandemiyle başlayan konfor odak­lı değişim, erkekle­ri renk ve kumaş ter­cihlerinde hiç olmadı­ğı kadar cesur kılıyor. Erkek hazır giyiminde uzun yıllardır süregelen siyah ve lacivert hakimiyeti, yavaş yavaş kaybolurken, erkekler renk seçiminde daha cesur davra­nıyor. Bu sezon açık mavi tonları, yeşil tonları ve kahverengiyle bü­tünleşen doğal bej tonları koleksi­yonlarda ön planda. “Renk konu­sunda en cesur tercihlerini özel­likle özel gün ve davet giyiminde, yani smokin kategorisinde göz­lemliyoruz” diyen Süvari Genel Müdürü Abdullah Öngüç, bu se­zon erkeklerin en radikal ve özgü­venli çıkışını özel günlerin kalesi olan smokin kategorisinde yaptı­ğını belirtiyor ve ekliyor: “Erkek tüketici artık klasik renklerin dı­şına çıkmaktan çekinmiyor. Bu se­zon koleksiyonlarda yer alan ma­vi tonlarındaki smokinler, erkek­lerin geleneksel siyah ve lacivert seçeneklerin dışına çıkarak daha özgüvenli ve stil sahibi tercihler yapmaya başladığının güçlü bir ör­neği. Bu durum, klasik erkek giyi­mindeki dönüşümün de önemli bir göstergesi.”

Farklı roller aynı kıyafetle yönetiliyor

Günümüz erkeği artık gün için­de farklı rolleri aynı kıyafetle yö­netmek istiyor. İş toplantısından akşam yemeğine uzanan bu yo­ğun tempoda, geleneksel kalıp­ların yerini konfor odaklı, hibrit (smart-casual) tasarımlar alıyor. Pandemi sonrasında iş ve sosyal yaşam arasındaki sınırların daha esnek hale geldiğini söyleyen Ab­dullah Öngüç’e göre, bu değişim er­kek modasında da karşılık buldu. Takım elbise kategorisi önemini korurken daha hafif, esnek, rahat ve ayrı kombinlenebilen ürünle­re talep arttı. Öngüç, ceket-panto­lon ayrıştırılabilen, farklı kullanım alanlarına uygun parçaların ön plana çıktığını belirtiyor.

Türk erkeklerinde şıklık ve fiyat dengesi önemli

Erkek modasında Türkiye’nin üretim kalitesi, tasarım yetkinli­ği ve hızlı tedarik gücüyle dev bir oyuncu olduğunu dile getiren Ön­güç, küreselleşen moda algısına dikkat çekiyor. “Türk erkekleri şık­lık ve fiyat-fayda dengesine önem verirken, yurt dışındaki müşteri­lerimiz kullanım kolaylığı ve fonk­siyonelliğe odaklanıyor”diyen Ön­güç, son yıllarda bu farkın giderek azaldığına işaret ediyor.

Ana tema “baba büyüksün!”

Babalar Günü, erkek giyim sektörü açısından yılın en önemli satış dönemlerinden biri. Birçok marka bu özel dönemi yalnızca kısa vadeli bir satış fırsatı olarak değil, yeni müşterilerle buluştuğu ve marka bağlılığını güçlendirdiği bir dönem olarak değerlendiriyor. Bu süreçte hem mağazalarında hem de dijital kanallarda belirgin bir yoğunluk beklediklerini kaydeden Öngüç, “Bu dönem sadece ticari bir ciro hedefi olarak değil, 'baba büyüksün' söylemiyle müşterilerle duygusal bağ kurduğumuz stratejik bir zaman” diyor.