Taraftarın Dünya Kupası bilançosu
Madem Dünya Kupası’na bu kez 48 ülke katılıyor, madem Türk Milli takımı da 24 yıl sonra sahaya çıkıyor, biz de Türk taraftarın ekonomisine bakalım dedik. Başta Türkiye’nin maçları olmak üzere kupayı yerinde izleyen iki taraftarla konuştuk. Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın neredeyse turnuva boyunca arkadaşlarıyla ve ailesiyle ABD’de ve ciddi bir bütçeyi bunun için gözden çıkarmış. Londra’da çalışan Berk Özkaya ve arkadaşlarıysa iki maç için daha mütevazı bir bütçe ayırmışlar. Biz sorduk, onlar da 2026 Dünya Kupası programlarını ve bütçelerini anlattı…
"Bu kadar maçı bünye kaldıracak mı bilmiyorum"
Nevzat Aydın (50, Yemeksepeti Kurucusu ve Yatırımcı):
“2026 Dünya Kupası için planlamayı grup kuraları çekilmeden yaptım. Martta Türkiye playoff’tan çıktıktan sonra da son dokunuşu yaptık. Türkiye maçları Amerika’nın Batı kıyısında olunca o civardaki maçları seçtim. Bana 2012’den beri her turnuvadaki gibi Maçkolik’in eski CEO’su Emre Uğurlu eşlik ediyor. Arkadaşım Emre ile 2012’den beri tüm Avrupa ve dünya kupalarında beraberiz. Ayrıca oğlum Kuzey, Türkiye’nin gruptaki ikinci ve üçüncü maçlarına gelecek. Sonra babamla beraber final maçına da gelecek.”
Toplam 19 maça bilet aldık
“Toplam 19 maça bilet aldık. Gruplarda Türkiye’ninkiler haricinde dört maçımız daha var. Ondan sonra eleme turlarında farklı şehirde bir sürü maça gideceğiz. Kanada’ya, Los Angeles’a, San Francisco’ya, Dallas’a, Guadalajara ve Meksiko’ya gidiyoruz.
Mesela son 32 turunda büyük ihtimalle Azteca’da Meksika’yı seyredeceğim. Sonra program biraz Türkiye’nin durumuna göre şekillenecek.
Son 16 turunda biz Belçika’yla oynuyoruz Seattle’da. Philadelphia’da Almanya-Fransa eşleşmesi olacak tahminime göre. New Jersey’de Brezilya-Fildişi Sahili maçımız var. Son maçım da Atlanta’daki Arjantin-ABD. Çeyrek Finalde Boston’da Fransa-Hollanda, Miami’de Brezilya-İngiltere maçlarına gideceğiz. 10 Temmuz cuma günkü Los Angeles’ta Türkiye-İspanya maçı gözüküyor. En sonunda Dallas’ta ve Atlanta’da iki yarı final maçı var. Final de New Jersey’de olacak. Bünye kaldıracak mı bilmiyorum valla!"
“Biletlerin büyük kısmını FIFA’nın VIP Hospitality partneri ‘On Location’dan satın aldık. Turnuva boyunca gideceğimiz maç biletlerine ödediğimiz rakam 130 bin dolar. Zaten bunun yarısı da final maçı biletleri için. Yedi adet birinci kategori final biletine 60 bin dolar verdik. Ama bu biletlerin üzerindeki fiyattır. FIFA Marketplace’ten bugün almaya kalksan zaten en ucuz final bileti 18 bin dolar.”
Ana üssümüz Batı Yakası
“Genelde Airbnb yapıyoruz. 2018 Rusya’da, 2022 Katar’da ev tutmuştuk. Ama Katar çok küçük bir ülke, aynı evden idare edilebilir bir alandı. Orada aynı günde üç maç bile izledim. Şimdi Los Angeles’taki evden Boston’a gidip gelmemem ki! Ana üssümüz 14 Haziran’a kadar Vancouver’dı. 14-26 Haziran arasıysa Los Angeles’ta ev tuttuk. Oradan günübirlik gidip geliyoruz maçlara. Mesela Arjantin-Avusturya maçı Dallas’ta. Hemen dönüyoruz maçtan sonra. Final haftasında beş gün için New York’ta ev tuttuk. Bunların günlüğü herhalde adam başı 600-700 dolara gelir. Yaklaşık 40 gün kalsak herhalde 20-30 bin dolar konaklama masrafı çıkar.”
Hemen her gün uçuşumuz var
“Özellikle son 32 turu başlayınca hemen hemen her gün uçuşumuz var. Çünkü her gün bir maça gidiyoruz. Mesela 3-4-5-6-7 ve 9 Temmuz’da maçımız var. Sonra 11-14- 15-19 Temmuz’da da maç var. ABD içi uçak biletlerinin fiyatları 300- 400 dolar civarıdır. 40 günde yaklaşık 30 gün uçarız. Bu hesapla kişi başı maliyet 10-12 bin dolara gelir. Türkiye’den gidiş dönüşü de katarsanız o da işte 15 bin dolara gelir.
ABD’de asıl sıkıntı bence havanın sıcak olması. Los Angeles’ta öğlen saat 1’de maç var. O maçta bilmiyorum ne yapacağız? Infantino’ya bir şey demeyeyim de ne yapayım. Üç tane kıta boyundaki ülkeyi birleştirip Dünya Kupası yapıyorlar. Ben de yaşlanıyorum. Artık böyle güzel bir futbol ülkesinde yapılsın istiyorum.”
Kırmızı üyelik sayesinde taraftar bileti aldık
Berk Özkaya (35, IT denetçisi ve Pintspor kurucusu):
“Londra’dan Türkiye-Paraguay ve Türkiye-ABD maçlarına gidiyoruz… Bana Pintspor’dan arkadaşlarım Batu Çalışkan ve Emre Nalbantoğlu eşlik ediyor. Ayrıca eşlerimiz ve bir arkadaşımız var. Bu seyahati planlamak için tabii ki Türkiye’nin elemelerden çıkmasını bekledik. Daha önceden planladığımız tek şey geçen yıl TFF’den kırmızı üyelik paketini almaktı. FIFA’daki sisteme göre önce tarafsız seyirci gruplarına biletleri parça parça sattı. Ülkelere ayrılmış biletleri ise taraftar bileti altında ayrı bir portaldan sattı. Bunun için nisan ayında hepimize Avustralya, Paraguay ve ABD maçları için birer kod geldi. Biz de üçer tane biletimizi aldık. Buradaki problem eşlerimizin biletleriydi. Onların ikinci el biletlerini yaklaşık 10 gün sonra aldık. Bizimkilere yakın koltuk bulabilmek için biraz bekledik.”
İki maça toplam 2500 dolar
“Aldığımız biletlerin yerleri kale arkasında taraftarlara ayrılan bölümden. Normal olarak alt taraftaki biletler biraz daha pahalıydı. Paraguay maçını aldığımız biletler kale arkasının üstü katındaydı ve tanesi 171 dolardı. Gayet makul bence. Bu maça eşlerimiz için resmi ikinci el platformu FIFA Marketplace’ten biletlerin her birini 320- 350 dolara aldık. ABD maçı biraz daha farklıydı. O maçta üst kattaki uygun fiyatlı biletler 380 dolardı. Ne yazık ki onlara yetişemedik. Muhtemelen herkes ABD maçına saldırmış kırmızı üyeliklerle. Bu sebeple yine kale arkasının ama bu kez alt taraftan aldık. Otomatik olarak daha pahalıydı. 750 dolar verdik bilet başına. İki maç için grup olarak biletlere yaklaşık 2500 dolar ödemiş olduk.”
Merkezleri Los Angeles
“17 Haziran’da Los Angeles’a uçtuk. Londra’dan San Francisco’ya gidiş dönüş daha gidiş daha pahalı olduğu için Los Angeles’a gitmeyi tercih ettik. Buradan yaklaşık kişi başı 800 sterlin verdik gidiş dönüş biletlere. ABD içi uçuşumuz da yok. Zaten iki maçımız da Los Angeles ile San Francisco’da. İlk maç için kiraladığımız araçla San Francisco’ya gideceğiz. Altı kişilik araca da toplam 600 sterlin verdik. Tabii ki benzin buna dahil değil. İki şehrin arası 5 buçuk saati bulabiliyor. Toplam dokuz gece kalacağız. İlk gittiğimizde bir gece Los Angeles’ta, üç gece San Francisco’da, sonra dört gece tekrar Los Angeles’ta konaklamamız var. Onlara da gecelik kişi başı yaklaşık 200 doları ödedik. Los Angeles’ta dört gece Airbnb yapıyoruz, diğerleri otel.”