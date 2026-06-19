Taraftarın Dünya Kupası bilançosu

"Bu kadar maçı bünye kaldıracak mı bilmiyorum"

Nevzat Aydın (50, Yemeksepeti Kurucusu ve Yatırımcı):

“2026 Dünya Kupası için planlamayı grup kura­ları çekilmeden yaptım. Martta Türkiye playoff’tan çıktık­tan sonra da son dokunuşu yaptık. Türkiye maçları Amerika’nın Batı kıyısında olunca o civardaki maç­ları seçtim. Bana 2012’den beri her turnuvadaki gibi Maçkolik’in es­ki CEO’su Emre Uğurlu eşlik edi­yor. Arkadaşım Emre ile 2012’den beri tüm Avrupa ve dünya kupala­rında beraberiz. Ayrıca oğlum Ku­zey, Türkiye’nin gruptaki ikinci ve üçüncü maçlarına gelecek. Sonra babamla beraber final maçına da gelecek.”

Toplam 19 maça bilet aldık

“Toplam 19 maça bilet aldık. Gruplarda Türkiye’ninkiler hari­cinde dört maçımız daha var. On­dan sonra eleme turlarında fark­lı şehirde bir sürü maça gidece­ğiz. Kanada’ya, Los Angeles’a, San Francisco’ya, Dallas’a, Guadalajara ve Meksiko’ya gidiyoruz.

Mesela son 32 turunda büyük ih­timalle Azteca’da Meksika’yı sey­redeceğim. Sonra program biraz Türkiye’nin durumuna göre şekil­lenecek.

Son 16 turunda biz Belçika’yla oynuyoruz Seattle’da. Philadelp­hia’da Almanya-Fransa eşleşmesi olacak tahminime göre. New Jer­sey’de Brezilya-Fildişi Sahili maçı­mız var. Son maçım da Atlanta’da­ki Arjantin-ABD. Çeyrek Finalde Boston’da Fransa-Hollanda, Mi­ami’de Brezilya-İngiltere maçla­rına gideceğiz. 10 Temmuz cuma günkü Los Angeles’ta Türkiye-İs­panya maçı gözüküyor. En sonunda Dallas’ta ve Atlanta’da iki yarı final maçı var. Final de New Jersey’de olacak. Bünye kaldıracak mı bilmi­yorum valla!"

“Biletlerin büyük kısmını FI­FA’nın VIP Hospitality partneri ‘On Location’dan satın aldık. Tur­nuva boyunca gideceğimiz maç bi­letlerine ödediğimiz rakam 130 bin dolar. Zaten bunun yarısı da final maçı biletleri için. Yedi adet birin­ci kategori final biletine 60 bin do­lar verdik. Ama bu biletlerin üze­rindeki fiyattır. FIFA Marketpla­ce’ten bugün almaya kalksan zaten en ucuz final bileti 18 bin dolar.”

Ana üssümüz Batı Yakası

“Genelde Airbnb yapıyoruz. 2018 Rusya’da, 2022 Katar’da ev tutmuştuk. Ama Katar çok küçük bir ülke, aynı evden idare edilebi­lir bir alandı. Orada aynı günde üç maç bile izledim. Şimdi Los Ange­les’taki evden Boston’a gidip gel­memem ki! Ana üssümüz 14 Ha­ziran’a kadar Vancouver’dı. 14-26 Haziran arasıysa Los Angeles’ta ev tuttuk. Oradan günübirlik gidip geliyoruz maçlara. Mesela Arjan­tin-Avusturya maçı Dallas’ta. He­men dönüyoruz maçtan sonra. Fi­nal haftasında beş gün için New York’ta ev tuttuk. Bunların günlü­ğü herhalde adam başı 600-700 do­lara gelir. Yaklaşık 40 gün kalsak herhalde 20-30 bin dolar konakla­ma masrafı çıkar.”

Hemen her gün uçuşumuz var

“Özellikle son 32 turu başlayınca hemen hemen her gün uçuşumuz var. Çünkü her gün bir maça gidi­yoruz. Mesela 3-4-5-6-7 ve 9 Tem­muz’da maçımız var. Sonra 11-14- 15-19 Temmuz’da da maç var. ABD içi uçak biletlerinin fiyatları 300- 400 dolar civarıdır. 40 günde yak­laşık 30 gün uçarız. Bu hesapla kişi başı maliyet 10-12 bin dolara gelir. Türkiye’den gidiş dönüşü de katar­sanız o da işte 15 bin dolara gelir.

ABD’de asıl sıkıntı bence havanın sıcak olması. Los Angeles’ta öğlen saat 1’de maç var. O maçta bilmiyo­rum ne yapacağız? Infantino’ya bir şey demeyeyim de ne yapayım. Üç tane kıta boyundaki ülkeyi birleşti­rip Dünya Kupası yapıyorlar. Ben de yaşlanıyorum. Artık böyle güzel bir futbol ülkesinde yapılsın istiyorum.”

Kırmızı üyelik sayesinde taraftar bileti aldık

Berk Özkaya (35, IT denetçisi ve Pintspor kurucusu):

“Londra’dan Türkiye-Paraguay ve Türkiye-ABD maçlarına gidiyoruz… Bana Pintspor’dan arkadaşlarım Batu Çalışkan ve Emre Nalbantoğlu eşlik ediyor. Ayrıca eşlerimiz ve bir arkadaşımız var. Bu seyahati planlamak için tabii ki Türkiye’nin elemelerden çıkmasını bekledik. Daha önceden planladığımız tek şey geçen yıl TFF’den kırmızı üyelik paketini almaktı. FIFA’daki sisteme göre önce tarafsız seyirci gruplarına biletleri parça parça sattı. Ülkelere ayrılmış biletleri ise taraftar bileti altında ayrı bir portaldan sattı. Bunun için nisan ayında hepimize Avustralya, Paraguay ve ABD maçları için birer kod geldi. Biz de üçer tane biletimizi aldık. Buradaki problem eşlerimizin biletleriydi. Onların ikinci el biletlerini yaklaşık 10 gün sonra aldık. Bizimkilere yakın koltuk bulabilmek için biraz bekledik.”

İki maça toplam 2500 dolar

“Aldığımız biletlerin yerleri kale arkasında taraftarlara ayrılan bölümden. Normal olarak alt taraftaki biletler biraz daha pahalıydı. Paraguay maçını aldığımız biletler kale arkasının üstü katındaydı ve tanesi 171 dolardı. Gayet makul bence. Bu maça eşlerimiz için resmi ikinci el platformu FIFA Marketplace’ten biletlerin her birini 320- 350 dolara aldık. ABD maçı biraz daha farklıydı. O maçta üst kattaki uygun fiyatlı biletler 380 dolardı. Ne yazık ki onlara yetişemedik. Muhtemelen herkes ABD maçına saldırmış kırmızı üyeliklerle. Bu sebeple yine kale arkasının ama bu kez alt taraftan aldık. Otomatik olarak daha pahalıydı. 750 dolar verdik bilet başına. İki maç için grup olarak biletlere yaklaşık 2500 dolar ödemiş olduk.”

Merkezleri Los Angeles

“17 Haziran’da Los Angeles’a uçtuk. Londra’dan San Francisco’ya gidiş dönüş daha gidiş daha pahalı olduğu için Los Angeles’a gitmeyi tercih ettik. Buradan yaklaşık kişi başı 800 sterlin verdik gidiş dönüş biletlere. ABD içi uçuşumuz da yok. Zaten iki maçımız da Los Angeles ile San Francisco’da. İlk maç için kiraladığımız araçla San Francisco’ya gideceğiz. Altı kişilik araca da toplam 600 sterlin verdik. Tabii ki benzin buna dahil değil. İki şehrin arası 5 buçuk saati bulabiliyor. Toplam dokuz gece kalacağız. İlk gittiğimizde bir gece Los Angeles’ta, üç gece San Francisco’da, sonra dört gece tekrar Los Angeles’ta konaklamamız var. Onlara da gecelik kişi başı yaklaşık 200 doları ödedik. Los Angeles’ta dört gece Airbnb yapıyoruz, diğerleri otel.”