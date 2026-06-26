Esnerken de şık olmak şart mı?

Joseph Pilates bugün ya­şasaydı muhtemelen ol­dukça şaşırırdı. Yaklaşık bir asır önce geliştirdiği egzer­siz sisteminin bir gün Dior, Ce­line ya da Louis Vuitton gibi mo­da evlerinin ilgisini çekeceğini herhalde tahmin etmiyordu. Oy­sa bugün pilates dünyası yalnız­ca hareketlerden, nefes teknikle­rinden ve esneme rutinlerinden ibaret değil. Kendi estetiğini, ken­di alışkanlıklarını ve hatta kendi tüketim kültürünü yaratmış du­rumda.

Son dönemde moda dünyasın­dan gelen haberlerin önemli bir kısmı podyumlardan değil, pilates stüdyolarından geliyor. Dior'un wellness koleksiyonu, Celine'in reformer pilates makinesi ya da Louis Vuitton'un yoga ekipman­ları ilk bakışta sürpriz gibi görün­se de aslında son yıllarda şekille­nen daha büyük bir tablonun par­çaları.

Moda dünyasının yön değiştir­me konusunda şaşırtıcı bir yete­neği var gerçekten. Bir dönem ka­yak merkezlerine ilgi gösterir, bir dönem sahillere. Bir dönem te­nis kortlarına. Bugün ise gözler pilates stüdyola­rında.

Bunun en önemli ne­deni pilatesin ve well­ness kültürünün son yıllarda geçirdiği dönü­şüm. Bir zamanlar yal­nızca belirli bir kesimin ilgi gösterdiği yoga ve pilates, bugün küresel ölçekte milyarlar­ca dolarlık bir sektör haline gel­di. New York'tan Londra'ya, Pa­ris'ten Dubai'ye kadar dünyanın birçok büyük şehrinde yeni nesil pilates stüdyoları açılıyor. Üstelik bu mekanlar yalnızca spor yapılan alanlar olarak tasarlanmıyor. Ka­feleri var. Özel bakım ürünleri sa­tılıyor. Tasarım detaylarına önem veriliyor. Kimi zaman küçük bir sanat galerisi kadar özenli dekore ediliyorlar. Sporun etrafında yeni bir yaşam alanı oluşuyor. İşte mo­da markalarının dikkatini çeken de tam olarak bu.

Dior mat satmıyor

Dior'un yeni Haute Wellness koleksiyonuna baktığınızda ilk dikkat çeken şey ürünler oluyor. Yoga matları, pilates halkala­rı, dambıllar, direnç bantla­rı, su şişeleri…

Ancak biraz daha ya­kından bakınca as­lında satılan şe­yin ürünlerden daha farklı olduğu anlaşılıyor. Di­or logolu bir pilates halkası hare­ketleri daha kusursuz yapmanı­zı sağlamayacak. Louis Vuitton matı üzerinde yapılan yoga daha etkili olmayacak. Ama bu ürünler belirli bir dünyanın kapısını ara­lıyor. Tıpkı moda dünyasının yıl­lardır yaptığı gibi.

Celine'in reformer makinesi neden bu kadar konuşuldu?

Bu akımın en dikkat çekici ör­neklerinden biri Celine oldu. Mar­ka geçtiğimiz aylarda kendi reformer pilates makine­sini tanıttığında moda basını uzun süre bu ürü­nü konuştu. Çünkü bu ar­tık spor çantasına atıla­cak bir aksesuar değildi. Doğrudan evin içine giren bir objeydi. Üstelik oldukça görünür bir obje. Bir dönem ev­lerin en dikkat çekici köşelerinde büyük televizyonlar yer alıyordu. Daha sonra tasarım koltuklar, sa­nat eserleri ve özel kitaplıklar öne çıktı. Şimdi ise bazı evlerde refor­mer pilates makineleri dekoras­yonun bir parçası gibi duruyor. Bu durum kulağa biraz abartılı gelebi­lir. Ama aslında günümüz yaşam alışkanlıklarını anlamak açısın­dan oldukça ilginç. Çünkü insan­lar artık evlerinin kendileri hak­kında bir şeyler söylemesini de is­tiyorlar.

Pilatesin kendi estetiği var

Wellness kültürünün bu ka­dar büyümesinin sebeplerinden biri de kendi görsel dilini yarat­mış olması. Bunu sosyal medyada birkaç dakika geçirince görmek mümkün. Açık renkli stüdyolar, doğal ışık, ahşap detaylae, keten kumaşlar, bembeyaz spor kıya­fetleri…

Bütün bu görüntüler zamanla pilates ve yoga dünyasının ortak estetiğini oluşturdu. Tıpkı bir dö­nem modanın kendi görsel kod­larını yaratması gibi. Bugün wel­lness kültürü de benzer bir görsel evren kurmuş durumda. Moda ev­lerinin bu evrene kayıtsız kalması zaten mümkün değildi.

Loro Piana'nın yolu daha farklı

Bu alandaki tüm markalar aynı yaklaşımı benimsemiyor. Örneğin Loro Piana çok daha sessiz ilerliyor. Markanın wellness yaklaşımı pilates ekipmanlarından çok ev içi rahatlık ve konfor üzerine kurulu. Kaşmir battaniyeler, dinlenme alanları, rahatlama odaklı ürünler. Bu yaklaşım aslında son yılların en önemli moda kavramlarından biri olan sessiz lüksle de örtüşüyor. Gösterişten uzak ama son derece rafine. Bağırmayan ama kendini hissettiren bir anlayış. Wellness dünyasının estetiği de büyük ölçüde bu çizgiye yakın duruyor.

Spor salonları yeni sosyal alanlar mı?

Bu hikâyenin belki de en ilginç tarafı burada. Çünkü pilates stüdyoları yalnızca spor yapılan mekanlar değil artık. İnsanlar burada arkadaşlarıyla buluşuyor, yeni insanlarla tanışıyor, kahve içiyor, çalışıyor, sosyalleşiyor.

Bazı şehirlerde koşu kulüpleri ve pilates stüdyoları yeni nesil sosyal kulüpler gibi çalışıyor. Moda markaları da her zaman olduğu gibi insanların bulunduğu yere gitmeyi tercih ediyor. Bu nedenle son yıllarda spor dünyasıyla moda arasındaki mesafe giderek azalıyor. Tenis koleksiyonları, golf koleksiyonları, koşu kulübü işbirlikleri, bisiklet ekipmanları… Şimdi ise wellness koleksiyonları. Bütün bunlar aynı hikâyenin parçaları.

Peki sırada ne var?

Asıl soru belki de bu. Çünkü moda dünyasının wellness ilgisinin kısa süreli bir heves olmadığı artık oldukça net.

Sektör uzmanları önümüzdeki yıllarda bu alanda çok daha fazla yatırım göreceğimizi düşünüyor. Daha fazla ekipman. Daha fazla işbirliği. Daha fazla wellness odaklı koleksiyon.

Belki de yakın gelecekte bir moda markasının açtığı pilates stüdyolarını görmek kimseyi şaşırtmayacak. Sonuçta moda dünyası her zaman insanların hayal kurduğu alanlara ilgi duydu. Bugün o hayallerin bir kısmı kırmızı halılarda değil. Sabahın erken saatlerinde başlayan pilates derslerinde kuruluyor. Ve görünen o ki Dior'dan Celine'e kadar birçok moda evi de şimdiden yerini en ön sıradan almış durumda.