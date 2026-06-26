Kupanın en zengin futbolcuları

2026 Dünya Kupası’nın en zengin futbolcularından bahsedeceksek, elbette 20 yıl aşan üst düzey kariyerleriyle Messi ve Cristiano Ronaldo diğer tüm oyunculardan ayrılıyor. Bir­kaç yıldır en üst düzey liglerde oy­namamalarına karşın bu iki fut­bolcu dünyanın en çok kazanan­ları listesinde neredeyse rakipsiz ilk iki sırada.

Dünya Kupası’ndaki 1284 fut­bolcu arasında en çok para ka­zanan isim Portekizli Cristiano. Sportico’ya göre altıncı kez Dün­ya Kupası’nda forma giyen oyun­cunun son bir yıldaki toplam geli­ri 295 milyon dolar. Suudi Arabis­tan liginde, El Nasır takımındaki sözleşmesini geçen aylarda yeni­ledi. Artık yılda 230 milyon dolar alıyor kulübünden. Ayrıca ticari partnerleri Nike, Herbalife ve Bi­nance’tan yılda toplam 65 milyon kazanıyor.

Zaten üç yıldır Sportico’nun dünyada en çok para kazanan sporcular listesinde de ilk sırada. Forbes’un en çok kazananlar lis­tesinde de 2016’dan bu yana altı kez zirveye çıktı. Sahada hüner­lerini konuştururken bir yandan patronluğa da adım attı: Şubat ayında İspanya İkinci Lig ekip­lerinden UD Almería'nın yüzde 25'lik hissesini satın aldı. Kulü­bün ana hissedarının da Saudi Media Company'nin olması dik­katlerden kaçmadı. Ayrıca, Her­balife’ın sağlık teknolojisi ala­nındaki iştiraki HBL Pro2col Software LLC'ye 7,5 milyon do­larlık yatırım yaptı. Bunun ardın­dan Herbalife hisseleri ertesi gün yüzde 18 oranında değer kazandı.

En yakın takipçisi de elbette Arjantinli Lionel Messi. ABD’de MLS’te oynuyor dört yıldır. Orada özel bir anlaşması var. Bu sayede takımı Miami Inter’den yıllık 70 milyon dolar kazanıyor. 2025’te Inter Miami ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ayakkabıları­nı asacağı zaman geldiğinde, Gü­ney Florida merkezli kulüpte or­taklık payı alma seçeneğine sahip olacak. Ancak bu Dünya Kupa­sı’nda izlediğimiz gibi henüz fut­bolu bırakmaya niyetli değil. Mes­si’nin ayrıca sponsorlardan ve reklam anlaşmalarından geliri de yaklaşık 70 milyon dolar. Messi ve ailesinin İspan­ya ve Arjantin alt liglerin­de bir de futbol takımı sa­hipliği söz konusu.

Mbappe ve Haaland takipte

Toplam kariyer servet­leri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan iki oyuncu takip ediyor: Mbappé ve Haaland. Fransız Kylian Mbappé’nin Real Madrid’deki yıllık ma­aşı 70 milyon dolar. Saha dı­şında ise Mbappé hâlâ spor dünyasının en pazarlanabi­lir yıldızlarından biri; Oak­ley, Hublot ve Fairmont Ho­tels gibi markalarla iş birli­ği yapıyor. Buradaki geliri de yaklaşık 30 milyon dolar. Norveçli Erling Haaland’ın Manchester City’den aldığı yıllık 60 milyon dolar. Bunun yanı sıra 20 milyon dolarlık da reklam ve sponsorluk geliri var. Bu arada Ha­aland, memleketi Norveç’te po­püler olan başka bir spora yönel­di: Chess Mates adlı bir şirket kur­du ve bu şirket, Total Chess World Championship Tour’un ana şirke­tinde hisse sahibi. Sportico’nun hesaplamasına göre Vini Jr ve Sa­lah gibi isimlerle beraber dünya­nın en çok kazanan 10 futbolcusu­nun bir sezonluk toplam geliri 923 milyon doları buluyor.

Ne var ki, Dünya Kupası’nda­ki futbolcuların küçük bir kısmı bu denli yüksek gelir rakamları­na erişebiliyor. Hatta küçük ül­kelerden gelen futbolcular bu ra­kamları ancak rüyasında görebi­lir. Ama futbolun popüler olduğu büyük ülkelerde ön plana çıkan kalburüstü oyuncular hatırı sayı­lır bir maaş ve gelire sahip. Bun­lar arasında Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD’nin oyuncula­rı da var. Ağırlıkla Avrupa’nın bü­yük kulüplerinde forma giyen bu Amerikalı futbolcular ülkelerin­deki spor pazarının büyüklüğün­den da faydalanarak yüksek gelir­ler elde ediyor.

Mesela 2026’da ABD Milli Ta­kımı’nın âdeta yüzü diyebilece­ğimiz 27 yaşındaki Christian Pu­lisic üç yıldır formasını giydiği İtalyan kulübü Milan ile sözleş­mesinden yılda yaklaşık 7,5 mil­yon dolar kazanıyor. Ama Pu­lisic’in asıl büyük geliri saha dı­şından: Yıldız futbolcu 14 ayrı sponsoruyla anlaşmalarından yıl­da yaklaşık 20 milyon dolar daha kazanıyor. Bunlar arasında Mc­Donald’s, Pepsi, AT&T ve Puma gibi dev markalar da var.

Ancak, Pulisic’in ABD Milli Ta­kımı oyuncuları arasındaki du­rumunun biraz istisnai olduğunu eklemek lazım. Diğer oyuncular­dan Weston McKennie haricinde yılda 10 milyon dolar gelire ulaşan başka isim yok. McKennie’nin toplam geliri 15 milyon dolar. Ti­mothy Weah’ın ise 9.5 milyon do­lar. Amerikalı oyuncuların dün­yadaki büyük futbol yıldızları kadar kazanamamasının sebebi kendi ülkelerinde futbolun popü­laritesinin geleneksel Amerikan sporlarının hâlâ gerisinden kal­ması. Son araştırmalara göre fut­bolun beyzbolu yakalamak üzere olduğuna dair bazı tespitler var. 2026 Dünya Kupası’ndaki ha­va ve ABD takımının sa­hada alacağı sonuç­lar da Amerika­lı oyuncular için yeni ge­lir kapıları açabilir.

Milli Takım zengini antrenörler

Buna karşılık antrenörleri durumu farklı. Onların büyük bölümü federasyonlarla tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışıyor. Yani tek işleri milli takım antrenörlüğü. Bu sebeple Avrupa’daki ve Güney Amerika’daki güçlü futbol ülkeleri önde gelen bir antrenörü göreve getirmek için bol Sıfırlı bir sözleşmeyi gözden çıkarabiliyor. Bu Dünya Kupası’ndaki antrenörler arasında en yüksek maaşı Brezilya’yı çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti alıyor. Geçen yıldan beri Brezilya’nın başındaki Ancelotti’nin yıllık ücreti 10 milyon euro. Onu 7 milyon euro alan Almanya antrenörü Nagelsmann, 6 milyon euro kazanan ABD antrenörü Pochettino ve 5,8 milyon euro kazanan İngiltere antrenörü Tuchel takip ediyor.

Dünya Kupası’na özel prim anlaşmaları

Dünya Kupası’ndan ülkelerinin milli takımlarında forma giyen futbolcuların doğrudan ücret geliri sınırlı. Bazı milli takımlarda hiç ödeme yok. İngiltere örneğinde maç başına 2000 sterlinlik bir ödeme yapılıyor. Ancak birçok ülkede federasyonla yapılmış özel prim anlaşmaları var. Fifa'nın ülkelere verdiği para ödüllerinin bir kısmı futbolculara prim olarak dağıtılıyor. Örneğin Fransa’da dünya şampiyonluğu primi oyuncu başına 500 bin euro. İngiltere’deyse şampiyonluk priminin oyuncu başına 500 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor.