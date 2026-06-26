Kupanın en zengin futbolcuları
Dünya Kupası milli takımların sahadaki çekişmesi kadar Messi'den Cristiano’ya Haaland’dan Kane'e dünyanın en önemli yıldız futbolcularının hünerlerini gösterdiği bir turnuva oluyor. Gelin bu yıldız isimlerin sahada dışındaki başarasına ve kazançlarına bir bakalım bu hafta.
2026 Dünya Kupası’nın en zengin futbolcularından bahsedeceksek, elbette 20 yıl aşan üst düzey kariyerleriyle Messi ve Cristiano Ronaldo diğer tüm oyunculardan ayrılıyor. Birkaç yıldır en üst düzey liglerde oynamamalarına karşın bu iki futbolcu dünyanın en çok kazananları listesinde neredeyse rakipsiz ilk iki sırada.
Dünya Kupası’ndaki 1284 futbolcu arasında en çok para kazanan isim Portekizli Cristiano. Sportico’ya göre altıncı kez Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncunun son bir yıldaki toplam geliri 295 milyon dolar. Suudi Arabistan liginde, El Nasır takımındaki sözleşmesini geçen aylarda yeniledi. Artık yılda 230 milyon dolar alıyor kulübünden. Ayrıca ticari partnerleri Nike, Herbalife ve Binance’tan yılda toplam 65 milyon kazanıyor.
Zaten üç yıldır Sportico’nun dünyada en çok para kazanan sporcular listesinde de ilk sırada. Forbes’un en çok kazananlar listesinde de 2016’dan bu yana altı kez zirveye çıktı. Sahada hünerlerini konuştururken bir yandan patronluğa da adım attı: Şubat ayında İspanya İkinci Lig ekiplerinden UD Almería'nın yüzde 25'lik hissesini satın aldı. Kulübün ana hissedarının da Saudi Media Company'nin olması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, Herbalife’ın sağlık teknolojisi alanındaki iştiraki HBL Pro2col Software LLC'ye 7,5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bunun ardından Herbalife hisseleri ertesi gün yüzde 18 oranında değer kazandı.
En yakın takipçisi de elbette Arjantinli Lionel Messi. ABD’de MLS’te oynuyor dört yıldır. Orada özel bir anlaşması var. Bu sayede takımı Miami Inter’den yıllık 70 milyon dolar kazanıyor. 2025’te Inter Miami ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ayakkabılarını asacağı zaman geldiğinde, Güney Florida merkezli kulüpte ortaklık payı alma seçeneğine sahip olacak. Ancak bu Dünya Kupası’nda izlediğimiz gibi henüz futbolu bırakmaya niyetli değil. Messi’nin ayrıca sponsorlardan ve reklam anlaşmalarından geliri de yaklaşık 70 milyon dolar. Messi ve ailesinin İspanya ve Arjantin alt liglerinde bir de futbol takımı sahipliği söz konusu.
Mbappe ve Haaland takipte
Toplam kariyer servetleri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan iki oyuncu takip ediyor: Mbappé ve Haaland. Fransız Kylian Mbappé’nin Real Madrid’deki yıllık maaşı 70 milyon dolar. Saha dışında ise Mbappé hâlâ spor dünyasının en pazarlanabilir yıldızlarından biri; Oakley, Hublot ve Fairmont Hotels gibi markalarla iş birliği yapıyor. Buradaki geliri de yaklaşık 30 milyon dolar. Norveçli Erling Haaland’ın Manchester City’den aldığı yıllık 60 milyon dolar. Bunun yanı sıra 20 milyon dolarlık da reklam ve sponsorluk geliri var. Bu arada Haaland, memleketi Norveç’te popüler olan başka bir spora yöneldi: Chess Mates adlı bir şirket kurdu ve bu şirket, Total Chess World Championship Tour’un ana şirketinde hisse sahibi. Sportico’nun hesaplamasına göre Vini Jr ve Salah gibi isimlerle beraber dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunun bir sezonluk toplam geliri 923 milyon doları buluyor.
Ne var ki, Dünya Kupası’ndaki futbolcuların küçük bir kısmı bu denli yüksek gelir rakamlarına erişebiliyor. Hatta küçük ülkelerden gelen futbolcular bu rakamları ancak rüyasında görebilir. Ama futbolun popüler olduğu büyük ülkelerde ön plana çıkan kalburüstü oyuncular hatırı sayılır bir maaş ve gelire sahip. Bunlar arasında Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD’nin oyuncuları da var. Ağırlıkla Avrupa’nın büyük kulüplerinde forma giyen bu Amerikalı futbolcular ülkelerindeki spor pazarının büyüklüğünden da faydalanarak yüksek gelirler elde ediyor.
Mesela 2026’da ABD Milli Takımı’nın âdeta yüzü diyebileceğimiz 27 yaşındaki Christian Pulisic üç yıldır formasını giydiği İtalyan kulübü Milan ile sözleşmesinden yılda yaklaşık 7,5 milyon dolar kazanıyor. Ama Pulisic’in asıl büyük geliri saha dışından: Yıldız futbolcu 14 ayrı sponsoruyla anlaşmalarından yılda yaklaşık 20 milyon dolar daha kazanıyor. Bunlar arasında McDonald’s, Pepsi, AT&T ve Puma gibi dev markalar da var.
Ancak, Pulisic’in ABD Milli Takımı oyuncuları arasındaki durumunun biraz istisnai olduğunu eklemek lazım. Diğer oyunculardan Weston McKennie haricinde yılda 10 milyon dolar gelire ulaşan başka isim yok. McKennie’nin toplam geliri 15 milyon dolar. Timothy Weah’ın ise 9.5 milyon dolar. Amerikalı oyuncuların dünyadaki büyük futbol yıldızları kadar kazanamamasının sebebi kendi ülkelerinde futbolun popülaritesinin geleneksel Amerikan sporlarının hâlâ gerisinden kalması. Son araştırmalara göre futbolun beyzbolu yakalamak üzere olduğuna dair bazı tespitler var. 2026 Dünya Kupası’ndaki hava ve ABD takımının sahada alacağı sonuçlar da Amerikalı oyuncular için yeni gelir kapıları açabilir.
Milli Takım zengini antrenörler
Buna karşılık antrenörleri durumu farklı. Onların büyük bölümü federasyonlarla tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışıyor. Yani tek işleri milli takım antrenörlüğü. Bu sebeple Avrupa’daki ve Güney Amerika’daki güçlü futbol ülkeleri önde gelen bir antrenörü göreve getirmek için bol Sıfırlı bir sözleşmeyi gözden çıkarabiliyor. Bu Dünya Kupası’ndaki antrenörler arasında en yüksek maaşı Brezilya’yı çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti alıyor. Geçen yıldan beri Brezilya’nın başındaki Ancelotti’nin yıllık ücreti 10 milyon euro. Onu 7 milyon euro alan Almanya antrenörü Nagelsmann, 6 milyon euro kazanan ABD antrenörü Pochettino ve 5,8 milyon euro kazanan İngiltere antrenörü Tuchel takip ediyor.
Dünya Kupası’na özel prim anlaşmaları
Dünya Kupası’ndan ülkelerinin milli takımlarında forma giyen futbolcuların doğrudan ücret geliri sınırlı. Bazı milli takımlarda hiç ödeme yok. İngiltere örneğinde maç başına 2000 sterlinlik bir ödeme yapılıyor. Ancak birçok ülkede federasyonla yapılmış özel prim anlaşmaları var. Fifa'nın ülkelere verdiği para ödüllerinin bir kısmı futbolculara prim olarak dağıtılıyor. Örneğin Fransa’da dünya şampiyonluğu primi oyuncu başına 500 bin euro. İngiltere’deyse şampiyonluk priminin oyuncu başına 500 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor.