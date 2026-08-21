Genç piyanist Carmen Dilara Bağış’a Portekiz’den birincilik
Genç piyanist Carmen Dilara Bağış, Portekiz’in Sardoal kentinde düzenlenen Sardoal International Piano Competition 2026’da, 17 yaşa kadar olan kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.
Aquiles Delle Vigne Uluslararası Müzik Akademisi ile Sardoal Belediyesi iş birliğinde, XI Encontro Internacional de Piano kapsamında gerçekleştirilen yarışma, bu yıl 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 genç piyanisti bir araya getirdi. Bağış, yarışmada müzikal yorumu ve teknik performansıyla birinciliğe uzandı.
Sırada konserler ve yeni yarışmalar var
Avrupa’daki uluslararası piyano yarışmalarında daha önce de dereceler elde eden genç sanatçı, Hırvatistan’da düzenlenen Jurica Murai International Piano Competition ile İtalya’daki International Piano Competition Città di San Donà di Piave yarışmalarında da birincilik ödülü kazanmıştı.
Uluslararası çalışmalarını sürdüren Carmen Dilara Bağış’ın önümüzdeki dönemde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde konserler vermesi, masterclass programlarına ve yeni yarışmalara katılması planlanıyor. Genç piyanist, bu çalışmalarını sürdürebilmek için finansal destek arayışına devam ediyor.