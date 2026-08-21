Genç piyanist Carmen Dilara Bağış’a Portekiz’den birincilik

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Aquiles Delle Vigne Uluslararası Müzik Akademisi ile Sardoal Bele­diyesi iş birliğinde, XI Encontro In­ternacional de Piano kapsamında gerçekleştirilen yarışma, bu yıl 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 genç pi­yanisti bir araya getirdi. Bağış, ya­rışmada müzikal yorumu ve teknik performansıyla birinciliğe uzandı.

Sırada konserler ve yeni yarışmalar var

Avrupa’daki uluslararası piyano yarışmalarında daha önce de dere­celer elde eden genç sanatçı, Hırva­tistan’da düzenlenen Jurica Murai International Piano Competition ile İtalya’daki International Piano Competition Città di San Donà di Piave yarışmalarında da birincilik ödülü kazanmıştı.

Uluslararası çalışmalarını sür­düren Carmen Dilara Bağış’ın önü­müzdeki dönemde Avrupa’nın çe­şitli ülkelerinde konserler vermesi, masterclass programlarına ve ye­ni yarışmalara katılması planlanı­yor. Genç piyanist, bu çalışmaları­nı sürdürebilmek için finansal des­tek arayışına devam ediyor.