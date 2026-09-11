Kürk yasak havası serbest

Moda dünyası gerçek kürkle arasına uzun süredir mesafe koyu­yor. Büyük markaların kürk kul­lanmayı bırakmasının ardın­dan moda haftaları da kendi ku­rallarını koymaya başladı. New York’taki yeni uygulama, dün başlayan ilkbahar/yaz 2027 Mo­da Haftası ile yürürlüğe girdi.

Kürk yasağının ardından pod­yumların daha az tüylü olmasını beklerdik ama yeni sezonda tam tersi yaşanıyor. Dev paltolar, ka­barık yakalar ve tüylü çantalar hâlâ her yerde; değişen sadece malzemeleri. Tasarımcılar aynı gösterişli görüntüyü hayvan kul­lanmadan yaratmanın yollarını ararken eski ve ikinci el kürke ta­lep de yükseliyor. Anlayacağınız modanın kürkle vedası biraz ka­rışık.

Yasak yalnızca vizonu kapsa­mıyor. Tilki, tavşan, karakul ku­zusu, çinçilla, koyot ve rakun kö­peği dahil özellikle kürkü için öldürülen hayvanlardan elde edilen materyaller resmi takvi­min dışında. Geleneksel geçim amacıyla avcılık yapan yerli top­luluklardan elde edilen kürk­ler ise kapsam dışı. 10–15 Eylül arasındaki resmi takvimde yak­laşık 70 defile ve sunum bulu­nuyor. Calvin Klein Collection, Michael Kors, Tory Burch, Kha­ite, Altuzarra, Carolina Herrera ve Collina Strada gibi markalar yeni kurala tabi. Kısacası New York’un kapısında yeni bir kıya­fet kuralı var: Kürk yasak.

Londra önden gitti

New York bu konuda ilk değil. Londra Moda Haftası’nın resmi programında gerçek kürk zaten kullanılmıyordu; Britanya Moda Konseyi 2025’ten itibaren tim­sah ve yılan gibi egzotik hayvan derilerini de programın dışında bıraktı. Kopenhag’da ise Ocak 2023’ten beri resmi programa kabul edilen markalar için sür­dürülebilirlik standartları uy­gulanıyor; yeni üretilmiş gerçek kürk ve yabani hayvan derileri­ne izin verilmiyor. Paris ve Mila­no’da Eylül 2026 itibarıyla moda haftasının tamamını kapsayan benzer bir yasak yok. Nitekim Şubat–Mart 2026’da gösterilen sonbahar/kış 2026-27 koleksi­yonlarında kürk ve kürkü andı­ran yüzeyler Milano’da yeniden öne çıktı. Moda başkentleri bu konuda henüz aynı fikirde de­ğil. Fakat ortak bir noktaları var: Gerçek kürkten uzaklaşılırken kürklü görünüm yerini koruyor.

Kürklü görünmek serbest

Sonbahar/kış 2026-27 kolek­siyonlarına bakınca insanın ak­lına şu soru geliyor: Gerçek kürk modadan çıkıyorsa neden her­kes bu kadar tüylü? Dev palto­lar, kabarık yakalar, tüylü çan­talar, atkılar, manşetler… Çün­kü kürk moda için yalnızca bir malzeme değil; uzun yıllar hac­min, ihtişamın ve “ben burada­yım” demenin en kestirme yol­larından biri oldu. Şimdi sektör aynı etkiyi başka malzemelerle yaratmaya çalışıyor. Yeni soru şu: “Kürk kullanmadan ne kadar kürklü görünebiliriz?”

Cevap: Epey.

Vizon gitti, yeni malzemeler geldi

Collina Strada, Şubat 2026’da New York’ta sergilediği sonba­har/kış 2026-27 koleksiyonun­da BioFluff adlı yeni nesil bir kürk alternatifi kullandı. Biyolo­jik olarak parçalanabilen mater­yal; geri dönüştürülmüş kenevir, viskon ve tencel liflerinin karışı­mından üretiliyor ve kuzu postu­nu ya da kürkü andırıyor.

Bu arayışın bir nedeni de ya­pay kürkün çevre sicilinin ku­sursuz olmaması. Yapay kürk­lerin önemli bir bölümü pol­yester ve akrilik gibi plastik temelli sentetik liflerden üreti­liyor. Hayvan kullanılmıyor ama bu kez plastik, mikroplastik ve atık tartışması başlıyor. Dolayı­sıyla hedef artık yalnızca gerçek kürkü taklit etmek değil; bunu daha iyi malzemelerle yapabil­mek. Collina Strada bu arayış­ta yalnız değil. Diotima, Şubat 2026’da sergilediği sonbahar/ kış 2026-27 koleksiyonunda viskonla kürkü andıran yakalar yaptı.

Schiaparelli ise Ekim 2025’te Paris’te gösterilen ilkbahar/yaz 2026 koleksiyonunda işi daha ileri götürdü: Uzaktan kürk gi­bi görünen bir yüzeyi binlerce küçük boya fırçasıyla oluştur­du. Evet, bildiğimiz boya fırça­sı. Özetle yeni formül şu: Hayvan olmasın, mümkünse plastik de olmasın ama palto yine bir oda­ya sahibinden birkaç saniye ön­ce girsin.

Eski kürk geri döndü

Tam “gerçek kürkün devri ka­pandı” diyecekken ikinci el pi­yasası hikâyeyi karıştırdı. Vogu­e’un Şubat 2026’da yayımladığı ve The RealReal verilerine da­yandırdığı habere göre eski dö­nem kürk paltolar için yapılan aramalar önceki yıla göre yüzde 191 arttı. Eski ve ikinci el gerçek kürke yönelik talep yaklaşık yüz­de 200 yükselirken yapay kürk­teki artış yüzde 118 civarında kaldı.

Z Kuşağı’nın ikinci el modaya ilgisi de tabloyu daha ilginç hale getiriyor. Bir zamanlar annean­nenin gardırobunda kalmış gö­rünen vizon palto, bugün “tek ve eşsiz parça” etiketiyle yeni sahi­bini bulabiliyor. Kürk aynı kürk, pazarlaması değişti.

Zenginliğin eski üniforması

Kürkün modadan neden kolay çıkamadığını anlamak için geç­mişine bakmak yeterli.

Özellikle 1940’lardan 1980’le­re kadar gerçek kürk yalnızca pa­halı bir malzeme değil, servetin kolayca okunan işaretlerinden biriydi. Hollywood yıldızların­dan sosyeteye uzanan vizon pal­to, “Buna param yetiyor” deme­nin giyilebilir haliydi.

1980’lerden itibaren kürk karşıtı kampanyalar güçlen­di. 2010’ların ikinci yarısından sonra Gucci, Burberry, Prada, Chanel ve Versace gibi büyük moda evlerinden peş peşe kür­kü bırakma kararları geldi. Fakat sektör kürkün kendisini kapının önüne koyarken temsil ettiği şe­yi içeride bıraktı: gösteriş, ihti­şam ve biraz da aşırılık.

Peki kürk öldü mü? Pek sayıl­maz… Sadece şekil değiştiriyor. Yeni malzemeler gerçek kürkün yerini almaya çalışırken eski kürk ikinci el piyasasında yeni­den yükseliyor. Yani yeni sezon­da mesele artık yalnızca “gerçek mi, sahte mi?” değil. Kürk yasak, havası serbest.