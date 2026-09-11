Kürk yasak havası serbest
10 Eylül’de başlayan New York Moda Haftası’nda bu yıl bir ilk yaşanıyor. CFDA’nın (Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi) Aralık 2025’te aldığı kararla, Eylül 2026’dan itibaren resmi takvimde yer alan koleksiyonlarda gerçek hayvan kürkü kullanmak yasak. Vizon, tilki ve tavşan podyumdan çıkarken moda kürk görüntüsünden vazgeçmiş değil. Yeni nesil ve geri dönüştürülmüş lifler, hatta boya fırçaları devrede.
Moda dünyası gerçek kürkle arasına uzun süredir mesafe koyuyor. Büyük markaların kürk kullanmayı bırakmasının ardından moda haftaları da kendi kurallarını koymaya başladı. New York’taki yeni uygulama, dün başlayan ilkbahar/yaz 2027 Moda Haftası ile yürürlüğe girdi.
Kürk yasağının ardından podyumların daha az tüylü olmasını beklerdik ama yeni sezonda tam tersi yaşanıyor. Dev paltolar, kabarık yakalar ve tüylü çantalar hâlâ her yerde; değişen sadece malzemeleri. Tasarımcılar aynı gösterişli görüntüyü hayvan kullanmadan yaratmanın yollarını ararken eski ve ikinci el kürke talep de yükseliyor. Anlayacağınız modanın kürkle vedası biraz karışık.
Yasak yalnızca vizonu kapsamıyor. Tilki, tavşan, karakul kuzusu, çinçilla, koyot ve rakun köpeği dahil özellikle kürkü için öldürülen hayvanlardan elde edilen materyaller resmi takvimin dışında. Geleneksel geçim amacıyla avcılık yapan yerli topluluklardan elde edilen kürkler ise kapsam dışı. 10–15 Eylül arasındaki resmi takvimde yaklaşık 70 defile ve sunum bulunuyor. Calvin Klein Collection, Michael Kors, Tory Burch, Khaite, Altuzarra, Carolina Herrera ve Collina Strada gibi markalar yeni kurala tabi. Kısacası New York’un kapısında yeni bir kıyafet kuralı var: Kürk yasak.
Londra önden gitti
New York bu konuda ilk değil. Londra Moda Haftası’nın resmi programında gerçek kürk zaten kullanılmıyordu; Britanya Moda Konseyi 2025’ten itibaren timsah ve yılan gibi egzotik hayvan derilerini de programın dışında bıraktı. Kopenhag’da ise Ocak 2023’ten beri resmi programa kabul edilen markalar için sürdürülebilirlik standartları uygulanıyor; yeni üretilmiş gerçek kürk ve yabani hayvan derilerine izin verilmiyor. Paris ve Milano’da Eylül 2026 itibarıyla moda haftasının tamamını kapsayan benzer bir yasak yok. Nitekim Şubat–Mart 2026’da gösterilen sonbahar/kış 2026-27 koleksiyonlarında kürk ve kürkü andıran yüzeyler Milano’da yeniden öne çıktı. Moda başkentleri bu konuda henüz aynı fikirde değil. Fakat ortak bir noktaları var: Gerçek kürkten uzaklaşılırken kürklü görünüm yerini koruyor.
Kürklü görünmek serbest
Sonbahar/kış 2026-27 koleksiyonlarına bakınca insanın aklına şu soru geliyor: Gerçek kürk modadan çıkıyorsa neden herkes bu kadar tüylü? Dev paltolar, kabarık yakalar, tüylü çantalar, atkılar, manşetler… Çünkü kürk moda için yalnızca bir malzeme değil; uzun yıllar hacmin, ihtişamın ve “ben buradayım” demenin en kestirme yollarından biri oldu. Şimdi sektör aynı etkiyi başka malzemelerle yaratmaya çalışıyor. Yeni soru şu: “Kürk kullanmadan ne kadar kürklü görünebiliriz?”
Cevap: Epey.
Vizon gitti, yeni malzemeler geldi
Collina Strada, Şubat 2026’da New York’ta sergilediği sonbahar/kış 2026-27 koleksiyonunda BioFluff adlı yeni nesil bir kürk alternatifi kullandı. Biyolojik olarak parçalanabilen materyal; geri dönüştürülmüş kenevir, viskon ve tencel liflerinin karışımından üretiliyor ve kuzu postunu ya da kürkü andırıyor.
Bu arayışın bir nedeni de yapay kürkün çevre sicilinin kusursuz olmaması. Yapay kürklerin önemli bir bölümü polyester ve akrilik gibi plastik temelli sentetik liflerden üretiliyor. Hayvan kullanılmıyor ama bu kez plastik, mikroplastik ve atık tartışması başlıyor. Dolayısıyla hedef artık yalnızca gerçek kürkü taklit etmek değil; bunu daha iyi malzemelerle yapabilmek. Collina Strada bu arayışta yalnız değil. Diotima, Şubat 2026’da sergilediği sonbahar/ kış 2026-27 koleksiyonunda viskonla kürkü andıran yakalar yaptı.
Schiaparelli ise Ekim 2025’te Paris’te gösterilen ilkbahar/yaz 2026 koleksiyonunda işi daha ileri götürdü: Uzaktan kürk gibi görünen bir yüzeyi binlerce küçük boya fırçasıyla oluşturdu. Evet, bildiğimiz boya fırçası. Özetle yeni formül şu: Hayvan olmasın, mümkünse plastik de olmasın ama palto yine bir odaya sahibinden birkaç saniye önce girsin.
Eski kürk geri döndü
Tam “gerçek kürkün devri kapandı” diyecekken ikinci el piyasası hikâyeyi karıştırdı. Vogue’un Şubat 2026’da yayımladığı ve The RealReal verilerine dayandırdığı habere göre eski dönem kürk paltolar için yapılan aramalar önceki yıla göre yüzde 191 arttı. Eski ve ikinci el gerçek kürke yönelik talep yaklaşık yüzde 200 yükselirken yapay kürkteki artış yüzde 118 civarında kaldı.
Z Kuşağı’nın ikinci el modaya ilgisi de tabloyu daha ilginç hale getiriyor. Bir zamanlar anneannenin gardırobunda kalmış görünen vizon palto, bugün “tek ve eşsiz parça” etiketiyle yeni sahibini bulabiliyor. Kürk aynı kürk, pazarlaması değişti.
Zenginliğin eski üniforması
Kürkün modadan neden kolay çıkamadığını anlamak için geçmişine bakmak yeterli.
Özellikle 1940’lardan 1980’lere kadar gerçek kürk yalnızca pahalı bir malzeme değil, servetin kolayca okunan işaretlerinden biriydi. Hollywood yıldızlarından sosyeteye uzanan vizon palto, “Buna param yetiyor” demenin giyilebilir haliydi.
1980’lerden itibaren kürk karşıtı kampanyalar güçlendi. 2010’ların ikinci yarısından sonra Gucci, Burberry, Prada, Chanel ve Versace gibi büyük moda evlerinden peş peşe kürkü bırakma kararları geldi. Fakat sektör kürkün kendisini kapının önüne koyarken temsil ettiği şeyi içeride bıraktı: gösteriş, ihtişam ve biraz da aşırılık.
Peki kürk öldü mü? Pek sayılmaz… Sadece şekil değiştiriyor. Yeni malzemeler gerçek kürkün yerini almaya çalışırken eski kürk ikinci el piyasasında yeniden yükseliyor. Yani yeni sezonda mesele artık yalnızca “gerçek mi, sahte mi?” değil. Kürk yasak, havası serbest.