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Kürk yasak havası serbest

10 Eylül’de başlayan New York Moda Haftası’nda bu yıl bir ilk yaşanıyor. CFDA’nın (Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi) Aralık 2025’te aldığı kararla, Eylül 2026’dan itibaren resmi takvimde yer alan koleksiyonlarda gerçek hayvan kürkü kullanmak yasak. Vizon, tilki ve tavşan podyumdan çıkarken moda kürk görüntüsünden vazgeçmiş değil. Yeni nesil ve geri dönüştürülmüş lifler, hatta boya fırçaları devrede.

Gülbin Özbey
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Kürk yasak havası serbest

Moda dünyası gerçek kürkle arasına uzun süredir mesafe koyu­yor. Büyük markaların kürk kul­lanmayı bırakmasının ardın­dan moda haftaları da kendi ku­rallarını koymaya başladı. New York’taki yeni uygulama, dün başlayan ilkbahar/yaz 2027 Mo­da Haftası ile yürürlüğe girdi.

Kürk yasağının ardından pod­yumların daha az tüylü olmasını beklerdik ama yeni sezonda tam tersi yaşanıyor. Dev paltolar, ka­barık yakalar ve tüylü çantalar hâlâ her yerde; değişen sadece malzemeleri. Tasarımcılar aynı gösterişli görüntüyü hayvan kul­lanmadan yaratmanın yollarını ararken eski ve ikinci el kürke ta­lep de yükseliyor. Anlayacağınız modanın kürkle vedası biraz ka­rışık.

Yasak yalnızca vizonu kapsa­mıyor. Tilki, tavşan, karakul ku­zusu, çinçilla, koyot ve rakun kö­peği dahil özellikle kürkü için öldürülen hayvanlardan elde edilen materyaller resmi takvi­min dışında. Geleneksel geçim amacıyla avcılık yapan yerli top­luluklardan elde edilen kürk­ler ise kapsam dışı. 10–15 Eylül arasındaki resmi takvimde yak­laşık 70 defile ve sunum bulu­nuyor. Calvin Klein Collection, Michael Kors, Tory Burch, Kha­ite, Altuzarra, Carolina Herrera ve Collina Strada gibi markalar yeni kurala tabi. Kısacası New York’un kapısında yeni bir kıya­fet kuralı var: Kürk yasak.

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Londra önden gitti

New York bu konuda ilk değil. Londra Moda Haftası’nın resmi programında gerçek kürk zaten kullanılmıyordu; Britanya Moda Konseyi 2025’ten itibaren tim­sah ve yılan gibi egzotik hayvan derilerini de programın dışında bıraktı. Kopenhag’da ise Ocak 2023’ten beri resmi programa kabul edilen markalar için sür­dürülebilirlik standartları uy­gulanıyor; yeni üretilmiş gerçek kürk ve yabani hayvan derileri­ne izin verilmiyor. Paris ve Mila­no’da Eylül 2026 itibarıyla moda haftasının tamamını kapsayan benzer bir yasak yok. Nitekim Şubat–Mart 2026’da gösterilen sonbahar/kış 2026-27 koleksi­yonlarında kürk ve kürkü andı­ran yüzeyler Milano’da yeniden öne çıktı. Moda başkentleri bu konuda henüz aynı fikirde de­ğil. Fakat ortak bir noktaları var: Gerçek kürkten uzaklaşılırken kürklü görünüm yerini koruyor.

Kürklü görünmek serbest

Sonbahar/kış 2026-27 kolek­siyonlarına bakınca insanın ak­lına şu soru geliyor: Gerçek kürk modadan çıkıyorsa neden her­kes bu kadar tüylü? Dev palto­lar, kabarık yakalar, tüylü çan­talar, atkılar, manşetler… Çün­kü kürk moda için yalnızca bir malzeme değil; uzun yıllar hac­min, ihtişamın ve “ben burada­yım” demenin en kestirme yol­larından biri oldu. Şimdi sektör aynı etkiyi başka malzemelerle yaratmaya çalışıyor. Yeni soru şu: “Kürk kullanmadan ne kadar kürklü görünebiliriz?”

Cevap: Epey.

Vizon gitti, yeni malzemeler geldi

Collina Strada, Şubat 2026’da New York’ta sergilediği sonba­har/kış 2026-27 koleksiyonun­da BioFluff adlı yeni nesil bir kürk alternatifi kullandı. Biyolo­jik olarak parçalanabilen mater­yal; geri dönüştürülmüş kenevir, viskon ve tencel liflerinin karışı­mından üretiliyor ve kuzu postu­nu ya da kürkü andırıyor.

Bu arayışın bir nedeni de ya­pay kürkün çevre sicilinin ku­sursuz olmaması. Yapay kürk­lerin önemli bir bölümü pol­yester ve akrilik gibi plastik temelli sentetik liflerden üreti­liyor. Hayvan kullanılmıyor ama bu kez plastik, mikroplastik ve atık tartışması başlıyor. Dolayı­sıyla hedef artık yalnızca gerçek kürkü taklit etmek değil; bunu daha iyi malzemelerle yapabil­mek. Collina Strada bu arayış­ta yalnız değil. Diotima, Şubat 2026’da sergilediği sonbahar/ kış 2026-27 koleksiyonunda viskonla kürkü andıran yakalar yaptı.

Schiaparelli ise Ekim 2025’te Paris’te gösterilen ilkbahar/yaz 2026 koleksiyonunda işi daha ileri götürdü: Uzaktan kürk gi­bi görünen bir yüzeyi binlerce küçük boya fırçasıyla oluştur­du. Evet, bildiğimiz boya fırça­sı. Özetle yeni formül şu: Hayvan olmasın, mümkünse plastik de olmasın ama palto yine bir oda­ya sahibinden birkaç saniye ön­ce girsin.

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Eski kürk geri döndü

Tam “gerçek kürkün devri ka­pandı” diyecekken ikinci el pi­yasası hikâyeyi karıştırdı. Vogu­e’un Şubat 2026’da yayımladığı ve The RealReal verilerine da­yandırdığı habere göre eski dö­nem kürk paltolar için yapılan aramalar önceki yıla göre yüzde 191 arttı. Eski ve ikinci el gerçek kürke yönelik talep yaklaşık yüz­de 200 yükselirken yapay kürk­teki artış yüzde 118 civarında kaldı.

Z Kuşağı’nın ikinci el modaya ilgisi de tabloyu daha ilginç hale getiriyor. Bir zamanlar annean­nenin gardırobunda kalmış gö­rünen vizon palto, bugün “tek ve eşsiz parça” etiketiyle yeni sahi­bini bulabiliyor. Kürk aynı kürk, pazarlaması değişti.

Zenginliğin eski üniforması

Kürkün modadan neden kolay çıkamadığını anlamak için geç­mişine bakmak yeterli.

Özellikle 1940’lardan 1980’le­re kadar gerçek kürk yalnızca pa­halı bir malzeme değil, servetin kolayca okunan işaretlerinden biriydi. Hollywood yıldızların­dan sosyeteye uzanan vizon pal­to, “Buna param yetiyor” deme­nin giyilebilir haliydi.

1980’lerden itibaren kürk karşıtı kampanyalar güçlen­di. 2010’ların ikinci yarısından sonra Gucci, Burberry, Prada, Chanel ve Versace gibi büyük moda evlerinden peş peşe kür­kü bırakma kararları geldi. Fakat sektör kürkün kendisini kapının önüne koyarken temsil ettiği şe­yi içeride bıraktı: gösteriş, ihti­şam ve biraz da aşırılık.

Peki kürk öldü mü? Pek sayıl­maz… Sadece şekil değiştiriyor. Yeni malzemeler gerçek kürkün yerini almaya çalışırken eski kürk ikinci el piyasasında yeni­den yükseliyor. Yani yeni sezon­da mesele artık yalnızca “gerçek mi, sahte mi?” değil. Kürk yasak, havası serbest.

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