Sahada ve kasada iki dev
Galatasaray ve Fenerbahçe Türk futbolunun iki lokomotifi. Dört sezondur sahada çekişiyorlar, şampiyonluk için yarışıyorlar. Aynı zamanda saha dışında iki ekonomik devden bahsediyoruz. Bilet satışından sponsorluk anlaşmalarına, ürün gelirlerinden Avrupa kupalarına uzanan tabloda iki kulübün toplam geliri bu sezon 650 milyon euroya yaklaşarak yeni bir seviyeye çıktı.
Yüksek bilet fiyatlarına karşın dolu tribünler, onlarca farklı sponsorluk anlaşması ve forma satın almak için birbiriyle yarışan yüz binlerce taraftar… Galatasaray ve Fenerbahçe sahada şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gişede yarışıyor. Bu iki dev kulüp son üç sezonda gelirlerini euro bazında 3-4 kat artırdı. Elbette başta oyuncu ücretleri olmak üzere giderler de aynı oranda arttı. Gelin iki kulübün ekonomi mücadelesine bir bakalım.
Şunu hatırlatalım: 2010’ların ortasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gelirleri 150 milyon euro civarına çıkmıştı. Ama önce 2018’deki döviz krizinden itibaren TL’nin hızla değer yitirmesi, ardından 2020’deki Covid dönemi iki kulübün gelir akışına çok olumsuz tesir etmişti. 2020 ile 2022 arasında her iki kulübün sezonluk geliri 60-70 milyon euroya inmişti.
Son birkaç sezondaysa gelirlerde büyük bir sıçrama oldu. Deloitte Money League’e göre geçen sezonu Galatasaray 273 milyon euro, Fenerbahçe de 216 milyon euro toplam gelirle kapattı. Ama bu artış sona ermiş değil. Bu sezon her iki kulübün de bu rakamların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Son 12 aylık rakamlara göre Galatasaray’ın toplam faaliyet geliri 363 milyon euro, Fenerbahçe’ninkiyse 250 milyon euro. Yani iki kulübün toplamı 600 milyon euroyu geçti. Sezonun son üç ayında ürün satış ve erken kombine satışıyla gelirlerde bir artış daha görebiliriz.
Son üç sezon gelirlerdeki artışın birinci sebebi iki kulübün dört yıldır kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine girmesi. Böyle bir çekişme iki takımın sıklıkla dolu tribünler önünde oynamasını, yeni sponsorlar bulmasını ve bol bol ürün satmasını kolaylaştırıyor.
Çare ticari gelirlerde
Bu artıştaki bir diğer faktör de her iki kulübün Türkiye’de yayın gelirine dair sorunun farkına varması. Döviz kurlarındaki artışla beraber Beinsports’un Süper Lig takımlarına dağıttığı yayın gelirinin 2015’ten 2020’ye kadar neredeyse yüzde 80 oranında düştü. 2010 ile 2020 arasında her iki kulübün toplam geliri içinde yayın haklarının payı yüzde 25 ila 35 civarındayken bu pay kademeli olarak azaldı.
Bu durum Galatasaray ve Fenerbahçe’yi diğer gelir kaynaklarını geliştirmeye zorladı. Her iki kulüp de ticari gelirlerini yani forma-ürün satışıyla sponsorluk gelirlerini artırmak için kolları sıvadı. Yeni sponsorluk kategorileri oluşturuldu. Yeni şirketler ve yatırımcılar her iki kulübün çekişmesinden faydalanmak için futbola yönelince sponsorluk gelirlerinde müthiş bir artış oldu. UEFA’nın şubatta açıkladığı ‘Avrupa Kulüp Maliyesi ve Yatırım Görünümü’ raporuna göre geçen sezon Galatasaray’ın toplam ticari gelirleri 159 milyon euroya, Fenerbahçe’ninki de 122 milyon euroya ulaşmıştı.
Burada taraftarın doğrudan katkısını da göz ardı etmemek lazım. UEFA’nın mali raporunda da bu sıçramayı görmek mümkün. Geçen iki sezonda hem Galatasaray hem Fenerbahçe forma-ürün satış gelirinde Avrupa’nın ilk 20 kulübü arasına girmeyi başardı. 2023-24 sezonunda bu sıralamada Galatasaray 85 milyon euroyla dokuzuncu, Fenerbahçe 69 milyon euroyla 14’üncüydü. Geçen sezon bu yükselişleri devam etti. Galatasaray 99 milyon euro gelirle sekizinciliğe, Fenerbahçe 72 milyon euro gelirle 12’nciliğe çıktı. Bu kategorideki rakiplerinin Arsenal, Chelsea, PSG olduğunu da hatırlatalım.
Güçlü TL ve yüksek enflasyon
Bununla beraber bir faktörü daha atlamamak lazım. 2023 sonbaharından itibaren TL’nin yabancı para birimlerine karşı değer kaybı yavaşladı. Bununla beraber enflasyon oranında aynı oranda bir yavaşlama olmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise bilet, kombine ve ürün fiyatlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapmayı sürdürdü. Bu sayede birçok gelir kaleminin euro karşılıklarında ilave artışlar oldu. Bilet ve forma fiyatlarıyla birer örnek verelim. 2023 yazında en ucuz Galatasaray kombinesi 6000 TL, yani yaklaşık 260 euroydu. Sadece iki yıl sonra en ucuz kombinenin fiyatı 24.000 TL’ye yani yaklaşık 520 euroya çıktı. Euro bazında yüzde yüzlük bir artış söz konusu… Fenerbahçe’den bir forma fiyatı örneği verelim. 2023’te taraftar formasının fiyatı 1399 TL yani 46 euroydu. 2025’te 4250 TL yani yaklaşık 90 euroya çıktı. Yine yüzde 100’lk bir artış görüyoruz. 2018’deki benzer bir döviz krizinde her iki kulübün TL cinsinden gelirlerinin olumsuz etkileneceğini tahmin etmek zor değil.
Bilet satışında rekor
Her iki takım da bilet ve loca gelirinde de Avrupa’da yine en iyi 20 kulüp arasındalar. Galatasaray’ın geçen sezonki bilet ve loca geliri 81 milyon euroydu. Fenerbahçe de 64 milyon euroluk gelir elde etmişti. Mevcut sezonda Avrupa turnuvalarındaki maç sayısının çokluğuyla beraber burada da bir artış temin etmeleri muhtemel. Faaliyet gelirlerindeki artışın içinde UEFA’dan yani Avrupa kupalarından elde edilen gelirin de payı var elbette. 2025- 26 sezonunda her iki kulüp kendi liglerinde ilerlediler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı ve yaklaşık 52 milyon euroluk gelire hak kazandı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde play-off turu oynadı. Buna ilaveten ŞL elemesinden gelen parayla beraber toplam 21 milyon euroluk gelir elde etti.