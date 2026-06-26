Viyana Senfoni Orkestrası ile Kian Soltani buluşması
Mercedes-Benz, Türkiye’nin en köklü klasik müzik etkinliklerinden İstanbul Müzik Festivali’ni 39 yıldır kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” olan Mercedes-Benz, klasik müzik alanında dünya çapında ses getiren sanatçıları Türkiye’deki izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu yıl Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleşen heyecan verici konser, 24 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. 125 yıldır klasik müzik dünyasını şekillendiren ve bu kültürün geçmişiyle geleceği arasında eşsiz bir köprü kuran Viyana Senfoni Orkestrası, daimi şefi Petr Popelka yönetiminde sahne aldı. Orkestra, teknik virtüözlüğü ve sahne karizmasıyla tüm dünyada hayranlık uyandıran ödüllü çellist Kian Soltani’ye eşlik etti. Dvořák’ın lirik eserlerinin yankılandığı bu özel gece, klasik müziğin zarafetini çağdaş bir yorumla bir araya getirdi.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, festival sponsorluğu ile ilgili olarak: “İstanbul Müzik Festivali’ne 39 yıldır kesintisiz destek vermek, Mercedes-Benz olarak kültür-sanat alanındaki uzun soluklu vizyonumuzun çok değerli bir parçası. Bu yıl, geçmişle gelecek arasında bağ kuran Viyana Senfoni Orkestrası ve Kian Soltani gibi dev isimleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanarak, ülkemizin yaratıcı potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.