Viyana Senfoni Orkestrası ile Kian Soltani buluşması

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 54’üncü­sü düzenlenen festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Spon­soru” olan Mercedes-Benz, kla­sik müzik alanında dünya çapında ses getiren sanatçıları Türkiye’de­ki izleyicilerle buluşturmayı sür­dürüyor. Bu yıl Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleşen he­yecan verici konser, 24 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. 125 yıldır klasik müzik dünyasını şekillendiren ve bu kültürün geç­mişiyle geleceği arasında eşsiz bir köprü kuran Viyana Senfoni Or­kestrası, daimi şefi Petr Popelka yönetiminde sahne aldı. Orkest­ra, teknik virtüözlüğü ve sahne ka­rizmasıyla tüm dünyada hayran­lık uyandıran ödüllü çellist Kian Soltani’ye eşlik etti. Dvořák’ın li­rik eserlerinin yankılandığı bu özel gece, klasik müziğin zarafe­tini çağdaş bir yorumla bir araya getirdi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, festival sponsorluğu ile ilgili ola­rak: “İstanbul Müzik Festivali’ne 39 yıldır kesintisiz destek vermek, Mercedes-Benz olarak kültür-sa­nat alanındaki uzun soluklu vizyo­numuzun çok değerli bir parçası. Bu yıl, geçmişle gelecek arasında bağ kuran Viyana Senfoni Orkest­rası ve Kian Soltani gibi dev isim­leri ağırlamanın mutluluğunu ya­şıyoruz. Sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanarak, ülke­mizin yaratıcı potansiyelini des­teklemeye devam edeceğiz” dedi.