Zelenski'den seçim mesajı: Ateşkes sağlanmadan olmaz

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenski ülkesinin güvenlik garantileri için oluşturulan "İstekliler Koalisyonu"nun toplantısına katıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Zelenski Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi.

Zelenski ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalara da değindi.

Söz konusu 20 maddelik planı revize ederek dün ABD tarafına ilettiklerini anımsatan Zelenski savaşın sonlanması durumunda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Zelenski Rus ordusunun ülkesinin sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önlemek için "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına desteğin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ülkesine yardım eden müttefiklere teşekkürlerini ileten Zelenski "Herkesi, dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanımı konusunda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor"

Zelenski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönündeki çağrılarını da değerlendirdi.

Trump ile her türlü formatın içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelenski "Başkan Trump, Ukrayna'daki seçimler konusunda daha fazla söz ederse şunu tamamen açık bir şekilde söylemek isterim ki seçimleri yapmayı deneyebiliriz. Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor." dedi.

Savaşın sürdüğü bir ülkede seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizen Zelenski "Seçimlerin yapılması gerekiyorsa en azından seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı. Bu, görüşülmesi gereken bir konudur. Açıkçası, biz Ukrayna'da Amerika'nın bu konuda Rus tarafıyla görüşmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.