143 milyon Amerikalıyı etkileyen siber saldırı

17 Ekim 2017

ABD'li kredi raporlama ajansı Equifax, kısa süre önce 143 milyon Amerikalıyı etkileyebilecek büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Bilgisayar korsanları, ABD nüfusunun neredeyse yarısına ait sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve bazılarının da kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel verilerine erişim sağladı.

Şirket içinde yapılan soruşturmada yetkisiz erişimin mayıs ayının ortasından Temmuz 2017'ye kadar sürdüğü tespit edildi. Siber güvenlik ihlali, sadece ABD'deki veri kayıplarını değil Equifax'ın Kanada ve İngiltere'deki müşterilerine ait 209 bin kredi kartı numarasını da içerdi.

Konunun oldukça ciddi olduğunu ve 320 milyon kişilik ABD nüfüsünün neredeyse yarısına ait hassas verilerin sızdığını dile getiren ESET Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers, böyle durumlarda önlem almak için atılabilecek bireysel adımları, "Hesaplarınızdaki şüpheli etkinlikleri kontrol edin. Parolalarınızı değiştirin. Çift faktörlü doğrulamayı devreye sokun. Dolandırıcılığa karşı tetikte olun" diyerek sıraladı.

Kaynak: Foreks