2023 Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Associated Press (AP) haber ajansı muhabirleri Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko ve Lori Hinnant, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haberleriyle "Kamu Hizmeti Ödülü"nü aldı. AP'ye ikinci Pulitzer ödülü ise "Son Dakika Haber Fotoğrafçılığı" alanında verildi.

New York Times gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşını konu alan haberleriyle "Uluslararası Habercilik" ödülüne değer görüldü. Gazetenin yazarlarından Mona Chalabi ise "Resimli Gazetecilik ve Yorum" alanındaki ödülün sahibi oldu.

Artı Gerçek'in haberine göre, Washington Post gazetesi muhabiri Caroline Kitchener ABD

Yüksek Mahkemesi'nin geçen yıl kürtajı ülke çapında yasallaştıran "1973 Roe v. Wade" kararını bozmasının ardından konuyla ilgi imza attığı haberleriyle "Ulusal Habercilik" ödülünü kazandı. Yine Washington Post'tan Eli Saslow da "Yazı" alanındaki Pulitzer ödülünü aldı.

"Son Dakika Haberciliği" ödülü

Los Angeles Times gazetesi çalışanları, belediye meclisi üyeleri arasında geçen ve ırkçı yorumlar içeren diyaloğu ortaya çıkardıkları haberleriyle "Son Dakika Haberciliği" ödülüne değer görüldü.

"Araştırmacı Gazetecilik" alanındaki ödülün sahibi, federal kurum yetkilileri arasındaki mali çıkar çatışmalarını ortaya çıkardıkları haberle Wall Street Journal gazetesi çalışanlarına verildi.

Los Angeles Times'tan Christina House da evsiz hamile bir kadının hayatını anlatan yazı dizisiyle "Fotoğrafçılık" ödülünün sahibi oldu.

"Yerel Habercilik" ödülü Alabama merkezli AL.com adlı haber sitesi ile Mississippi Today arasında paylaştırılırken, AL.com haberi sitesi "Yorum" dalındaki Pulitzer'in de sahibi oldu.

The Atlantic dergisi muhabiri Caitlin Dickerson, eski Başkan Donald Trump'ın ABD sınırında ebeveynleri çocuklarından ayırma politikasını derinlemesine incelediği haberiyle "Açıklayıcı Habercilik" ödülünü aldı.

Kanada'da Güney Saskatchewan'daki Okanese First Nation Topluluğu üyesi gazeteci Connie Walker, ekibi ile hazırladığı "Stolen: Surviving St. Michael's" isimli çalışması ile "En İyi Sesli Habercilik" dalındaki ödüle değer görüldü.

Sekiz kategoride ödül dağıtıldı

Gazeteciliğin yanı sıra ayrıca kitap, müzik ve tiyatro dallarında sekiz kategoride ödül dağıtıldı. Washington Post muhabirleri Robert Samuels ve Toluse Olorunnipa, 2020'de Minneapolis'te polis tarafından öldürülen George Floyd hakkında yazdıkları "Onun Adı George Floyd" adlı kitapla "Kurgu Dışı" dalında Pulitzer kazandı.