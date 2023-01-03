2023’te dünyanın üçte biri resesyona girebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Amerikan CBS Televizyonu’na verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak" yanıtını verdi.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankası’nı (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

"AB'nin yarısı resesyona girecek"

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı. Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak" değerlendirmesinde bulundu. IMF Başkanı, kısa vadede Çin'de artan COVID-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti. “Önümüzdeki birkaç ay Çin için zor olacak” diyen Georgieva, durumun Çin’in büyümesi üzerinde negatif etki yaratacağını söyledi, “Bölge ve global büyümeye etkisi de negatif olur” diye ekledi.

Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da "vahim" olduğunu aktardı.

Georgieva’ya göre, ABD resesyondan kurtulabilir çünkü işsizlik az. IMF Başkanı, bu ekonomik direncin 2023’te devam etmesi halinde Amerika’nın dünyanın zor bir yılı atlatmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

CBS’e konuşan Bank of America’nın baş ekonomisti Michael Gapen ise Amerika’da bir resesyon yaşanmasının “olası” olduğunu önde sürdü. Gapen’e göre, olası resesyon "derin ve uzun olmayacak.”