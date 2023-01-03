2031’de dünya ekonomisinin yeni süper gücü Çin olacak

Emre ERGÜL

Dünya değişiyor, küresel ekonomisinin patronları da… Amerikalı ekonomistlerin hazırladığı bir rapora göre, dünyanın ekonomi merkezi 2030 itibariyle Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Asya’ya kayacak.

Raporun yayımlayan kurum CEBR… “Center for Economics and Business Research”ün (Ekonomi ve İş Araştırma Mekrezi) 2022 sonu hazırladığı 13’üncü “Dünya Ekonomisi Ligi” raporuna göre, Çin ekonomik olarak 2030 gibi Amerika’yı geçecek.

Aslında yıllardır Çin’in ABD’yi 2028 gibi geçeceğini yazılıp çiziliyordu. Ancak ABD’nin 2021’deki hızlı toparlanması ve Çin’in Aralık 2019’dan bu yana COVID-19 nedeniyle vakit ve güç kaybetmesi, lig tablosundaki puan durumunu 1-2 yıl öteledi.

CEBR’e göre, 2031 gibi, “global Top10” şöyle olacak: Çin (37.6 trilyon dolar), ABD (35.4 trilyon dolar), Hindistan (6.8 trilyon dolar), Japonya (6.4 trilyon dolar), Almanya (6.3 trilyon dolar), Birleşik Krallık (4.6 trilyon dolar), Fransa (4.2 trilyon dolar), Brezilya (3.1 trilyon dolar), Kanada (3 trilyon dolar), İtalya (3 trilyon dolar).

İlk 10’da Asya’dan

3 (Çin, Hindistan ve Japonya), Avrupa’dan 4 (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya) ülke bulunuyor. Tek Güney Amerika temsilcisi, 8’inci sıradaki Brezilya…

Rusya listede yok

Raporun en dikkat çeken noktası ise Rusya’nın 2030 itibariyle “Top-10”- da olmaması… CEBR’e göre Moskova, Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna Savaşı nedeniyle kendilerine uygulanan yaptırımlar ve küresel izolasyonun bedelini yıllar içinde “büyüyemeyerek” ödemiş olacak. Ancak CEBR’e göre, Rusya, 2030’dan sonra “silkelenip” atağa geçecek ve 2036 itibariyle 3.5 trilyon dolarla listeye 10’uncu sıradan girecek. CEBR, 2030 raporunda üçüncü sıraya oturan Hindistan’a da özel bir paragraf açıyor: “2006 yılında gayri safi yurtiçi hasılası 949 milyar dolar olan Hindistan, 2022 yılında 3.1 trilyon dolara ulaştı. Önümüzdeki 15 yıl içinde büyüme devam edecek.”

Peki bunun ardında ne var? CEBR’e göre, Hindistan’ın en büyük avantajı “genç nüfus.” Örneğin, ülkenin yaş ortalaması, şu an küresel ekonominin üçüncü gücü olan Japonya’dan 20 yaş küçük. Hizmet sektörünün gayrı safi milli hasılanın yüzde 55’ini oluşturması, dünyanın önde gelen şirketlerinin ülkedeki İngilizce konuşan iş gücüne olan ilgileri, teşvik politikası, Hindistan’ın üç büyük artısı…

CEBR raporunun “gizli yükseleni” ise Endonezya... 2026 itibariyle 1.7 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Güneydoğu Asya ülkesi, 2030’da 2.6 trilyon dolara ulaşsa da o yılın “Top-10 listesi”ne giremeyecek. Ancak Endonezya’nın yükselişinin devam edeceğini belirten CEBR’e göre, ülke 2036’da 4.1 trilyon dolara ulaşıp, 2036 listesine [grafikte de görüldüğü üzere] 8’inci sıradan girecek.

2030-2036 listeleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan bir diğer nokta da 2030’da ilk 10’da olması beklenen Kanada ve İtalya’nın 2036’da 11 ve 13’üncü sıraya gerileyecek olması…

CEBR, Amerika’nın Indiana eyaletinde bulunan Ball State Üniversitesi’ne bağlı bir kurum. Küresel sağlık, finans, ulaşım ve enerji sektörlerini inceleyen CEBR, ekonomi politikaları üzerine raporlar ve tahminler yayımlıyor.

Kurum, American Journal of Business adlı basılı, Indiana Business Bulletin adlı online iki gazetenin de sahibidir.