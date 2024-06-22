25 yıl sonra ortaya çıktı: 11 Eylül'den önce çekilmiş yeni görüntüler

1999 yılında çekilen ve FBI'ın himayesinde bulunan video, 11 Eylül kurbanlarının açtığı bir grup davası sonucunda kamu erişimine açıldı. Davacılar, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarında rol oynadığını savunuyor. Görüntü, CBS'e ulaştırıldı ve 60 Minutes programında gösterildi.

Videoda Omar al-Bayoumi isimli kişinin Washington DC'de çeşitli noktaları görüntülediği ve ABD Kongresi'ne ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın giriş noktaları ve güvenlik düzenlemelerinden söz ettiği anlaşılıyor. Bayoumi, bir noktada bir "plandan" da söz ediyor.

11 Eylül'de Pennsylvania'da yolcuların teröristlere müdahalesi sonucu çakılan uçağın hedefinin Kapitol Binası olduğu düşünülüyor.

Suudi Arabistan, saldırılarda herhangi bir rolü olduğunu reddediyor. Bayoumi de 11 Eylül'e destek vermediğini söylüyor.

Film, ilk olarak 11 Eylül saldırılarından günler sonra Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Bayoumi'nin dairesinde İngiliz polisleri tarafından bulunmuştu.