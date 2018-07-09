3 ülkeden Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi

09 Temmuz 2018

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin üst düzey diplomatları ile Başkent Tokyo'da yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada 3 ülkenin de Singapur zirvesinde ifade edildiği gibi, Kuzey Kore’ye güvenliği konusunda garanti vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, dün Kuzey Koreli yetkililer ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan görüşmenin ardından, ABD'nin Kuzey Kore'yi tek taraflı olarak nükleersizleşmeye zorlaması sebebi ile ABD'nin tavrını 'Soyguncu' olarak adlandırmış ve başlatılan müzakereleri 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirmişti.

Kaynak: İHA