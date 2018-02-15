384 kişi toz fırtınasından etkilendi

15 Şubat 2018

Suudi Arabistan'da birkaç gündür devam eden toz fırtınasından etkilenen bin 384 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, 4 günden bu yana bölgeyi etkisi altına alan toz fırtınasından dolayı Medine kenti ve çevresinde rahatsızlanan bin 384 kişi sağlık merkezlerine başvurdu.

Medine ve çevresinin yanı sıra diğer bazı kent ve bölgelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi. Toz fırtınası nedeniyle başkent Riyad ve Mekke'de görüş mesafesinin de düştüğü ifade edildi.

Sık sık kum veya toz fırtınalarına sahne olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Kasim, Hafar el-Batin kentlerinde dün okullar tatil edilmişti.

Önceki gün ise Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde son birkaç gündür etkili olan toz dalgası nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA