4. Ağa Han Kerim el-Hüseyin hayatını kaybetti

Şiiliğin Nizari-İsmaili mezhebinin 49’uncu imamı, Ağa Han Kalkınma Ağı'nın kurucu başkanı Prens Kerim el-Hüseyin, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kurucusu olduğu Ağa Han Kalkınma Ağı’ndan yapılan açıklamada, "İsmaili Müslümanların 49’uncu imamı olan Prens Kerim el-Hüseyni’nin 4 Şubat’ta Lizbon’da ailesinin yanında huzur içinde yaşımını yitirdiği" ifade edildi.

Açıklamada “19’uncu yüzyıldan bu yana bu görevi yürüten beşinci kişinin kim olacağının daha sonra açıklanacağı” bilgisi yer aldı.

Başta Orta ve Güney Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede varlığını sürdüren İsmaili cemaatinin sayısı internet sitesine göre 12 ila 15 milyon arasında.

Ağa Han Kalkınma Ağı özellikle Asya ve Afrika'da 98 bin kişiye istihdam sağlıyor ve kalkınma programlarını finanse ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dini liderin ölümünün ardından Ağa Han'ı “sorunlu dünyamızda barış, hoşgörü ve merhametin sembolü” olarak tanımladı.

Ağa Khan kimdir?

Cenevre’de doğan Ağa Han çocukluğunu Kenya’da geçirdi ve 1957 yılında büyükbabasının ardından İsmaili Müslümanların imamı oldu.

Prens Kerim el-Hüseyin, 1959'da Harvard Üniversitesi'nden İslam Tarihi alanında eğitim alarak mezun oldu.

Babası Prens Ali Han, Amerikalı aktör Rita Hayworth ile çalkantılı bir evlilik yaptıktan sonra veraset sırasını kaybetti.

Yatların ve jetlerin milyarder sahibi olan Ağa Han, yarış pistlerinin de müdavimiydi ve ailesinin safkan at yetiştirme geleneğini sürdürdü.

Ayrıca miras kalan servetinin büyük bir kısmını hayırseverlik projelerine aktarmış ve kalkınma ve “dünya çapında hoşgörü” konusundaki çalışmaları nedeniyle onursal Kanada vatandaşlığı ile ödüllendirildi.

Ağa Han aynı zamanda İngiliz ve Portekiz vatandaşlığına da sahipti. İsmaili liderliği, önemli bir topluluğun bulunduğu Lizbon'da bulunuyor.

Ağa Han'ın hayır kurumları, çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yüzlerce hastane, eğitim ve kültür projesi yürütüyor.

Forbes dergisinin verilerine göre; 2008’de Ağa Han’ın tahmini seveti 1 milyar dolardı.

Ağa Han Mimarlık Ödülleri'yle de tanınıyor

Ağa Han Geliştirme Ağı tarafından 1977’den bu yana üç yılda bir İslam kültürünü başarıyla yorumlayan eserlere Ağa Han Mimarlık Ödülü veriliyor.

Turgut Cansever, Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü farklı projelerle üç kere kazanarak tarihe geçmişti.

Ödüle değer görülen Türk mimarlar ise şöyle: Ertan Çakırlar, Sedat Hakkı Eldem, Çelik Gülersoy, Sedat Gürel, Nail Çakırhan, Behruz Çinici, Cengiz Bektaş, Han Tümertekin ve Emre Arolat.