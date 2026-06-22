48 yıl sonra ilk zam: Japonya vize ücretlerini beş katına çıkardı

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Japonya hükümeti, yabancılara uygulanan vize ücretlerinde yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk kez kapsamlı artışa gitme kararı aldı. Yeni düzenleme kapsamında vize ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren beş kat artırılacak.

Buna göre, tek girişli vize ücreti 3 bin yenden (yaklaşık 19 dolar) 15 bin yene (yaklaşık 93 dolar) yükseltilecek. Çok girişli vizeler için alınan ücret ise 6 bin yenden 30 bin yene çıkarılacak.

BBC'de yer alan habere göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlemenin enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimleri yansıtmak amacıyla yapıldığını belirtti. Motegi, artışın kısa vadede ülkeye gelen turist sayısında önemli bir düşüşe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

Oturum işlemlerinde de ücretler yükseliyor

Mayıs ayında Japonya Parlamentosu'nun üst kanadında kabul edilen yasa kapsamında yalnızca vize ücretleri değil, yabancıların oturum işlemlerine ilişkin harçlar da artırıldı.

Yeni düzenlemeyle daimi oturum başvurularında alınabilecek azami ücret 10 bin yenden 300 bin yene çıkarılırken, oturum statüsünün değiştirilmesi veya kalış süresinin uzatılması işlemleri için alınan ücret de 10 bin yenden 100 bin yene yükseltildi.

Rekor turist sayısı

Japon yeni son yıllarda dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybederken, zayıf kur ve pandemi sonrası toparlanan seyahat talebi ülkeye yönelik turist ilgisini artırdı. Japonya, geçen yıl 42,7 milyon yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaştı.