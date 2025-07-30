52 yıl sonra Bruce Lee’nin ölüm nedeni açıklandı: Epilepsi krizi

Hong Kong devlet televizyonu, 1973’te ölen dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee’nin epilepsi krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre 32 yaşında hayatını kaybeden Lee’nin, daha önce açıklandığı gibi akut beyin ödeminden değil, epilepsi krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. TVB’nin “Ctrl+F The Truth” adlı programında yer alan bilgilere göre, epilepsi gerçeği aktörün kahraman imajının zarar görmemesi için yıllarca kamuoyundan gizlendi.

20 Temmuz 1973’te sevgilisi Betty Ting’in evinde baş ağrısı şikâyeti sonrası verilen ağrı kesici ilacın ardından dinlenmeye çekilen Lee, kısa süre sonra bilincini kaybetmişti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan aktörün ölümü, dönemin en büyük gizemlerinden biri olmuştu.