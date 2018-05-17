AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin gündemi Trump

17 Mayıs 2018

Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde AB-Batı Balkanlar Zirvesi başkent Sofya’da başladı.

Ev sahibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 28 üye ülkenin devlet liderlerini zirvenin gerçekleştirildiği Sofya’daki Ulusal Kültür Sarayı’nın girişinde karşılandı. Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı Bakan Yardımcısı Monika Panayotova, zirvenin esas hedeflerinin arasında Batı Balkan devletlerinin Avrupa perspektifine yönelik güçlü bir sinyal vermek, bölgedeki dijital, enerji, ulaşım ve eğitim bağlılığının önemine dikkat çekmek ve aynı zamanda da AB ile Batı Balkan ülkelerinin bağlılık ve ulusal ekonomi ve toplumların dijital dönüşümünde ortak stratejik menfaatlerin tespiti olduğunu belirtti.

Siyasi gözlemciler, Sofya’daki bugünkü zirve öncesinde akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin, Balkanlardan çok ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi konuşulduğuna dikkat çekti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Trump'ı eleştirerek, "Trump'ın son kararlarına bakınca insan, böyle dostlar oldukça düşmana ne gerek var diye düşünmeden edemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupalı çelik ve alüminyum üreticilerine yönelik kısıtlamalara da değinen Trusk, ABD'nin bu yönde adım atma motivasyonunun ulusal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu ancak ABD Başkanı Trump’ın ‘AB’yi düşman olarak algılamasını absürt’ olarak niteledi. Öte yandan AB-Batı Balkanlar zirvesi en son 15 yıl önce düzenlenmişti.

Kaynak: İHA