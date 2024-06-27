AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekileceğini bildirdi

AB Konseyi, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Birliği temsilen Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkılması için yazılı resmi bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB'nin anlaşmadan çekilmek için gereken son adımı attığına işaret edilerek, bildirimin ardından 1 yıl sonunda AB'nin Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmış olacağı kaydedildi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten de konuyla ilgili açıklamasında, "Üye ülkeler arasında varılan siyasi uzlaşı kapsamında AB ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) 1 yıl içinde Enerji Şartı Anlaşması'ndan ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma hakkı tanıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Anlaşmada, AB ülkelerini ayrılmaları durumunda dahi mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB Komisyonu, geçen yıl, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkeler, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli şekilde çekilmesini teklif etmişti.

Avrupa Parlamentosu nisan ayında anlaşmadan çıkışı kabul etmiş, üye ülkeler de mayıs ayında bunu onaylamıştı.