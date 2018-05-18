AB, İran yaptırımına 22 yıllık yasayla karşı koyacak

18 Mayıs 2018

AB, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden hayata geçirme kararına karşı 1996 tarihli "yaptırımları engelleme yasası"nı yeniden yürürlüğe sokuyor.

Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa şirketlerinin ABD yaptırımlarına uymasını yasaklayan ve ABD yaptırımlarıyla ilgili mahkeme kararlarının tanınmamasını öngören bir yasayı uygulamaya başlayacağını bildirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupa Komisyonu olarak bizim görevimiz Avrupalı şirketleri korumak. Bu nedenle yarın sabah saatlerinden itibaren 1996 tarihli "engelleme yasasının" yeniden aktif hale getirilmesine yönelik sürece başlayacağız" dedi.

Juncker, "Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'nın Avrupalı şirketlerin İran'a yatırımlara yardım etmesine karar verdik. Komisyon, İran'la işbirliğine devam edecek" diye konuştu.

Küba yaptırımlarına karşı hazırlanmıştı

AB'nin engelleme yasası Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı. Söz konusu tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin karşı çıkmaması durumunda 2 ay içinde yürürlüğe girecek.

AB ülkelerinin ikna çabalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden uygulama kararı, ABD'de faaliyet yürüten Avrupalı ülkeleri de etkiliyor.

Fransız enerji devi Total ve Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaklarını açıklamıştı.

Çinli şirketlerin önü açılacak

Öte yanda Avrupalı şirketlerin İran'daki faaliyetlerine son vermesi, halen İran'ın bir numaralı ticaret ortağı olan Çin'in önünü açabilir.

Birçok uzman, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarından biri olan Çin'in, yaptırımlar sonrası ABD'li, Avrupalı ve Japon şirketlerin İran'dan çekilmesiyle oluşacak boşluğu dolduracağını söylüyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Total'in doğalgaz sahası Güney Pars 11 sahasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda, süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.

Avrupa'dan İran yaptırımına karşı ilk adım