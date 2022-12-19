AB karbon piyasasını revize ediyor

Açıklamada, AB emisyon ticaret sisteminin enerji yoğun endüstriler ve elektrik üretim sektöründeki emisyon tahsisatlarına ve emisyon ticaretine yönelik bir karbon piyasası olduğu, sistemin karbon emisyonlarını azaltmayı amaçladığı anımsatıldı.

ETS'nin 2005 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, sistemle bugüne kadar AB ülkelerindeki emisyonların yüzde 41 düşürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşma, emisyonları daha fazla azaltmak için sistemi daha iddialı hale getiriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Sosyal İklim Fonu kurulacak

AB'nin ETS kapsamındaki sektörlerde 2030'a kadar genel emisyon azaltma hedefinin yüzde 43'ten yüzde 62'ye yükseltildiğine dikkati çekilen açıklamada, bu hedef için AB'deki emisyon izin miktarlarının 2024'ten itibaren azaltılacağı belirtildi. İşletmelerin yeni sisteminin mali etkilerine karşı desteklenmesi için bir Sosyal İklim Fonu kurulacağına dikkati çekilen açıklamada, fonun 65 milyar avroya kadar gelir tahsis edilebileceği kaydedildi.