AB, Kırım yaptırımlarını 1 yıl daha uzattı

18 Haziran 2018

Avrupa Konseyi, Rusya tarafından Kırım ve Sivastopol’un yasa dışı ilhakına ilişkin daha önce uygulanması öngörülen tedbirlerin 23 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

AB tarafından belirlenen tedbirler, AB sınırları içerisinde yerleşik statüsünde ikamet eden AB vatandaşları ile şirketleri yakından ilgilendirirken, Kırım ile Sivastopol bölgesini kapsıyor.

Yaptırımları içeren maddeler ise şu şekilde sıralanıyor:



Kırım veya Sivastopol kaynaklı ürünlerin AB'ye ithalatı;

Kırım ya da Sivastopol'a yapılan yatırımlar. Bir AB vatandaşının yahut AB’de kurulmuş bir şirketin Kırım'da gayrimenkul veya tüzel kişilik elde edemeyeceği, Kırım şirketlerini finanse edemeyeceği veya ilgili hizmetleri sağlayamayacağı anlamına gelir;

Kırım ya da Sivastopol'daki turizm faaliyetleri ile ilgili hizmetler. Özellikle Avrupa yolcu gemileri acil durumlar dışında Kırım yarımadasındaki limanlarda duramazlar;

Kırım şirketlerine ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde, petrol, gaz arama ve üretimi ile ilgili ve madencilik gibi belirli ürün ve teknolojilerin ihracatı. Bu alanlarda altyapı ile ilgili teknik yardım veya aracılık, inşaat veya mühendislik hizmetleri vermek de yasaktır.

Konuyla ilgili yayınlanan bildiride, AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından 16 Mart 2018 tarihinde yapılan açıklamaya vurgu yapılarak, AB’nin Ukrayna’da egemenlik ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı kaldığı hatırlatıldı.

AB’nin, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından yasadışı olarak ilhak edilmesinin dördüncü yılında bu ilhakı kabul etmediği ve uluslararası hukuka aykırılığını kınamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA