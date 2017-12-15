AB liderlerinden Brexit'in ikinci aşamaya geçişine onay

15 Aralık 2017

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de toplanan AB Zirvesi'nde, Brexit ve ekonomi konularının ele alınacağı ikinci gün oturumları başladı. Oturumlara İngiltere Başbakanı Theresa May katılmadı.

Guardian gazetesinin haberine göre, AB liderleri, İngiltere'yle Birexit görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesine onay verdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AB liderleri, Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasına geçilmesi üzerinde anlaştılar" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, May'in dışındaki 27 liderin Brexit müzakerelerinde ilişkilerin geleceğini tayin edecek ikinci aşamaya geçilmesi için yeterince ilerleme olup olmadığını karara bağlayacaklarını söylemişti.

İngiltere ve AB'nin geçen ilk aşama konusunda anlaşmaya vardıkları bildirilmişti. Taraflar arasındaki ön anlaşma, İngiltere'nin AB'ye 35-39 milyar sterlin ödemesini ve İrlanda'yla katı bir sınır oluşturulmamasını öngörüyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da, dün akşam May'le diğer AB liderleri arasında yapılan görüşmenin oldukça "yapıcı" geçtiğini belirterek, "İngiltere'nin bu aşamadan sonra net olarak ne istediğini açıklaması gerekiyor" diye konuştu.

AB'den Brexit açıklaması: İkinci aşama çok daha zor olacak