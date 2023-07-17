AB, Tahıl Koridoru'nu bitiren Rusya'yı kınadı

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla imzalanan anlaşmayla 1 Ağustos 2022'den bugüne 1000'den fazla gemiylr 33 milyon ton tahıl taşınmıştı. Rusya, anlaşmayı bugün itibariyle durdurduğunu açıklamıştı.

Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.