AB, Trump'a karşı önlemler paketi hazırlıyor
AB, ABD Başkanı Trump’ın İran yaptırımları ve Avrupalı şirketlere yönelik olası ek vergilerine karşı yeni önlemler paketi hazırlıyor.
Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yaptırımları ve Avrupalı şirketlere yönelik olası ek vergilerine karşı hazırlıkları hızlandırdı.
DW'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı İran yaptırımları, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alındı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıda birçok "somut fikir" öne sürüldüğünü söyledi. Bu fikirlerin Avrupa Komisyonu'nun önerdiği adımları tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydeden Mogherini ABD yaptırımlarına karşı paketin "önümüzdeki haftalarda" tamamlanacağını belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de ticarette uluslararası kurallara uyulması çağrısını yaptı.